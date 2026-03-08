8 очков за 21 секунду! Школьница из США сделала почти невозможное в баскетболе — видео

Если вам кажется, что знаете, чем закончится спортивный матч, лучше посмотрите, что случилось в последние 20 секунд одной школьной игры в США — там всё перевернулось за мгновение, и концовка стала совершенно другой.

К концовке одна из команд уверенно вела — 42:36. До сирены оставалось около 40 секунд, мяч был у лидеров, темп позволял спокойно закрывать встречу. В таких обстоятельствах для камбэка требуется почти безупречная серия атак. И именно она случилась.

Защитница Эйва Смид начала рывок команды — пройдя под кольцо, набрала два очка и сократила отставание до четырёх. Сразу после этого соперницы потеряли мяч, и на быстрой атаке разрыв сократился почти до минимума.

После этого игра резко ускорилась. Соперницы плохо разыграли аут, и Смид подкараулила передачу прямо на боковой, сразу бросилась в атаку и забила с отскоком от щита. На табло — уже ничья, а всё преимущество, которое держали до конца, исчезло в мгновение ока.

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США

Следующая атака получилась для защиты ещё хуже. Снова получилось перехватить передачу, и Смид легко прошла под кольцо, забила и ещё заработала фол. Её команда впервые вышла вперёд. До конца оставалось 19 секунд.

Штрафной после контакта она не реализовала, но на развязку это уже не повлияло. Соперницы не успели перестроиться после двух подряд перехватов при вбрасывании, а команда Смид хладнокровно довела дело до победы — 47:42.

Смид понадобилась всего 21 секунда, чтобы набрать восемь очков подряд — и изменить ход игры.

Тренер победившей команды сказал после игры, что не помнит настолько молниеносной концовки. По его словам, на скамейке даже не поняли сразу, что происходит — всё случилось очень быстро. Вот так за пару секунд счёт может перевернуться.