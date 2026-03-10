Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Лучшие матчи Егора Дёмина в первом сезоне НБА — как проявил себя россиянин, сезон-2025/2026

От яркого дебюта до личного рекорда. Собрали лучшие матчи Дёмина в первом сезоне НБА
Никита Бирюков
Лучшие матчи Дёмина в первом сезоне НБА
Комментарии
5 игр, которые точно заслужили вашего внимания.

Если кто-то из баскетбольных фанатов вчера вечером не увидел новость, что Егор Дёмин пропустит остаток сезона-2025/2026, то сегодня утром точно узнал об этом. Травма старая (с лета 2025 года) и, к сожалению, мешающая выступать в полную силу. «Бруклином» было принято решение дать нашему таланту возможность полностью посвятить себя восстановлению. Получается, можно подводить итоги. Давайте вспомним самые запоминающиеся матчи Дёмина в его первом сезоне в НБА.

Дебютная игра с «Шарлотт»

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Getty Images

Перед стартом регулярного чемпионата никто не знал, чего ожидать от Егора. В Летней лиге НБА он переквалифицировался в снайпера и брал на себя огромное количество попыток из-за дуги. Однако в NCAA он выступал в качестве главного созидателя. Да, россиянин мог атаковать и сам, но роли всё-таки разные. Поэтому было непонятно, какой Дёмин предстанет перед нами.

На тот момент ещё 19-летний парень ярко заявил о себе уже в первой игре: 14 очков, пять подборов, две передачи и один перехват за 22 минуты на паркете. И это Егор выступал с ограничениями в связи с летней травмой (подошвенный фасциит). Ни один россиянин не дебютировал так хорошо в лучшей лиге мира. Дёмин побил рекорд результативности среди соотечественников в первом матче в НБА, задав тон всему сезону.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Нуппель - 11, Колкбреннер - 10, Салон - 10, Джеймс - 2, Коннотон, Пламли, Макнили
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Сараф - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Траоре - 3, Пауэлл - 2, Уильямс - 1

Показал снайперские таланты на глазах у Карри

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Встреча со Стефеном Карри в НБА — уже огромное событие практически для каждого новичка лиги. Егор в интервью говорил, что, как и большинство детей его времени, рос, наблюдая за Стефом и восхищаясь им. Ему довелось встретиться лицом к лицу с живой легендой НБА, и россиянин провёл выдающийся матч! Дёмин реализовал семь «трёшек» с великолепной реализацией (50%). Всего у Егора 23 очка, три подбора, три передачи и один перехват.

Сам Карри, к слову, реализовал лишь пять попыток из-за дуги из 12. В этот раз россиянин оказался лучше короля трёхочковых! Что уже можно считать отдельным достижением в карьере.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

Ключевые попадания в самый ответственный момент

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Al Bello/Getty Images

У Дёмина в матче с «Орландо» ничего не получалось, но всё изменилось в четвёртой четверти, когда необходимо было проявить лидерские качества. И Егор показал себя! За 4,9 секунды до финальной сирены россиянин реализовал «трёшку», сравняв счёт. Лидер «Мэджик» Паоло Банкеро не сумел ответить — встреча перетекла в овертайм.

В дополнительные пять минут Дёмин был лучшим игроком на паркете. Он набрал все 10 очков «Бруклина» в овертайме, положив в цель три «трёшки». Это не только рекорд клуба по количеству точных трёхочковым в овертайме, но и повторение лучшего показателя среди новичков НБА — в компании с Тайлером Хирроу, Брэндоном Найтом, Леброном Джеймсом и Кармело Энтони. К сожалению, Банкеро в ключевой момент попал издали, и «Орландо» победил — 104:103 ОТ. Однако Егору всё равно есть чем гордиться.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

Дабл-дабл

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

У Егора к январю уже набралось достаточно ярких игр, в которых он показывал себя отменно, но первый дабл-дабл в профессиональной карьере произошёл во встрече с «Ютой». Россиянина было просто не остановить: 25 очков, 10 подборов и четыре передачи. Он стал лучшим в составе своей команды по результативности и количеству отскоков, являясь разыгрывающим. Впрочем, важно и то, что «Бруклин» уверенно победил — 109:99.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон-мл - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

Карьер-хай

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Rich Storry/Getty Images

У нашего таланта отлично получалось играть с «Орландо» в чемпионате. Именно против клуба из Флориды Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА. Он набрал 26 очков, а также сделал четыре подбора и отдал две передачи, оказавшись лучшим среди всех на площадке. «Бруклин» уступил — 98:118, Егор же в очередной раз проявил себя в качестве очень сильного снайпера, реализовав 6 из 10 бросков из-за дуги.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android