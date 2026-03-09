Дончич сияет без Леброна, россиянин появился на паркете. Итоги дня в НБА

В ночь на 9 марта в НБА прошли 10 матчей. Главное внимание было приковано к играм «Кливленд» — «Бостон» и «Лейкерс» — «Нью-Йорк», так как их показывали на всю Америку. Но и в других встречах случилось немало интересного. Например, на площадке появился россиянин — и это не Егор Дёмин. Подробности — в материале «Чемпионата».

«Кливленд» — «Бостон»

Матч главных команд Востока показал — играют они совсем по-разному. «Бостон» быстро перестроился без Николы Вучевича и хорошо защищался против «Кливленда», не теряя внимания в атаке. Джейлен Браун набрал 23 очка, а Джейсон Тейтум после травмы тоже отличился — у него 20.

Запасные «Бостона» не спасовали — Пэйтон Притчард и Бэйлор Шейерман набрали свои очки и придали команде нужный импульс без основного «большого». У «Кливленда» хорошо сыграли только Донован Митчелл и Эван Мобли, а вот у всей команды трёхочковые не пошли — 13 из 45. Такой процент не позволил хозяевам остаться в игре после первой четверти.

«Кливленд» попытался вернуться в игре в четвёртой четверти, а Джеймс Харден сделал всё, что мог, но их усилий не хватило. «Бостон» был сильнее, потому что действовал слаженно и у команды было больше качественных игроков. Без Джарретта Аллена ротация «Кавальерс» явно просела, что стало понятно уже с начала встречи. Для «Селтикс» этот сложный выезд стартовал с ровной, спокойной победы.

«Лейкерс» — «Нью-Йорк»

Без Леброна Джеймса «Лейкерс» сыграли практично и старались не рисковать. В третьей четверти Лука Дончич взял игру на себя и забросил несколько важных мячей — именно его 14 очков в этом отрезке обеспечили преимущество «Лейкерс». Остин Ривз при этом хорошо поддерживал команду с трёхочковой, а в концовке ещё и отлично защищался против Джейлена Брансона.

Пока Джеймс не играет, Руи Хатимура второй матч подряд попадает в стартовый состав и добавляет команде скорости в нападении. Люк Кеннард вышел со скамейки и отлично справился — забил трёхочковые. А вот у «Нью-Йорка» с дальними бросками не пошло: только 8 из 34 попыток оказались точными. Карл-Энтони Таунс набрал свои очки под кольцом, однако партнёры его не особо поддержали — в целом команда сыграла неэффективно.

В конце встречи «Лейкерс» начали часто ошибаться. И этим, конечно же, воспользовался Дончич, набравший важные очки. После этого исход встречи стал понятен. «Лейкерс» держали преимущество бóльшую часть игры и выиграли 110:97, а «Никс» так и не показали свой максимум в гостях.

«Торонто» — «Даллас»

К большому перерыву «Торонто» уже вышел вперёд — Ар Джей Барретт хорошо использовал свои моменты, а команда действовала слаженно в быстрых атаках. Игроки со скамейки внесли заметный вклад, и яркие моменты Якоба Пёльтля и Скотти Барнса хорошо вписались в игру. Защита «Рэпторс» заставила «Даллас» допустить 11 потерь всего за первую половину и почти не дала им шанса что-то создать в атаке.

После перерыва разница в игре стала заметна: «Торонто» каждый раз удачно сдерживал попытки гостей из «Далласа» сократить отставание и удерживал темп. Хотя Дэниел Гэффорд и Купер Флэгг старались выделяться за «Даллас», защита хозяев быстро сводила их усилия на нет.

Главное отличие между командами было в том, что «Рэпторс» играли гораздо более слаженно и организованно. Итоговый счёт как раз это хорошо показал. Барретт набрал больше всех очков (31), но на самом деле победу хозяевам принесла именно командная игра — особенно их защита, которая после перерыва просто не дала «Далласу» развернуться. Весь матч прошёл под диктовку дисциплинированного и командного баскетбола от «Торонто».

