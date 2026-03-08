МБА-МАИ готова заходить на второй пик, «Зенит» — теневой фаворит? Рейтинг силы Единой лиги

Прошёл пятый месяц регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Прямо сейчас все команды сыграли как минимум 29 матчей. «Чемпионат» подготовил ежемесячный рейтинг силы команд. Напомним, по итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф.

11. «Самара»

Силовой рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Самарцы продолжают оставаться худшей командой лиги, но в феврале подопечные Владислава Коновалова на выезде одержали победу над «Автодором», которая стала для них второй в сезоне.

10. «Автодор»

Силовой рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В феврале в Саратове произошли кардинальные изменения: был уволен главный тренер Миленко Богичевич, а также в «Локомотив-Кубань» перешёл лучший игрок команды Ален Хаджибегович. Богичевича сменил его ассистент Стипе Кулиш, однако пока это не принесло плоды: пять поражений за второй месяц 2026 года, в том числе от «Самары» — худшей команды лиги.

9. «Пари Нижний Новгород»

Силовой рейтинг «Пари Нижний Новгород» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Нижегородцы на протяжении всего сезона выглядят очень нестабильно. Вроде бы есть игра, понимание, взаимодействия, но лишь одна победа в феврале — над «Самарой». Команда Сергея Козина прямо сейчас отстаёт на четыре победы от зоны попадания в плей-офф. Шансы попасть в постсезон всё ещё есть, однако, очевидно, «Нижнему» нужен куда более стабильный баскетбол.

8. «Енисей»

Силовой рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Красноярцы ударно провели февраль: одержали три победы в пяти матчах, причём эти победы были подряд — над МБА-МАИ, «Автодором» и «Пари НН». Это позволило команде Йовицы Арсича куда более комфортно себя чувствовать на восьмой строчке в турнирной таблице, которая гарантирует попадание в плей-офф. «Енисей» может подниматься ещё выше в таблице, но пока начал март с двух поражений подряд.

7. «Уралмаш»

Силовой рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Екатеринбуржцы продолжают перестраиваться и набирать обороты при Антоне Юдине. В феврале «Уралмаш» обыграл «Парму» и «Енисей» — прямых конкурентов по борьбе за комфортное место в плей-офф, но, правда, уступил МБА-МАИ. Также были поражения от УНИКСа и «Зенита».

6. «Бетсити Парма»

Силовой рейтинг «Бетсити Пармы» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

После ударного старта сезона «Парму» настиг спад, как итог — четыре поражения в пяти встречах в феврале. Впереди у пермяков непростой график, помимо матчей с «Зенитом», УНИКСом и ЦСКА их ждёт битва с «Мегой» за право выйти в «Финал четырёх» в рамках внутрисезонного турнира, и это не может не сказаться на игре в регулярке Единой лиги.

5. МБА-МАИ

Силовой рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Пауза на Матч всех звёзд и сборные явно пошла на руку МБА-МАИ. Да, было поражение от ЦСКА, причём лишь в овертайме, а далее уверенные победы над «Уралмашем» и «Пармой». Столичная команда прошла свой спад в январе и может подойти к плей-офф на пике.

4. «Локомотив-Кубань»

Силовой рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Локо» понемногу обретает себя после смены тренеры. Игра при Томиславе Томовиче становится всё более чёткой, а главное — эффективной. Да, в феврале были поражения от ЦСКА и УНИКСа, однако остальные встречи остались за краснодарцами. Они всё ещё в некоторой перестройке, далеко не всё получается на площадке. Как и говорилось выше — они подписали одного из самых эффективных игроков этого чемпионата — Алена Хаджибеговича, который до этого выступал за «Автодор». В дебютном матче за «Локо» он с ходу стал самым результативным игроком — 19 очков + восемь подборов в победной встрече с «Енисеем».

3. «Зенит»

Силовой рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Зенит», как и «Локо», тоже начал обретать себя при новом наставнике. Пока Деян Радоньич не проигрывает в Единой лиге — шесть побед подряд, причём последняя была над УНИКСом — одной из лучших команд нынешнего чемпионата. Петербуржцы за это время потеряли второго самого результативного игрока команды Ливая Рэндольфа, который перешёл в израильский «Хапоэль» из Тель-Авива, но на смену ему был подписан атакующий защитник прямиком из НБА — Джонни Джузэнг, который сыграл в этом сезоне 21 матч в лучшей лиге мира. Также за петербуржцев ещё не дебютировал Исмаэль Бако, который продолжает восстанавливаться после повреждения. Время до плей-офф ещё есть, «Зенит» действительно может серьёзно прибавить.

2. УНИКС

Силовой рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Казанцы всё равно остаются с запасом второй командой чемпионата, несмотря на недавнее поражение от «Зенита». Сам главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после матча говорил, что это нормально, невозможно всегда выигрывать, особенно у команд из топ-4. В целом ничего критично для казанцев не произошло, однако они всё равно остаются в тени ЦСКА.

1. ЦСКА

Силовой рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Армейцы не проигрывают 18 встреч и заслуженно являются лучшей командой Единой лиги прямо сейчас. Кажется, этого достаточно.