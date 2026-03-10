Гилджес-Александер — MVP, как ни крути. Видели, как он закрыл игру с Йокичем и «Денвером»?

В этом сезоне матчи «Оклахомы» с «Денвером» проходят одинаково захватывающе: никто не отпускает инициативу, а победитель определяется только в концовке. Не стало исключением и сегодняшнее противостояние — «Тандер» победили 129:126 после решающего броска Шея Гилджес-Александера за несколько секунд до сирены.

С самого начала всё складывалось сложно для хозяев — сразу четыре важных игрока оказались вне игры: Джейлен Уильямс, Чет Холмгрен, Алекс Карузо и Айзея Хартенштайн. Состав заметно поредел, и всю атаку пришлось строить через Гилджес-Александера. Он часто играл в изоляции и завершал атаки после пик-н-роллов, потому что других вариантов у «Оклахомы» попросту не было.

В ответ на атаки соперника «Денвер» снова и снова полагался на Николу Йокича. Он уверенно действовал в нападении и всё время держал команду в игре. Благодаря ему гости несколько раз возвращались в матч, и в концовке разница в счёте стала минимальной. В итоге у серба трипл-дабл на счету: 32 очка, 14 подборов и 13 передач.

До конца четвёртой четверти всего 8,5 секунды. Аджай Митчелл отдал пас, и Гилджес-Александер оказался под пристальным присмотром Спенсера Джонса. Однако он резко шагнул назад, создал себе шанс для броска — и попал тяжёлый трёхочковый. На табло оставалось около двух секунд. Тайм-аутов у «Денвера» не было, и Аарон Гордон, получив мяч после быстрого ввода, запустил отчаянный бросок почти через всю площадку — мимо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К финальной сирене у Гилджес-Александера было 35 очков, девять подборов и 15 передач. Кроме того, он продлил свою результативную серию до 126 матчей с минимум 20 очками — это повторение исторического достижения Уилта Чемберлена. Если он забьёт достаточно в следующем матче с «Бостоном», то побьёт рекорд, который может продержаться очень и очень долго.

Несмотря на кадровые потери, «Оклахома» сохранила стройность игры и довела дело до победы. В дуэли претендентов на вершину конференции вновь решило хладнокровие лидера в самый ответственный момент. И разве найдутся сомневающиеся, что после такого Шей окончательно застолбил за собой звание MVP нынешнего сезона?