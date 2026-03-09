Мощь Голдина, достижения Рудовского и победы Елатонцева. Обзор игр россиян за рубежом

Март — близость к плей-офф практически во всех лигах, значит, ответственность возрастает в разы. Как с давлением справляются наши молодые таланты за рубежом? Расскажем вам о студенческой американской лиге NCAA, Лиге развития НБА (G-лиге) и молодёжном чемпионате Испании, где выступают россияне.

Владислав Голдин и Виктор Лахин

Виктор Лахин Фото: x.com/okcblue

По традиции начнём с G-лиги. Очень ярко себя показал Владислав Голдин. Центровой «Су-Фолс Скайфорс» в матче с «Осеола Мэджик» набрал 11 очков, три подбора, одну передачу и четыре блок-шота. Команда россиянина уступила в овертайме (106:113 ОТ). Однако лучшая встреча Голдина получилась с «Мемфис Хасл». В ней он оформил внушительный дабл-дабл: 16 очков, 13 подборов, три передачи, один перехват и два блок-шота, став одним из лучших по показателю «плюс-минус» в своей команде («+24»). «Скайфорс» одержали победу со счётом 119:82. Правда, Владу удалось поучаствовать и в матче НБА за «Майами Хит» с лидером Востока «Детройт Пистонс». За две минуты на паркете он записал себе в актив два подбора. Да, наш центровой ещё даже не полноценный игрок ротации, но здорово, что Споэльстра даёт время Голдину в основной команде.

Что же касается Лахина, то Виктор прошлую неделю провалил. Во встрече с «Саут-Бей Лейкерс» россиянин оформил всего шесть очков, четыре подбора, три передачи и два блок-шота. Вроде бы неплохая статистика, но, если учитывать 22 минуты на паркете, четыре потери и худший «плюс-минус» в игре («-20»), можно смело сказать, что у центрового не пошло. «Оклахома-Сити Блю» уступила сопернику (120:129). Причём в следующей встрече у Лахина ситуация особо не изменилась. Он был полезен на подборах, собрав девять отскоков, однако всего три очка за 16 минут при одном реализованном броске из восьми — плохо. Его команда потерпела поражение от «Техаса» — 117:123. Неудачная неделя от Виктора, что удивительно, так как до этого таких спадов не наблюдалось.

Виктор Панов и Александр Молофеев

Виктор Панов Фото: drexeldragons.com

Переходим к одному из самых ярких представителей России в NCAA — Панову. Виктор начинал для себя неделю игрой с университетом Хофстры. Его университету Дрекселя победу добыть не удалось (51:62), но Виктор показал себя неплохо: девять очков, пять подборов, одна передача и два блок-шота. «Драконы» завершили регулярку, перейдя к турниру конференции CAA.

Во втором раунде Дрексель встречался с Северо-Восточным университетом Бостона. Учебное заведение Панова выиграло со счётом 84:77, а наш форвард закончил встречу с 16 очками, четырьмя подборами и одним перехватом. В следующей встрече учебному заведению россиянина достался в соперники Монмутский университет. По ходу сезона команды встречались дважды друг с другом — счёт ничейный 1:1. В четвертьфинале турнира Панов набрал 10 очков, шесть подборов, одну передачу и один перехват, однако этого не хватило для победы — поражение с результатом 57:65.

У Александра Молофеева с его университетом Луизианы в Монро дела откровенно шли плохо по ходу всего сезона, поэтому команда начинала свой путь в турнире конференции Sun Belt с самой первой стадии. В соперниках оказался университет Олд-Доминион. Россиянин за семь минут на паркете оформил два очка, две передачи и один перехват, а его команда проиграла со счётом 80:87.

