Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 9 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Дончич сияет без Леброна, россиянин появился на паркете. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итогия дня в НБА
Насыщенный день с 10 матчами — в обзоре «Чемпионата».

В ночь на 9 марта в НБА прошли 10 матчей. Главное внимание было приковано к играм «Кливленд» — «Бостон» и «Лейкерс» — «Нью-Йорк», так как их показывали на всю Америку. Но и в других встречах случилось немало интересного. Например, на площадке появился россиянин — и это не Егор Дёмин. Подробности — в материале «Чемпионата».

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Кливленд» — «Бостон»

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 24, Харден - 19, Тайсон - 8, Уэйд - 7, Меррилл - 5, Брайант - 3, Шрёдер - 2, Портер, Миникс, Эллис, Энаруна, Нэнс, Томлин
Бостон Селтикс: Браун - 23, Тейтум - 20, Притчард - 18, Шейерман - 16, Хозер - 15, Гарза - 7, Уайт - 6, Кета - 4, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Уильямс

Матч главных команд Востока показал — играют они совсем по-разному. «Бостон» быстро перестроился без Николы Вучевича и хорошо защищался против «Кливленда», не теряя внимания в атаке. Джейлен Браун набрал 23 очка, а Джейсон Тейтум после травмы тоже отличился — у него 20.

Запасные «Бостона» не спасовали — Пэйтон Притчард и Бэйлор Шейерман набрали свои очки и придали команде нужный импульс без основного «большого». У «Кливленда» хорошо сыграли только Донован Митчелл и Эван Мобли, а вот у всей команды трёхочковые не пошли — 13 из 45. Такой процент не позволил хозяевам остаться в игре после первой четверти.

«Кливленд» попытался вернуться в игре в четвёртой четверти, а Джеймс Харден сделал всё, что мог, но их усилий не хватило. «Бостон» был сильнее, потому что действовал слаженно и у команды было больше качественных игроков. Без Джарретта Аллена ротация «Кавальерс» явно просела, что стало понятно уже с начала встречи. Для «Селтикс» этот сложный выезд стартовал с ровной, спокойной победы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» — «Нью-Йорк»

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Ривз - 25, Хатимура - 13, Кеннард - 12, Эйтон - 6, Ларэвиа - 6, Хэйс - 5, Смарт - 5, Вандербилт - 3, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Брансон - 24, Ануноби - 13, Шамет - 10, Кларксон - 9, Харт - 8, Робинсон - 4, Диавара - 4, Дадье, Альварадо, Маккаллар, Колек, Сохан, Бриджес, Хукпорти

Без Леброна Джеймса «Лейкерс» сыграли практично и старались не рисковать. В третьей четверти Лука Дончич взял игру на себя и забросил несколько важных мячей — именно его 14 очков в этом отрезке обеспечили преимущество «Лейкерс». Остин Ривз при этом хорошо поддерживал команду с трёхочковой, а в концовке ещё и отлично защищался против Джейлена Брансона.

Пока Джеймс не играет, Руи Хатимура второй матч подряд попадает в стартовый состав и добавляет команде скорости в нападении. Люк Кеннард вышел со скамейки и отлично справился — забил трёхочковые. А вот у «Нью-Йорка» с дальними бросками не пошло: только 8 из 34 попыток оказались точными. Карл-Энтони Таунс набрал свои очки под кольцом, однако партнёры его не особо поддержали — в целом команда сыграла неэффективно.

В конце встречи «Лейкерс» начали часто ошибаться. И этим, конечно же, воспользовался Дончич, набравший важные очки. После этого исход встречи стал понятен. «Лейкерс» держали преимущество бóльшую часть игры и выиграли 110:97, а «Никс» так и не показали свой максимум в гостях.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Торонто» — «Даллас»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 92
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Барнс - 17, Пёлтль - 16, Мамукелашвили - 13, Ингрэм - 11, Уолтер - 11, Дик - 10, Куикли - 10, Темпл - 3, Шид, Джексон-Дэвис, Баттл
Даллас Маверикс: Гэффорд - 21, Флэгг - 17, Уильямс - 16, Вашингтон - 9, Маршалл - 8, Миддлтон - 6, Багли III - 6, Томпсон - 5, Кристи - 2, Нембард - 2, Пауэлл, Джонсон, Мартин

К большому перерыву «Торонто» уже вышел вперёд — Ар Джей Барретт хорошо использовал свои моменты, а команда действовала слаженно в быстрых атаках. Игроки со скамейки внесли заметный вклад, и яркие моменты Якоба Пёльтля и Скотти Барнса хорошо вписались в игру. Защита «Рэпторс» заставила «Даллас» допустить 11 потерь всего за первую половину и почти не дала им шанса что-то создать в атаке.

