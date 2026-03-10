Майкл Джордан молчал, а теперь признался. Мнение о величайшем, взгляд на Коби и Леброна

Дискуссии о том, кто же является величайшим игроком в истории баскетбола, не утихают десятилетиями. В наши дни споры в основном вращаются вокруг легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Хотя многие фанаты и эксперты то и дело настаивают, что в этом разговоре должны фигурировать и другие игроки. Список имён можно продолжать долго — от Карима Абдул-Джаббара до Коби Брайанта — у каждого будет своё аргументированное мнение на этот счёт. Однако сам Джордан относится к подобным беседам с изрядной долей скепсиса. Выступив в программе Insights to Excellence на NBA on NBC, Эм Джей прямо сказал, что думает на этот счёт.

Майкл Джордан шестикратный чемпион НБА «Само понятие «величайший» никогда не заставляло меня испытывать особых эмоций. Для меня его просто не существует. Я никогда не играл против Оскара Робертсона или Джерри Уэста. Хотя мне бы этого очень хотелось — такова моя соревновательная натура. Я учился у них, а мы, в свою очередь, проложили дорогу для Коби и Леброна. Красота баскетбола в том, что каждое следующее поколение развивает игру. Но нельзя использовать этот прогресс против тех, кто вас этой игре научил или у кого вы учились сами».

С позицией Джордана трудно поспорить. Баскетбол постоянно развивается, и то, что было актуально в своё время, может перестать быть уместно потом. Но, словно в ДНК, всё, через что проходила игра, сохраняется с ней надолго. Нынешние звёзды оттачивают мастерство, опираясь на фундамент, который заложили те, кто выходил на паркет раньше. По мнению Майкла, бессмысленно сталкивать игроков разных времён в виртуальных дуэлях, ведь каждый из них был продуктом своей эпохи и одновременно двигателем прогресса для тех, кто пришёл следом.

Леброн Джеймс и Майкл Джордан Фото: Kevin Mazur/Getty Images

«Я бы с удовольствием сыграл с Леброном или Коби, когда мы все были на пике, но мы никогда не узнаем, что бы из этого вышло. Все эти рейтинги — часть маркетинга и хайпа. Попытки возвысить одно поколение над другим лишь порождают враждебность. Лично у меня нет негатива к современным игрокам, но некоторые ветераны чувствуют обиду, потому что их вклад в игру со временем начинают забывать».

Фанатские споры нередко заходят в тупик и — пусть даже невольно — превращаются в попытки вычеркнуть из истории тех, кто доминировал в своё время. Конечно, в таких ситуациях кто-то может почувствовать обиду. За яркой игрой сегодняшних звёзд очень просто не заметить тех, кто долгое время молча делал своё дело. И делал так, как не получилось бы попросту ни у кого. Но кто о них сегодня помнит?

«Считаю, что у Леброна была невероятная карьера. Восхищаюсь им, как и Коби, как и Кевином Дюрантом. Все они колоссально подняли уровень баскетбола. Но я не согласен, когда начинают ставить одного выше другого — так это не работает. Мы должны вознаграждать и чтить тех, кто подготовил почву. У Билла Расселла было 11 чемпионств — как можно просто задвинуть его в угол и сказать: «Мы не будем о тебе думать»? Вот здесь я перестаю понимать логику».

Хотя Майкл пересекался на паркете с Брайантом, это никогда не было дуэлью равных: Коби был совсем юн в конце 1990-х, а во время выступления Джордана в «Вашингтоне» уже сам Майкл был далёк от оптимальных кондиций. С Джеймсом же Его Воздушество и вовсе разминулся на один сезон. Ну а если подумать — не всё ли равно? Каждый оставил свой след в баскетболе. И ещё будет немало других, кто окажет влияние на игру. Джордан никогда не стремился говорить слишком много, и, может, именно поэтому к его редким откровениям хочется прислушиваться снова и снова. Его позиция предельно ясна: игра должна развиваться, а величие разных эпох — суммироваться, а не противопоставляться.