Вот и всё. Егор Дёмин досрочно завершил дебютный сезон НБА. Каким он запомнился?

Информация подтвердилась официально — Егор Дёмин пропустит остаток сезона-2025/2026. «Бруклин» объяснил, что у игрока снова обострился плантарный фасциит в левой стопе — травма, с которой он не может справиться уже почти год. Решение ожидаемое, поскольку боли не давали Егору нормально играть на протяжении всего сезона. Тренер Жорди Фернандес отметил, что они долго пытались сопоставить состояние здоровья Дёмина с его участием в матчах.

Жорди Фернандес главный тренер «Бруклина» «Егор хочет играть и развиваться — нет лучшего катализатора прогресса, чем настоящие матчи. Но если боль не позволяет показывать нужный уровень, нужно принимать решения. Плюс в том, что операция не требуется. Мы смотрим на ситуацию с оптимизмом, а предстоящее лето станет важным этапом его развития».

По словам тренера, Дёмин играл через нарастающий дискомфорт, пока боль не стала слишком сильной. После обсуждения с врачами клуб решил его не торопить и досрочно завершить сезон. Обычно на полноценное восстановление после этой травмы уходит несколько месяцев, а до конца сезона остаётся мало времени, поэтому смысла возвращаться на парочку игр не было. Сейчас клуб больше заинтересован в росте молодых, а не в борьбе за результат. Ну и на хорошие шансы высокого посева предстоящего драфта, чего уж скрывать на фоне актуальных новостей.

В свой первый сезон Дёмин провёл 52 игры (45 в старте) — отличный результат для новичка, который восстанавливался от травмы и не успел пройти всю подготовку к чемпионату. Самое заметное, что удалось сделать — установить рекорд среди новичков по количеству матчей подряд с точной «трёшкой»: их было 34 . К слову, предшествующий рекорд продержался больше 15 лет. Дёмина отличает именно стабильность и умение выбирать моменты для бросков.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Ishika Samant/Getty Images

Все говорили, что у Дёмина хороший пас, но не хватает стабильности в трёхочковых. А он уже в первом сезоне изменил представление о себе — стал гораздо лучше бросать из-за дуги. Теперь соперники не могут его оставлять одного на периметре, а это открывает ему больше возможностей. В результате его чаще выпускают в стартовом составе, а на площадке он не только забивает, но и помогает организовывать атаки — и со временем навыки плеймейкинга будут чаще задействованы.

Дёмин показывал отличную игру, когда чувствовал уверенность — лучше всего это было видно в матче с «Орландо», когда он набрал 26 очков. Тогда он без проблем атаковал и играл разнообразно. Но весь сезон у него были проблемы со стопой, поэтому тренеры бережно относились к его игровому времени — выпускали не на все игры и сокращали минуты на паркете.

У новичков НБА часто бывают похожие проблемы — из-за драфта, сборов и Летней лиги они по сути теряют обычное межсезонье и начинают свой первый сезон без привычной подготовки. Если к этому добавляется старая травма, риск получить перегрузку только увеличивается. К зиме накопились последствия, и Егор стал реже выходить на площадку. Кстати, похожую мысль выдвигал и тренер Фернандес.

Жорди Фернандес главный тренер «Бруклина» «Когда новички приходят в лигу, обычно у них выдаётся непростое лето: из-за многочисленных преддрафтовых тренировок оно оказывается не совсем полноценным — можно сказать, они практически теряют это лето. Плюс участие в Летней лиге, но это всё равно не то же самое, что обычная подготовка. Потом сразу наступает тренировочный лагерь, и дальше — моментальная включённость в сезон. Такое часто наблюдается у новичков, именно поэтому говорят о так называемой «стене» первого года. Мы видим, что есть над чем работать — и в ментальном плане, и в физическом, чтобы помочь им справиться с новой реальностью и другим ритмом жизни в НБА. Поэтому для нас сейчас главное — делать всё правильно, чтобы помочь ему восстановиться и думать о будущем».

Ничего особо не изменилось для «Нетс» — они всё равно перестраивают состав, и концовка сезона никак не сказывается на их планах. Можно считать, что травма помогла Егору пропустить не самые приятные игры, в которых команда больше проигрывала, чем боролась. Итоги его первого сезона — уверенные показатели, на которых можно строить дальнейшую карьеру. Тем более россиянину не нужно переживать о правиле 65 встречах, когда баскетболист может претендовать на личные индивидуальные награды — на первогодок это попросту не распространяется. Шанс попасть в одну из сборных лучших новичков всё ещё есть.

Статистика Егора Дёмина в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»/vk.com/egordeminteam

В российской истории НБА его показатели сразу оказались среди лучших. В среднем за дебютный сезон он набирал почти столько же очков, как Андрей Кириленко, уступив ему всего 0,4 балла. По количеству передач он почти догнал Алексея Шведа (3,7). Но самое главное — бóльшая часть его времени на площадке приходилась на основной состав, он закрепился в ротации. Для новичка это даже важнее, чем яркие, но единичные игры.

Теперь самое главное для Дёмина — как он проведёт лето. Фернандес говорит, что команда ждёт его возвращения к полным тренировкам уже в начале межсезонья. Год после травмы прошёл под знаком восстановления и попыток влиться в игру, а вот теперь он сможет полноценно подготовиться. Дебютный сезон закончился немного досрочно, но и за это время он успел показать себя, поставить рекорд среди новичков и стать частью команды в период перемен. Всё, что будет дальше, зависит от того, насколько удачно пройдёт это самое межсезонье.

