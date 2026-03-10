Скидки
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 10 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Невероятный Гилджес-Александер и очередная победа «Бруклина» без Дёмина. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 10 марта 2026 года
Комментарии
Джеймс Харден преодолел рубеж в 29 000 очков, а «Клипперс» набрали ход. Обзор «Чемпионата».

В НБА сегодня было не так много матчей, зато день оказался насыщенным новостями: здесь и свежие подробности про Егора Дёмина, и важная отметка, до которой добрался Джеймс Харден, и потрясающая концовка в исполнении Шея Гилджес-Александера. Подробнее обо всём — в обзоре «Чемпионата».

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Кливленд» — «Филадельфия»

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Харден - 21, Эллис - 19, Митчелл - 17, Мобли - 15, Уэйд - 13, Тайсон - 11, Брайант - 8, Шрёдер - 4, Энаруна - 3, Меррилл - 2, Томлин - 2, Портер, Миникс, Нэнс
Филадельфия Сиксерс: Граймс - 17, Эдвардс - 14, Пэйн - 12, Терри - 9, Боучэмп - 8, Барлоу - 8, Бона - 8, Убре - 6, Уотфорд - 6, Уокер - 5, Драммонд - 4, Мартин - 4, Лоури

У «Филадельфии» почти не было шансов что-то изменить в этом матче: команда играла сразу без четырёх важных баскетболистов, в том числе без Тайриза Макси и Джоэла Эмбиида, — это сильно сказалось на её игре. «Кливленд» быстро этим воспользовался и начал контролировать ход встречи уже в первой половине, выйдя вперёд после счёта 19:18. Потом хозяева только увеличивали преимущество, грамотно используя всех, кто был в составе.

Главным героем первой половины стал Кеон Эллис — за первую часть матча он набрал 14 очков, четыре раза попав из-за дуги, и помог «Кливленду» уйти на перерыв, ведя в счёте «+12». Во второй половине хозяева ещё прибавили — защита сработала идеально, разница быстро выросла до 25 очков, и исход матча сомнений уже не вызывал.

Джеймс Харден стал ещё результативнее и одновременно преодолел значимую отметку: первым штрафным он достиг 29 000 очков за карьеру, войдя в топ-9 лучших бомбардиров НБА. В третьей четверти Харден набрал ещё девять очков и обеспечил уверенную победу своей команде.

У гостей больше всех набрал Квентин Граймс (17 очков), старался Кэмерон Пэйн (12), но на равную борьбу этого не хватило. «Кливленд» уверенно держится четвёртым на Востоке. «Кавс» всего в одном шаге от «Нью-Йорка», а эта победа — уже 18-я за последние 24 матча.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин» — «Мемфис»

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Шарп - 19, Агбаджи - 18, Траоре - 17, Вульф - 14, Уильямс - 11, Клауни - 10, Пауэлл - 9, Клэкстон - 9, Уилсон - 6, Джонсон - 4, Сараф - 4, Этьенн - 3, Лидделл - 2, Майнотт, Мэнн
Мемфис Гриззлиз: Рупер - 20, Смолл - 19, Джексон - 18, Уэллс - 17, Проспер - 15, Клейтон-мл - 13, Джамай - 7, Спенсер - 6, Джером, Кларк, Хендрикс, Кауард

Без Майкла Портера-младшего «Нетс» сделали упор на командную игру: все шестеро из стартового состава смогли набрать больше 10 очков. Особо выделился Дэйрон Шарп, который повторил свой лучший результат в сезоне, а Очай Агбаджи и Нолан Траоре добавили давления на защиту соперника.

Игроки «Бруклина» не только были лучше по статистике, но и действовали динамичнее. Запасные набрали 67 очков и не дали «Мемфису» разогнаться в быстрых атаках. У гостей было всего восемь игроков, включая хорошо сыгравшего Райяна Рупера и всегда агрессивного Джевона Смолла — им пришлось компенсировать все потери в составе.

К третьей четверти игра оставалась очень напряжённой, но всё решили удачное попадание издали от Траоре и две успешные атаки Агбаджи — после этого «Нетс» оторвались в счёте. В тот же день стало известно, что Егор Дёмин пропустит остаток сезона из-за травмы стопы. Сейчас тренеры «Бруклина» продолжают искать лучшие сочетания игроков, ведь у команды непростая ситуация с составом.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Оклахома» — «Денвер»

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 29, Митчелл - 24, Маккейн - 13, Джо - 13, Дорт - 6, Уоллес - 4, Уиггинс - 3, Уильямс - 2, Сэндфорт, Барнхайзер, Топич
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Хардуэй-младший - 28, Гордон - 23, Мюррэй - 21, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 4, Браун - 4, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

Несмотря на то что у «Оклахомы» не хватало почти всего основного состава, команда в очередной раз показала характер и глубину. Джейлин Уильямс выдал отличный матч (29 очков), не отстал и Аджай Митчелл, который только-только вернулся после долгой паузы — у него 24 очка. Хотя в начале матча инициативу перехватил «Денвер» — благодаря Аарону Гордону — к перерыву хозяева уже вели в счёте.