Кирилл Елатонцев и Тимофей Рудовский

Тимофей Рудовский Фото: x.com/BryantHoops

Наконец-то у университета Оклахомы Елатонцева наладились дела: команда одержала четыре победы подряд, две из которых были на прошлой неделе. Сначала «Сунерз» одолели университет Миссури (80:64), затем — Техасский университет (88:85 ОТ). Кирилл в первом матче набрал семь очков, один подбор и по одному перехвату с блок-шотом, во втором — четыре очка, три подбора и одну передачу. В среднем он проводил на паркете 13 минут, что является неплохим результатом. Дальше учебное заведение россиянина ожидает турнир конференции SEC, в котором команда начнёт свой путь с противостояния с университетом Южной Каролины. Матч состоится 12 марта в 4:30 мск.

Университет Брайанта с Рудовским в составе заканчивал для себя регулярный чемпионат встречей с университетом Нью-Гэмпшира. В двух овертаймах команда вместе с россиянином уступила (83:88 2 ОТ). При этом Тимофей показал себя великолепно: 19 очков, восемь подборов, одна передача и один блок-шот. В турнире конференции America East «бульдоги» встретились со вторым сеяным университетом Вермонта. По ходу сезона учебное заведение Рудовского дважды оказывалось слабее соперника. Третий раз не стал исключением. Разгромное поражение со счётом 57:77, но наш форвард старался тащить команду за собой — 15 очков, шесть подборов, две передачи и один перехват.

В целом Тимофей провёл великолепный сезон, попав в сборную новичков своей конференции. В чемпионате-2025/2026 россиянин 24 раза набирал двузначное количество очков — это лучший показатель для новичка в истории университета. Этим точно можно гордиться!

Владимир Хряпа, Илья Ермаков и Даниил Глазков

Владимир Хряпа Фото: UTMSPORTS.COM

Университет Теннесси в Мартине с Владимиром Хряпой в команде закончил регулярку на четвёртом месте. В турнире конференции OVC учебное заведение россиянина в четвертьфинале обыграло университет Восточного Иллинойса со счётом 66:63. В полуфинале сыну легенды ЦСКА и его напарникам уже противостояла лучшая команда регулярки университет штата Теннесси. Чуда не случилось — третье поражение в сезоне от этого соперника (55:68). Владимир же был практически незаметен: набрал лишь один перехват, две передачи и один перехват.

Илья Ермаков по-прежнему не появился на паркете за университет Святого Бонавентуры. Видимо, травма оказалась серьёзнее, чем предполагалось, либо речь идёт о рецидиве. Даниил Глазков, который является представителем Чикагского университета в Лойоле, неплохо проявил себя в матче с лучшей командой конференции A-10 университетом Сент-Луиса. Россиянин оформил шесть очков, одну передачу и один перехват. В следующей же игре с университетом Джорджа Вашингтона Глазков за девять минут не записал в актив ни одного результативного действия. Скоро для Даниила и его команды стартует турнир конференции, надо собираться!

Наши в Испании: Егор Амосов, Илья Фролов, Александр Савков и Александр Панасюк

Егор Амосов Фото: REALMADRID.COM

3 марта пришли приятные новости от мадридского «Реала». Юниорская команда, в которой находятся Егор Амосов и Илья Фролов, успешно вылетела из Абу-Даби, где проходил отборочный этап молодёжной Евролиги. Этот мини-турнир не удалось доиграть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. «Сливочные» должны были провести матч с «Барселоной» 7 марта, но он был перенесён. Ждём возвращения наших талантов на паркет как можно быстрее.

Александр Савков и его «Сарагоса» одержали труднейшую победу над «Тенерифе» со счётом 86:83. Российский форвард набрал восемь очков, один подбор и один блок-шот. Александр Панасюк из «Гран Канарии» совсем недавно вернулся после травмы, поэтому пока полностью не может найти свой ритм. В игре с «Манресой» он оформил лишь два очка за семь минут.

На следующей неделе мы узнаем, удалось ли Елатонцеву или Глазкову выиграть турниры в своих конференциях. Будем следить за нашими талантами за рубежом.