После перерыва разница в игре стала заметна: «Торонто» каждый раз удачно сдерживал попытки гостей из «Далласа» сократить отставание и удерживал темп. Хотя Дэниел Гэффорд и Купер Флэгг старались выделяться за «Даллас», защита хозяев быстро сводила их усилия на нет.

Главное отличие между командами было в том, что «Рэпторс» играли гораздо более слаженно и организованно. Итоговый счёт как раз это хорошо показал. Барретт набрал больше всех очков (31), но на самом деле победу хозяевам принесла именно командная игра — особенно их защита, которая после перерыва просто не дала «Далласу» развернуться. Весь матч прошёл под диктовку дисциплинированного и командного баскетбола от «Торонто».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Майами» — «Детройт»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Хирроу - 25, Адебайо - 24, Жакез-мл. - 19, Уэр - 12, Якуционис - 12, Ларссон - 10, Митчелл - 8, Смит - 7, Гарднер - 4, Фонтеккио, Йович, Килс, Уиггинс, Пауэлл, Голдин
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Дюрен - 24, Стюарт - 14, Рид - 10, Харрис - 9, Грин - 6, Холланд - 5, Дженкинс - 4, Хаертер - 4, Клинтман - 3, Робинсон - 3, Сассер - 2, Ланир, Смит

У «Хит» продолжается отличная серия — они выигрывают уже пятый матч подряд. В этот раз без особых проблем справились с «Детройтом», даже несмотря на нехватку игроков. Тайлер Хирроу взял игру на себя и набрал 25 очков, Бэм Адебайо был хорош и в обороне, и в нападении, а Джейми Жакез-младший, выйдя со скамейки, помог и набранными очками, и передачами.

«Майами» взял уверенное лидерство уже к концу первой четверти и дальше только наращивал обороты — во многом из-за заметного преимущества под кольцом. Особенно им удались быстрые отрывы, за счёт которых они и сломили сопротивление «Пистонс». Джейлен Дюрен хорошо попадал — реализовал 83% бросков, но у команды гостей в целом процент был невысоким. Лидером «Пистонс» стал Кейд Каннингем: он набрал 26 очков и сделал 10 передач, и пропущенная ранее игра никак не сказалась на его форме.

«Детройт» так и не смог навязать борьбу даже после возвращения своего главного разыгрывающего. «Майами» уверенно играл по своему плану и без особых проблем довёл игру до победы, сохраняя солидное преимущество до самого конца. К слову, россиянин Владислав Голдин, выступающий за «Хит», сумел отметиться двумя подборами, проведя на паркете две минуты.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
138 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Бей - 23, Уильямсон - 20, Мюррей - 19, Фирс - 18, Куин - 13, Маткович - 5, Джонс - 4, Макгауэнс - 4, Джордан - 2, Пиви - 2, Мисси - 2, Хоукинс - 2, Пул, Луни
Вашингтон Уизардс: Джонсон - 20, Райли - 19, Янг - 17, Гилл - 11, Харди - 10, Блэк - 10, Каррингтон - 9, Сарр - 7, Кулибали - 5, Купер - 5, Риз - 5, Шампани

В начале последней четверти хозяева захватили инициативу — Трей Мёрфи уверенно реализовывал броски, особенно издали, и принёс команде 24 очка. Он был лидером на дуге, а Саддик Бей хорошо боролся под кольцом и поддерживал команду и в защите, и в нападении, набрав 23 очка и сделав 10 подборов.

Важную роль сыграл и Джеремая Фирс под конец третьей четверти. Он уверенно шёл в проходы, раздавал передачи, что позволило «Пеликанс» увеличить разницу в счёте и наладить командные взаимодействия. Ещё два лидера по очкам — Деджонте Мюррей (19) и Дерик Куин (13) — тоже провели отличный матч и не подкачали. Зайон Уильямсон набрал 20 очков и сыграл очень уверенно на штрафных, что позволило «Пеликанс» поставить рекорд по очкам с линии за один матч — 37. Это сильно сказалось на результате.