Серия Шея Гилджес-Александера из 126 игр с 20+ очками продолжается — так раньше умел только легендарный Уилт Чемберлен. В этом матче Шей набрал 35 очков, отдал 15 передач и сделал девять подборов, не совершив ни одной потери, что бывает крайне редко. В самой концовке «Наггетс» сравняли счёт, но за считаные секунды до финальной сирены Шей реализовал бросок, который принёс победу «Оклахоме».

В очередной раз за «Денвер» блистал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 13 передач. Сербу пытались помочь Тим Хардуэй-младший (28 очков) и Гордон (23), но итоговый успех был на стороне «Оклахомы». Всё решили действия Гилджес-Александера, позволившие команде выиграть уже шестой матч кряду, несмотря на отчаянное сопротивление гостей.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Юта» — «Голден Стэйт»

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
119 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Сенсабо - 21, Филиповски - 19, Харклесс - 16, Джордж - 15, Хинсон - 12, Уильямс - 12, Лав - 12, Чьебв - 10, Кончар - 2, Михайлюк, Бамба, Кесслер
Голден Стэйт Уорриорз: Мелтон - 22, Сантос - 15, Подзиемски - 14, Пэйтон II - 13, Карри - 13, Уильямс - 12, Крайер - 11, Пост - 10, Грин - 6, Ричард, Муди, Леонс, Спенсер

«Юта» победила дома в упорном матче — 119:116. На протяжении встречи команды 19 раз сменяли друг друга в роли лидера. В концовке ключевой момент — Блейк Хинсон за 30 секунд до конца попал дальний, после чего Элайджа Харклесс реализовал два штрафных и поставил личный рекорд, набрав 16 очков. В третьей четверти «Джаз» совершили рывок 12:1 и впервые получили комфортное преимущество, благодаря чему и смогли дожать соперника.

В концовке «Уорриорз» сократили отставание — Дрэймонд Грин сравнял счёт, пробив штрафной. Лучшим у гостей стал Де'Энтони Мелтон с 22 очками. Но в решающие минуты игроки «Юты» почти не ошибались на линии — реализовали 27 из 29 штрафных, тогда как у соперников — лишь 14 из 21. Кайл Филиповски помог «Джаз» дабл-даблом (19 очков, 15 подборов). У «Голден Стэйт» Брэндин Подзиемски не справился с нервами — четыре промаха с линии, а Сет Карри, вернувшись после перерыва, набрал 13 очков.

«Юта» выиграла с разницей в три очка и наконец-то прервала свою серию неудач. «Уорриорз» неудача не позволила подтянуться к зоне плей-офф. Обе команды играли не в сильнейших составах: у хозяев отсутствовали основные баскетболисты, а у гостей не мог выйти на площадку в том числе и Стеф Карри.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» — «Нью-Йорк»

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Матурин - 28, Гарлэнд - 23, Джонс - 16, Лопес - 16, Данн - 5, Джексон - 4, Батюм - 3, Миллер - 2, Педулла, Сандерс, Богданович, Кристи, Омир
Нью-Йорк Никс: Таунс - 35, Брансон - 28, Ануноби - 22, Харт - 12, Шамет - 9, Бриджес - 7, Диавара - 5, Кларксон, Дадье, Альварадо, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Хукпорти

«Клипперс» начали матч очень энергично — быстро реализовали четыре трёхочковых кряду и уверенно повели в счёте. К перерыву отрыв «Клипперс» только увеличился до девяти очков. После отдыха «Никс» пытались догнать соперника, но ни разу не смогли приблизиться в решающие минуты. Таунс набрал 35 очков и был лучшим в своей команде, однако закончить матч на площадке ему помешал перебор фолов.

В концовке на первый план вышел Беннедикт Матурин — за вторую половину он отгрузил сопернику 22 очка и не дал растерять преимущество. Дариус Гарлэнд был надёжен и помогал как в атаке, так и в игре вторым защитником. «Никс» пытались догнать, Джейлен Брансон трижды сокращал разницу до минимума, однако своевременная игра хозяев не позволила им сравнять счёт.

«Клипперс» в марте набрали ход — одержали пять побед в шести последних матчах и сравняли баланс побед и поражений. Леонард держит высокий уровень, уже 42 игры подряд он набирает минимум 20 очков. Среди командных рекордов Кавай теперь тоже заметен. «Никс» остаются в числе лидеров, но никак не могут победить на выезде, что мешает перед концовкой сезона. В целом в этом сезоне между командами — паритет.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Актуальная таблица НБА — смотрите здесь
Комментарии