«Майами» — «Детройт»

У «Хит» продолжается отличная серия — они выигрывают уже пятый матч подряд. В этот раз без особых проблем справились с «Детройтом», даже несмотря на нехватку игроков. Тайлер Хирроу взял игру на себя и набрал 25 очков, Бэм Адебайо был хорош и в обороне, и в нападении, а Джейми Жакез-младший, выйдя со скамейки, помог и набранными очками, и передачами.

«Майами» взял уверенное лидерство уже к концу первой четверти и дальше только наращивал обороты — во многом из-за заметного преимущества под кольцом. Особенно им удались быстрые отрывы, за счёт которых они и сломили сопротивление «Пистонс». Джейлен Дюрен хорошо попадал — реализовал 83% бросков, но у команды гостей в целом процент был невысоким. Лидером «Пистонс» стал Кейд Каннингем: он набрал 26 очков и сделал 10 передач, и пропущенная ранее игра никак не сказалась на его форме.

«Детройт» так и не смог навязать борьбу даже после возвращения своего главного разыгрывающего. «Майами» уверенно играл по своему плану и без особых проблем довёл игру до победы, сохраняя солидное преимущество до самого конца. К слову, россиянин Владислав Голдин, выступающий за «Хит», сумел отметиться двумя подборами, проведя на паркете две минуты.

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон»

В начале последней четверти хозяева захватили инициативу — Трей Мёрфи уверенно реализовывал броски, особенно издали, и принёс команде 24 очка. Он был лидером на дуге, а Саддик Бей хорошо боролся под кольцом и поддерживал команду и в защите, и в нападении, набрав 23 очка и сделав 10 подборов.

Важную роль сыграл и Джеремая Фирс под конец третьей четверти. Он уверенно шёл в проходы, раздавал передачи, что позволило «Пеликанс» увеличить разницу в счёте и наладить командные взаимодействия. Ещё два лидера по очкам — Деджонте Мюррей (19) и Дерик Куин (13) — тоже провели отличный матч и не подкачали. Зайон Уильямсон набрал 20 очков и сыграл очень уверенно на штрафных, что позволило «Пеликанс» поставить рекорд по очкам с линии за один матч — 37. Это сильно сказалось на результате.

У «Уизардс» заметен был Трей Янг — он провёл на площадке только 18 минут, но успел набрать 17 очков и сделать восемь передач. Запасные «Вашингтона» внесли свой вклад — 59 очков, однако команда проиграла по основным игровым показателям и продолжила неудачную серию из восьми поражений.

«Милуоки» — «Орландо»

Паоло Банкеро уверенно забивал и контролировал игру, благодаря чему стал лидером «Орландо» в матче с ослабленным «Милуоки». Джейлен Саггс добавил в атаке, набрав 20 очков. Команда точно бросала из-за дуги и хорошо распределяла трёхочковые, поэтому реализовывала их с высоким процентом. «Мэджик» всю встречу выглядели спокойно, хладнокровно и за счёт этого выиграли.

«Милуоки» ни разу не смог сравнять счёт в этом матче. Коллективу Дока Риверса явно не хватало лидеров, что сразу бросалось в глаза: игра хозяев была разрозненной, атаки — поспешными, из-за чего они допустили 17 потерь. Бобби Портис, вышедший со скамейки, набрал дабл-дабл, но даже этого оказалось мало на фоне общих проблем с командной игрой.

«Орландо» здорово использовал прессинг «Милуоки», к которому соперник оказался не готов. Благодаря этому «Мэджик» спокойно увеличивали отрыв в счёте и в итоге одержали вторую победу над «Бакс» в этом сезоне. До этого у них не получалось обыграть «Милуоки» дважды за чемпионат почти 15 лет.

«Сан-Антонио» — «Хьюстон»

«Сан-Антонио» провёл очень мощный матч и выиграл у «Хьюстона» 145:120. Благодаря 58% точных бросков и 21 успешной «трёшке» шансов у соперника почти не было. Виктор Вембаньяма набрал больше всех очков, а активная помощь Стефона Касла, ДеАарона Фокса и Келдона Джонсона позволила не терять ритм игры ни на минуту.