У «Уизардс» заметен был Трей Янг — он провёл на площадке только 18 минут, но успел набрать 17 очков и сделать восемь передач. Запасные «Вашингтона» внесли свой вклад — 59 очков, однако команда проиграла по основным игровым показателям и продолжила неудачную серию из восьми поражений.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Милуоки» — «Орландо»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
91 : 130
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Портис - 18, Томас - 17, Роллинз - 15, Симс - 10, Трент-мл. - 9, Нэнс - 6, Грин - 4, Адетокунбо - 4, Тёрнер - 3, Джексон - 3, Дженг - 2, Харрис
Орландо Мэджик: Банкеро - 33, Саггс - 20, Бейн - 18, Ховард - 14, Картер - 9, Кэйн - 8, Пенда - 8, Битадзе - 7, Картер - 5, Да Силва - 5, Вагнер - 3

Паоло Банкеро уверенно забивал и контролировал игру, благодаря чему стал лидером «Орландо» в матче с ослабленным «Милуоки». Джейлен Саггс добавил в атаке, набрав 20 очков. Команда точно бросала из-за дуги и хорошо распределяла трёхочковые, поэтому реализовывала их с высоким процентом. «Мэджик» всю встречу выглядели спокойно, хладнокровно и за счёт этого выиграли.

«Милуоки» ни разу не смог сравнять счёт в этом матче. Коллективу Дока Риверса явно не хватало лидеров, что сразу бросалось в глаза: игра хозяев была разрозненной, атаки — поспешными, из-за чего они допустили 17 потерь. Бобби Портис, вышедший со скамейки, набрал дабл-дабл, но даже этого оказалось мало на фоне общих проблем с командной игрой.

«Орландо» здорово использовал прессинг «Милуоки», к которому соперник оказался не готов. Благодаря этому «Мэджик» спокойно увеличивали отрыв в счёте и в итоге одержали вторую победу над «Бакс» в этом сезоне. До этого у них не получалось обыграть «Милуоки» дважды за чемпионат почти 15 лет.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сан-Антонио» — «Хьюстон»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
145 : 120
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Касл - 23, Джонсон - 20, Фокс - 20, Харпер - 19, Шампани - 11, Брайант - 7, Васселл - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Уотерс III - 3, Корнет - 2, Бийомбо
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 23, Дюрант - 23, Смит II - 17, Шеппард - 17, Шенгюн - 16, Финни-Смит - 8, Грин - 7, Холидей - 5, Исон - 2, Капела - 2, Окоги, Кроуфорд

«Сан-Антонио» провёл очень мощный матч и выиграл у «Хьюстона» 145:120. Благодаря 58% точных бросков и 21 успешной «трёшке» шансов у соперника почти не было. Виктор Вембаньяма набрал больше всех очков, а активная помощь Стефона Касла, ДеАарона Фокса и Келдона Джонсона позволила не терять ритм игры ни на минуту.

Сначала у «Хьюстона» всё шло по плану, но провал во втором отрезке сильно подкосил команду, и им пришлось сосредоточиться на обороне. Во второй половине встречи разрыв увеличился до 27 очков, и одолеть «Сан-Антонио» стало практически невозможно — все попытки отыграться «Спёрс» пресекали. Кевин Дюрант и Амен Томпсон были лучшими у «Рокетс», однако один в поле не воин: командных усилий оказалось недостаточно.

«Сан-Антонио» выиграл в четвёртый раз подряд, и сейчас у команды действительно всё стабильно — они только закрепляют свои позиции.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сакраменто» — «Чикаго»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 110
Чикаго Буллз
Чикаго
Сакраменто Кингз: Монк - 30, Рейно - 26, Уэстбрук - 23, Плауден - 16, Ачиува - 13, Клиффорд - 8, Юбэнкс - 5, Картер - 3, Хейз - 2, Макдермотт, Болдуин Мл., Стивенс
Чикаго Буллз: Секстон - 28, Бузелис - 20, Гидди - 15, Джонс - 12, Ричардс - 10, Окоро - 9, Уильямс - 5, Смит - 4, Ябуселе - 4, Диллингэм - 3, Кавамура, Миллер, Олбрич

Поток неудач «Сакраменто» закончился — команда одержала уверенную победу над «Чикаго». Главной звездой стал Малик Монк (30 очков), а Максиму Рено удалось добавить 26 очков и 11 подборов. «Кингз» отличились командной игрой: всего четыре потери и надёжная защита, которая не дала сопернику разгуляться. Подобная аккуратность для нынешнего сезона — скорее исключение.

