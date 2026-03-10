От яркого дебюта до личного рекорда. Собрали лучшие матчи Дёмина в первом сезоне НБА

Если кто-то из баскетбольных фанатов вчера вечером не увидел новость, что Егор Дёмин пропустит остаток сезона-2025/2026, то сегодня утром точно узнал об этом. Травма старая (с лета 2025 года) и, к сожалению, мешающая выступать в полную силу. «Бруклином» было принято решение дать нашему таланту возможность полностью посвятить себя восстановлению. Получается, можно подводить итоги. Давайте вспомним самые запоминающиеся матчи Дёмина в его первом сезоне в НБА.

Дебютная игра с «Шарлотт»

Егор Дёмин Фото: Getty Images

Перед стартом регулярного чемпионата никто не знал, чего ожидать от Егора. В Летней лиге НБА он переквалифицировался в снайпера и брал на себя огромное количество попыток из-за дуги. Однако в NCAA он выступал в качестве главного созидателя. Да, россиянин мог атаковать и сам, но роли всё-таки разные. Поэтому было непонятно, какой Дёмин предстанет перед нами.

На тот момент ещё 19-летний парень ярко заявил о себе уже в первой игре: 14 очков, пять подборов, две передачи и один перехват за 22 минуты на паркете. И это Егор выступал с ограничениями в связи с летней травмой (подошвенный фасциит). Ни один россиянин не дебютировал так хорошо в лучшей лиге мира. Дёмин побил рекорд результативности среди соотечественников в первом матче в НБА, задав тон всему сезону.

Показал снайперские таланты на глазах у Карри

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Встреча со Стефеном Карри в НБА — уже огромное событие практически для каждого новичка лиги. Егор в интервью говорил, что, как и большинство детей его времени, рос, наблюдая за Стефом и восхищаясь им. Ему довелось встретиться лицом к лицу с живой легендой НБА, и россиянин провёл выдающийся матч! Дёмин реализовал семь «трёшек» с великолепной реализацией (50%). Всего у Егора 23 очка, три подбора, три передачи и один перехват.

Сам Карри, к слову, реализовал лишь пять попыток из-за дуги из 12. В этот раз россиянин оказался лучше короля трёхочковых! Что уже можно считать отдельным достижением в карьере.

Ключевые попадания в самый ответственный момент

Егор Дёмин Фото: Al Bello/Getty Images

У Дёмина в матче с «Орландо» ничего не получалось, но всё изменилось в четвёртой четверти, когда необходимо было проявить лидерские качества. И Егор показал себя! За 4,9 секунды до финальной сирены россиянин реализовал «трёшку», сравняв счёт. Лидер «Мэджик» Паоло Банкеро не сумел ответить — встреча перетекла в овертайм.

В дополнительные пять минут Дёмин был лучшим игроком на паркете. Он набрал все 10 очков «Бруклина» в овертайме, положив в цель три «трёшки». Это не только рекорд клуба по количеству точных трёхочковым в овертайме, но и повторение лучшего показателя среди новичков НБА — в компании с Тайлером Хирроу, Брэндоном Найтом, Леброном Джеймсом и Кармело Энтони. К сожалению, Банкеро в ключевой момент попал издали, и «Орландо» победил — 104:103 ОТ. Однако Егору всё равно есть чем гордиться.

Дабл-дабл

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

У Егора к январю уже набралось достаточно ярких игр, в которых он показывал себя отменно, но первый дабл-дабл в профессиональной карьере произошёл во встрече с «Ютой». Россиянина было просто не остановить: 25 очков, 10 подборов и четыре передачи. Он стал лучшим в составе своей команды по результативности и количеству отскоков, являясь разыгрывающим. Впрочем, важно и то, что «Бруклин» уверенно победил — 109:99.

Карьер-хай

Егор Дёмин Фото: Rich Storry/Getty Images

У нашего таланта отлично получалось играть с «Орландо» в чемпионате. Именно против клуба из Флориды Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА. Он набрал 26 очков, а также сделал четыре подбора и отдал две передачи, оказавшись лучшим среди всех на площадке. «Бруклин» уступил — 98:118, Егор же в очередной раз проявил себя в качестве очень сильного снайпера, реализовав 6 из 10 бросков из-за дуги.