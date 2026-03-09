Россиянин переписал историю Единой лиги. И сделал это в 21 год

В условиях наступающей на пятки «Пармы» ошибаться и терять очки на заключительном отрезке регулярного чемпионата «Локомотиву-Кубань» было точно не с руки. В Красноярск на встречу с местным «Енисеем» железнодорожники отправлялись уже после расставания с форвардом Би Джей Джонсоном. В столь ответственный момент на фоне ухода американца ожидалось, что лидерские функции всё чаще будут брать на себя российские игроки.

Так и произошло. Всеволод Ищенко не стал откладывать всё в долгий ящик и в Красноярске переписал историю — причём не только клубную, но и всей Единой лиги ВТБ. Молодой россиянин оформил 15 подборов. Показатель, которому позавидуют и многие статные центровые, оказался лучшим в матче. Для защитников Единой лиги подобные цифры — настоящая редкость. Ищенко установил новый рекорд турнира: ещё ни один баскетболист этого амплуа в истории соревнований не собирал такого количества подборов за одну игру.

В общей сложности игроки «Локо» совершили 46 подборов. Один Ищенко собрал почти треть. Не менее примечателен стал и тот факт, что сделал это Всеволод в 21 год. При этом во встрече с красноярцами молодой защитник не ограничивался работой на щитах — он также активно проявлял себя в нападении. Старания окупились вторым дабл-даблом в карьере: к 15 подборам россиянин добавил 12 очков. Кроме того, Ищенко продемонстрировал лучший в своей биографии показатель эффективности в Единой лиге — 30 баллов.

Немаловажными представляются слова главного тренера «Локомотива» Томислава Томовича, сказанные после матча. Сербский специалист не стал выделять Ищенко персонально, однако между строк Томовича можно прочесть, что огромный вклад в победу команды внёс именно 21-летний спортсмен.

Томислав Томович главный тренер «Локомотива-Кубань» «Ещё перед игрой я говорил, что решающим фактором сегодня станут подборы, поэтому рад, что нам удалось побороться с «Енисеем» в этом компоненте. Самое главное — мы справились с одним из главных оружий соперника: подбором на чужом щите. В целом хочу поблагодарить свою команду за хорошую игру, за то, насколько жёстко и агрессивно они действовали, оставаясь единым целым на протяжении всей встречи. Это стало очень важным фактором для достижения результата в непростом выездном матче».

Те, кто внимательно следит за прогрессом Ищенко, едва ли сильно удивятся его достижению. Защитник играет крайне напористо и по-хорошему нагло для своих лет: он совершенно не боится брать на себя инициативу и регулярно идёт в проход даже в борьбе с более габаритными соперниками.

Одним из излюбленных движений Всеволода стал эффектный разворот с мячом, которым он эффективно обыгрывает опекунов перед завершением атаки. При этом Ищенко значительно прибавил в защите по сравнению с прошлым годом. Огромный потенциал игрока обусловлен редким сочетанием физических данных и высокого игрового интеллекта, что позволяет ему приносить пользу на обоих концах площадки.

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Крайне достойно выглядит и реализация трёхочковых бросков 21-летнего защитника. На данный момент Всеволод может похвастаться гроссмейстерским показателем в 50%. Хотя совокупная выборка (18 из 36 попыток) пока не столь велика, чтобы делать долгосрочные выводы, но в моменте картина смотрится более чем достойно.

В борьбе за чемпионство может стать решающей буквально любая деталь. И такой игрок, как Ищенко, способен превратиться в тот самый козырь, который вытащит даже самый безнадёжный матч. С учётом текущей формы и стабильности Всеволод способен оказаться одним из важнейших элементов в системе железнодорожников перед стартом плей-офф. Если 21-летний защитник продолжит так же эффективно конвертировать свой атлетизм и игровое мышление в статистические рекорды, болельщики «Локомотива-Кубань» за ближайшее будущее точно могут быть спокойны.