Расселл Уэстбрук сделал уже 208-й трипл-дабл в карьере и на этот раз не допустил ни одной ошибки. Это придало хозяевам уверенности — они спокойно контролировали игру, а начальный рывок 12:2 позволил «Сакраменто» не отдать инициативу до самого конца матча.

У «Чикаго» особенно отличились Коллин Секстон (28 очков) и Матас Бузелис (20 очков), однако этого оказалось мало, чтобы изменить ход игры после перерыва. «Кингз» были сильнее на подборе, реализовали больше бросков и не позволили сопернику приблизиться во второй половине. Эта встреча показала, что, если «Сакраменто» играет собранно и почти не ошибается, команда может показывать уверенный, зрелый баскетбол.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Портленд» — «Индиана»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
131 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 28, Холидэй - 21, Грант - 21, Авдия - 18, Уильямс - 12, Клингэн - 9, Крейчи - 7, Камара - 7, Ян - 5, Мюррэй - 3, Уэсли, Лиллард, Тибулл, Шарп, Сиссоко
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 22, Хафф - 16, Нембард - 14, Уокер - 14, Поттер - 13, Несмит - 9, Браун - 8, Макконнелл - 6, Топпин - 4, Шеппард - 3, Джексон - 2, Джонс

Уже задолго до финальной сирены было понятно, кто победит. «Портленд» с самого начала задавал темп и полностью контролировал игру, оставив «Индиане» возможность только реагировать на события. Скут Хендерсон блестяще провёл матч — набрал 28 очков почти без промахов и отдал шесть передач без потерь.

«Трэйл Блэйзерс» постоянно создавал опасность для «Пэйсерс», не давая им расслабиться ни на минуту. Джру Холидэй и Джерами Грант на двоих реализовали девять трёхочковых и не подпускали соперника близко. После короткой паузы Дени Авдия снова вышел на площадку и хорошо вписался в игру: 18 очков, восемь ассистов и быстрые переходы из защиты в нападение.

У «Индианы» снова не получился матч. Были отдельные хорошие моменты — например, у Паскаля Сиакама, — но даже они не смогли изменить ход игры. Уже во второй четверти «Портленд» оторвался больше чем на 10 очков, а к перерыву это преимущество увеличилось вдвое. Хозяева без особых проблем выигрывали подборы и бросали издали, поэтому исход встречи стал ясен ещё задолго до конца.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Финикс» — «Шарлотт»

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 99
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Букер - 30, Грин - 24, Гиллеспи - 24, Флеминг - 16, Малуач - 4, О'Нил - 3, Данн - 3, Хайсмит - 3, Коффи - 2, Игодаро - 2, Буей, Ливерс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 22, Бриджес - 16, Нуппель - 15, Миллер - 11, Уильямс - 10, Колкбреннер - 10, Уайт - 7, Джеймс - 3, Грин - 3, Диабате - 2, Коннотон, Манн, Тиллман

В матче с «Шарлотт» игроки «Финикса» действовали очень рационально. Девин Букер вёл за собой команду — у него 30 очков и 10 передач плюс 100-процентная реализация штрафных. Коллин Гиллеспи и Джейлен Грин набрали по 24, добавив команде разнообразия в нападении и дополнительной остроты с дуги.

Новичок Рашир Флеминг отлично использовал свой шанс и выдал лучший матч в этом сезоне — 16 очков. Во второй половине «Финикс» сделал упор на защиту и борьбу за подборы. После напряжённой первой части игры хозяева сумели совершить ключевой рывок, на который у «Шарлотт» уже не хватило сил ответить.

Гости пытались поймать кураж в атаке, однако при этом теряли мяч всё чаще. «Финикс» с каждым разом отрывался всё дальше, а в концовке отличная защита и хладнокровная атака полностью сняли вопросы о победителе — шанс на камбэк у «Шарлотт» так и не появился.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Актуальная таблица НБА — смотрите здесь
