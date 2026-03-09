Лука Дончич расстаётся с невестой-моделью? Пара была вместе более 10 лет

В последнее время в социальных сетях и зарубежных СМИ не раз мелькали слухи о глубоком кризисе в личной жизни звезды НБА Луки Дончича. Но то, что поначалу казалось обычными сплетнями, коих в баскетболе огромное множество, приняло более серьёзный оборот. Согласно сообщениям крупнейшего словенского таблоида Slovenske novice, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» якобы расторг помолвку со своей давней подругой, моделью и инфлюенсером Анамарией Гольтес.

Лука Дончич и Анамария Гольтес Фото: из личного архива Луки Дончича

Пара была вместе более 10 лет. Они познакомились ещё подростками. Девушка прошла вместе со спортсменом весь путь от Европы до НБА. В июле 2023 года на живописном озере Блед в Словении Дончич сделал предложение, выбрав символичную дату — 7.7 (под стать своему 77-му номеру). В декабре 2023-го у них родилась первая дочь, Габриэла, а в конце 2025-го — вторая, Оливия. Однако именно после рождения второго ребёнка и переезда семьи в Лос-Анджелес в прессе начали мелькать сообщения о разладе.

Значительная часть слухов строится на активности пары в социальных сетях. Внимательные фанаты заметили, что Лука уже долгое время не отмечает лайками посты своей невесты. Подозрения усилились после того, как в этом году пара проигнорировала День святого Валентина, не опубликовав ни одного совместного фото. При этом разыгрывающий проявляет завидную щедрость на реакции под фото других инфлюенсеров. Сербские СМИ, в частности, обратили внимание на его активность на странице певицы Анжелы Игнятович, более известной под псевдонимом Бресквица (Breskvica).

Анамария Гольтес Фото: из личного архива Анамарии Гольтес

Реакция ли это Анамарии или просто совпадение, но девушка удалила из соцсетей все общие снимки и убрала из профиля весь архив их истории любви, который бережно собирала годами. Более того, в недавнем видеообзоре 10-летия (2016-2026) Гольтес показала только себя и детей, полностью проигнорировав Луку.

Ещё больше вопросов вызвал отпуск баскетболиста после Матча всех звёзд НБА. Свободное время он провёл в Мексике в компании отца и друзей, тогда как семья на отдыхе отсутствовала. Ряд американских СМИ утверждает, что разрыв мог произойти ещё в прошлом году, вскоре после перехода игрока из «Далласа» в «Лейкерс». Одной из возможных причин называют формат отношений на расстоянии: Лука проводит бо́льшую часть времени в США, в то время как Анамария продолжает жить в Словении.

Обе стороны слухи в СМИ пока никак не комментируют. Что касается самого Луки, то, помимо заметного, впрочем, обычного для него напряжения в общении с судьями (недавно он получил уже 15-й технический фол в сезоне), на паркете он почти всегда играет с улыбкой. Если бы не удалённые фотографии, было бы трудно поверить, что он проходит через семейную драму — особенно если посмотреть на его статистику, которая соответствует уровню MVP.

В последних двух встречах словенец в среднем набирает почти 40 очков, а в целом проводит едва ли не самый результативный сезон в карьере (32,5 очка в среднем за матч). Для сравнения: в сезоне-2022/2023 он набирал 32,4 очка, а в сезоне-2023/2024 — 33,9, когда вывел «Даллас» в финал НБА. Конец ли это или просто временное расставание, покажет время. Сам Лука сейчас, кажется, весь в баскетболе. Сфокусируемся на нём и мы.