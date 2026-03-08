Майкл Джордан выбрал наследника? Кому легенда НБА передаёт свои секреты

Почти всегда слухи о том, что Майкл Джордан кого-то поддерживает или выделяет в нынешней НБА, не имеют под собой оснований. Однако иногда в разговорах между причастными к баскетболу слышно о такой связи с Энтони Эдвардсом. Похоже, в его случае что-то есть.

Когда защитник «Миннесоты» разговаривал с телеведущим Ахмадом Рашадом, он узнал неожиданную новость: накануне Рашад общался с Майклом Джорданом и рассказал ему об Эдвардсе. Джордан отметил, что больше всего его впечатлило, с каким удовольствием Эдвардс играет в баскетбол. По мнению легенды, именно этот азарт и отличает молодого лидера «Тимбервулвз» среди других талантливых игроков НБА.

Рашад подчеркнул ещё одну вещь — Джордан заметил, что против Эдвардса часто с самого начала ставят двойную опеку. Обычно молодых игроков это раздражает, но Джордан смотрит на ситуацию иначе — если против тебя постоянно играют вдвоём, значит, ты реально опасен для соперника.

— Очень мало людей получают от игры столько удовольствия, сколько ты. Один из них — Майкл Джордан. Кстати, недавно он говорил, что, когда против тебя ставят двойную опеку — это знак уважения к тебе. Я вчера с ним разговаривал, и мы болтали о тебе. Он сказал, что ему очень нравится твоя страсть — и в атаке, и в защите. Он отметил, что тебе надо продолжать расти, принимать вызовы, развиваться дальше. И говорит, что уверен: у тебя есть нужная для этого решимость. Здорово же, когда такие слова говорит сам Майкл Джордан, правда?

— Да, конечно.

— Приятно вообще понимать, что такой человек — твой болельщик?

— Ага.

По словам самого Эдвардса, они познакомились ещё до драфта-2020. До того, как он попал в НБА, Джордан уже приезжал посмотреть на его тренировку перед драфтом — будущий игрок «Миннесоты» только пытался произвести впечатление, а на тот момент владелец «Шарлотт» уже проявлял к нему интерес.

После первой встречи Эдвардс продолжил поддерживать связь с Джорданом и не раз просил у него советы, особенно по игре против жёсткой опеки. Сейчас защита соперников часто нацелена именно на него, ведь он — главная фигура в атаке «Миннесоты».

Энтони Эдвардс, сезон-2025/2026 Фото: David Berding/Getty Images

Во время обсуждений Джордан делился хитростями игры в «посте». Он советовал не пытаться резко оттолкнуть защитника или просто отклоняться назад, а использовать верх спины и плечо для создания небольшой дистанции и лучшего контроля равновесия. Этого движения было достаточно, чтобы освободиться для броска.

В тренировках Эдвардса часто появляются нарезки с игрой Джордана и Коби Брайанта — в первую очередь с их бросками со средней и приёмами спиной к кольцу. Это нужно ему не для подражания, а для того, чтобы сделать свою игру ещё разнообразной.

Обычно Джордан оставляет молодых игроков один на один с испытаниями и просто наблюдает. Но если он начинает внимательно следить за кем-то, пусть даже незаметно для других, для этого человека появляется ещё больше ответственности — как будто ему передают молчаливый вызов.