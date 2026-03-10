НБА — в прошлом, в настоящем — «Зенит». Ксавьер Мун вернулся в Санкт-Петербург

4 февраля произошло радостное для болельщиков «Зенита» событие — Ксавьер Мун вновь вышел на паркет в форме сине-бело-голубых. Предыдущий его матч в составе питерцев состоялся 15 января 2025 года. За это время Ксавьер успел получить тяжёлую травму и восстановиться, покинуть «Зенит», а затем вернуться на берега Невы. Сейчас Мун набирает свои прежние кондиции и готовится снова стать лидером команды. «Чемпионат» пообщался с игроком петербургского клуба о его интересной судьбе и возвращении в Россию.

— Прошёл месяц с тех пор, как ты вернулся в Санкт-Петербург. Как оценишь этот его? Какие впечатления от города?

— О да, круто снова быть здесь. Для меня это был длинный год, но сейчас всё отлично. Моя нога в порядке. Команда движется в правильном направлении, так что я рад снова быть в этом городе.

— Как бы ты описал атмосферу в раздевалке сейчас?

— Все отлично ладят друг с другом. По сути, всё так же, как и в прошлом году. У всех хорошие отношения, отличная «химия» — и на тренировках, и в играх. Так что пока всё очень круто.

— Я заметил у тебя на странице в соцсетях, что ты следил за «Зенитом» ещё до официального возвращения. Общался с кем-то из ребят до подписания контракта?

— Да, конечно. Я общался с Трентом [Фрейзером], Ди Бэйком [Дуэйном Бэйконом], Алексом [Пойтрессом] — со всеми, с кем играл в прошлом году. Мы поддерживали связь, я иногда смотрел игры. Поэтому ощущение было такое, будто всё время оставался связан с командой.

Ксавьер Мун, сезон-2025/2026 Фото: БК «Зенит»

— Ты упомянул Бэйкона — он сейчас зажигает в Евролиге. Вы всё ещё на связи?

— Да, иногда общаемся. В основном просто смотрю игры, наблюдаю, как он делает своё дело. Он сейчас реально разрывает, так что стараюсь держать связь, когда получается. Ну и в целом стараюсь смотреть как можно больше игр.

— Ты подписал контракт с «Виннипег Си Бэрс», а потом — с «Зенитом». Расскажи, как так получилось — оказаться на контракте сразу в двух клубах?

— Тут всё просто: в «Виннипеге» сезон проходит летом, а в «Зените» — с осени по весну. Поэтому контракты не пересекаются. Этот сезон завершится в июне — если мы, надеюсь, доберёмся до чемпионства. А после этого поеду туда играть летом.

— Как бы ты оценил уровень лиги CEBL?

— Уровень очень высокий. С каждым годом лига становится сильнее. Я играл там три года и всегда старался смотреть как можно больше матчей. Уровень игроков постоянно растёт. Это очень достойная летняя лига, и я рад буду туда вернуться.

— Какие различия между работой с Деяном Радоньичем и Хави Паскуалем можешь выделить?

— С Хави было прекрасно работать, он тренер высочайшего уровня. С нашим нынешним тренером мы работаем в очень интенсивном режиме. Он всегда следит, чтобы его голос был услышан, требует ответственности от нас — и чтобы мы сами были требовательны к себе. В чём-то они похожи, в чём-то — разные. Но в итоге тренер есть тренер — а игрокам нужно просто делать свою работу.

— Какая была твоя реакция, когда узнал, что Паскуаль вернулся в «Барселону»?

— Я был очень рад за него. Знаю, что он хотел снова работать в Евролиге и быть в Испании. Думаю, это идеальное место для него.

Ксавьер Мун и Девин Букер, сезон-2023/2024 Фото: Harry How/Getty Images

— В НБА ты играл вместе с Каваем Леонардом, Расселлом Уэстбруком, Джеймсом Харденом и Полом Джорджем. Какие они вне площадки?

— Да обычные ребята. Я всегда говорю: у нас есть работа, которую нужно делать. Но в конце дня мы все обычные люди. Я многому у них научился. Расс, Джеймс, Кавай, Пи Джи — для меня это все будущие члены Зала славы. Было настоящим благословением играть рядом с такими талантами и видеть, как они работают каждый день. Думаю, это сильно помогло мне в карьере.

— Этим летом ходили слухи о возможном переезде Уэстбрука в Европу. Ты бы посоветовал ему попробовать себя за пределами НБА?

— Забавно, что ты об этом сказал. Я тоже видел эти слухи и даже написал ему: мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда». Расселл провёл 18 лет в НБА, так что не думаю, что у него есть причины ехать в Европу. Скорее всего, этого никогда не случится. Он уже сделал всё, что нужно, в НБА и вписал своё имя в историю как один из лучших разыгрывающих.

— У тебя всё ещё есть цель вернуться в НБА?

— Нет, я доволен тем, где сейчас. Я уже осуществил мечту — сыграл в НБА. Сейчас для меня главное — наслаждаться своим путём и жить настоящим. Где бы я ни играл, рад быть там и не оглядываюсь назад.

— Кого считаешь фаворитами этого сезона НБА? За какими командами и игроками следишь?

— Я не так много смотрю НБА сейчас — больше Евролигу. Но иногда включаю игры. Видел пару матчей «Кливленда» после того, как они выменяли Хардена, смотрел «Оклахому», «Сан-Антонио». Были игры, которые меня впечатлили. Но в целом я просто люблю смотреть баскетбол — неважно, на каком уровне.

Ксавьер Мун, сезон-2025/2026 Фото: БК «Зенит»

— В этом сезоне два российских игрока дебютировали в НБА — Егор Дёмин и Владислав Голдин. Ты слышал о них? Что думаешь об их шансах и игровом времени?

— Да, про Дёмина я точно слышал. Он отлично бросает, может просто «поливать» из-за дуги. О нём много говорят. Рад это видеть. В НБА сейчас много талантливых игроков из разных стран. Я как американец рад, когда американцы успешно играют по всему миру, поэтому уверен, что для россиян это тоже большая гордость — видеть своих игроков на таком уровне. Я рад за них.

— Ты вернулся после очень серьёзной травмы. Как проходил этот путь — психологически и физически? Какой совет дал бы людям, которые переживают сложный период в жизни?

— День за днём. Я не знал, сколько времени понадобится на восстановление. Это были мои первые серьёзные травма и операция. Поэтому всё, что можно сделать — идти день за днём. Я воспринимал это как межсезонье. Не как реабилитацию, а как будто просто работаю летом и готовлюсь к новому сезону. Главное — держать голову в правильном состоянии. Многие начинают сильно переживать, впадают в депрессию. Нужно стараться сохранять позитив, окружать себя хорошей энергией и просто двигаться вперёд день за днём.

— Какие цели у «Зенита» на оставшуюся часть сезона Единой лиги ВТБ? И какие у тебя личные цели?

— Командная цель всегда одна — и, как по мне, она должна быть такой каждый год: выиграть чемпионат. А мои личные цели — сейчас лучше привыкнуть к новому тренерскому стилю и команде. Я сыграл всего пять-шесть матчей, поэтому ещё набираю ритм. И просто хочу делать всё, что нужно, чтобы помогать команде побеждать. Индивидуальные награды меня не волнуют, главное — помогать команде выигрывать любым способом.