Сначала у «Хьюстона» всё шло по плану, но провал во втором отрезке сильно подкосил команду, и им пришлось сосредоточиться на обороне. Во второй половине встречи разрыв увеличился до 27 очков, и одолеть «Сан-Антонио» стало практически невозможно — все попытки отыграться «Спёрс» пресекали. Кевин Дюрант и Амен Томпсон были лучшими у «Рокетс», однако один в поле не воин: командных усилий оказалось недостаточно.

«Сан-Антонио» выиграл в четвёртый раз подряд, и сейчас у команды действительно всё стабильно — они только закрепляют свои позиции.

«Сакраменто» — «Чикаго»

Поток неудач «Сакраменто» закончился — команда одержала уверенную победу над «Чикаго». Главной звездой стал Малик Монк (30 очков), а Максиму Рено удалось добавить 26 очков и 11 подборов. «Кингз» отличились командной игрой: всего четыре потери и надёжная защита, которая не дала сопернику разгуляться. Подобная аккуратность для нынешнего сезона — скорее исключение.

Расселл Уэстбрук сделал уже 208-й трипл-дабл в карьере и на этот раз не допустил ни одной ошибки. Это придало хозяевам уверенности — они спокойно контролировали игру, а начальный рывок 12:2 позволил «Сакраменто» не отдать инициативу до самого конца матча.

У «Чикаго» особенно отличились Коллин Секстон (28 очков) и Матас Бузелис (20 очков), однако этого оказалось мало, чтобы изменить ход игры после перерыва. «Кингз» были сильнее на подборе, реализовали больше бросков и не позволили сопернику приблизиться во второй половине. Эта встреча показала, что, если «Сакраменто» играет собранно и почти не ошибается, команда может показывать уверенный, зрелый баскетбол.

«Портленд» — «Индиана»

Уже задолго до финальной сирены было понятно, кто победит. «Портленд» с самого начала задавал темп и полностью контролировал игру, оставив «Индиане» возможность только реагировать на события. Скут Хендерсон блестяще провёл матч — набрал 28 очков почти без промахов и отдал шесть передач без потерь.

«Трэйл Блэйзерс» постоянно создавал опасность для «Пэйсерс», не давая им расслабиться ни на минуту. Джру Холидэй и Джерами Грант на двоих реализовали девять трёхочковых и не подпускали соперника близко. После короткой паузы Дени Авдия снова вышел на площадку и хорошо вписался в игру: 18 очков, восемь ассистов и быстрые переходы из защиты в нападение.

У «Индианы» снова не получился матч. Были отдельные хорошие моменты — например, у Паскаля Сиакама, — но даже они не смогли изменить ход игры. Уже во второй четверти «Портленд» оторвался больше чем на 10 очков, а к перерыву это преимущество увеличилось вдвое. Хозяева без особых проблем выигрывали подборы и бросали издали, поэтому исход встречи стал ясен ещё задолго до конца.

«Финикс» — «Шарлотт»

В матче с «Шарлотт» игроки «Финикса» действовали очень рационально. Девин Букер вёл за собой команду — у него 30 очков и 10 передач плюс 100-процентная реализация штрафных. Коллин Гиллеспи и Джейлен Грин набрали по 24, добавив команде разнообразия в нападении и дополнительной остроты с дуги.

Новичок Рашир Флеминг отлично использовал свой шанс и выдал лучший матч в этом сезоне — 16 очков. Во второй половине «Финикс» сделал упор на защиту и борьбу за подборы. После напряжённой первой части игры хозяева сумели совершить ключевой рывок, на который у «Шарлотт» уже не хватило сил ответить.

Гости пытались поймать кураж в атаке, однако при этом теряли мяч всё чаще. «Финикс» с каждым разом отрывался всё дальше, а в концовке отличная защита и хладнокровная атака полностью сняли вопросы о победителе — шанс на камбэк у «Шарлотт» так и не появился.

