Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: рейтинг главных героев 20-й недели, Тримбл, Рейнольдс, Ищенко, Эллис, Роберсон, баскетбол

Рекорд Ищенко и вспышки от звёзд ЦСКА, УНИКСа и «Зенита». Кто сверкнул после паузы в ЕЛ?
Никита Бирюков
Рейтинг лучших героев 20-й недели Единой лиги
А ещё ударная неделя от лидера «Уралмаша».

Главным героем 19-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой «Бетсити Пармы» Глеб Фирсов. Наконец-то пауза подошла к концу и всё вернулось на круги своя. Семь дней насыщенных баскетбольных встреч миновали, настало время выбирать лучшего игрока, который проявил себя ярче других.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный герой 20-й недели Единой лиги сезона-2025/2026
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
1 место

Андре Роберсон — «Зенит»: лучший матч американца в Единой лиге

В матче недели «Зенит» на выезде играл с УНИКСом. До этого сине-бело-голубые дважды проиграли казанцам в Единой лиге, но пауза пошла на пользу подопечным Радоньича. Очень ярко себя проявил Андре Роберсон: 21 очко, семь подборов, две передачи и столько же перехватов с блок-шотами. Всё это при великолепной эффективности (32 балла). И самое главное — первая победа «Зенита» над УНИКСом (82:75).

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
2 место

Мело Тримбл — ЦСКА: геройства лидера армейцев

Это уже восьмое попадание Тримбла в нашу еженедельную рубрику — лучший результат среди всех. ЦСКА пришлось потрудиться, чтобы обыграть «Пари Нижний Новгород» (78:62). Многое не получалось, Пистиолис в тайм-аутах порой не сдерживал эмоции, так как его игроки выступали не так, как он привык. Именно Мело повёл за собой команду в нужный момент. Его 22 очка, шесть подборов, пять передач и пять перехватов сделали результат для армейцев. 33 балла эффективности и очередное великолепное выступление одного из главных претендентов на MVP.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
3 место

Всеволод Ищенко — «Локомотив-Кубань»: рекорд от молодого россиянина

В Международный женский день не могло обойтись без сюрпризов. Ищенко помог «Локо» одержать победу в Красноярске над «Енисеем» (91:80) и набрал 12 очков, 15 подборов, три передачи и один перехват. Всеволод оформил дабл-дабл, но запомнился совершенно другим — рекордом. Ни одному защитнику в Единой лиге не удавалось взять 15 отскоков. Ищенко вписал своё имя в историю нашего чемпионата. Наши поздравления и заслуженное место в рейтинге!

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
4 место

Октавиус Эллис — «Уралмаш»: два топ-матча от центрового

Клуб из Екатеринбурга с трудом одолел «Самару» (73:69) после паузы в Единой лиге. Если бы не великолепная игра Эллиса, в которой он записал на свой счёт 21 очко, девять подборов, три передачи, один перехват и три блок-шота, то «Уралмаш» мог спокойно уступить. В следующей встрече с «Автодором» подопечные Юдина проблем не испытали (102:53), но даже так Октавиус выделялся: 20 очков, четыре подбора и одна передача. Рады видеть здорового и играющего в полную силу Эллиса.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
5 место

Джален Рейнольдс — УНИКС: вёл за собой команду в матче недели

Как ни крути, нельзя обойти стороной Рейнольдса. Именно центровой вёл за собой УНИКС в главном противостоянии прошедшей недели. Джален оформил мощнейший дабл-дабл — 20 очков, 11 подборов, семь передач и один блок-шот. К тому же ему немного не хватило до трипл-дабла. Лидер казанцев показал лучшую эффективность в матче (35 баллов), даже несмотря на поражение хозяев паркета. Очень солидное выступление.

