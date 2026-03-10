Будто подстрелили. Никола Йокич только усугубляет проблему мягкой НБА?

В одном из ключевых моментов встречи между «Оклахомой» и «Денвером» мнения судей и комментаторов разошлись. Лугенц Дорт за минуту до конца пытался обойти заслон от Николы Йокича для Джамала Мюррэя, и после столкновения судья сразу же дал свисток. Однако аналитик «Тандер» посчитал, что Йокич нарочно сыграл на фол.

«Да вы шутите… Он даже по лицу не получил! Посмотрите сами, просто обязательно покажу вам этот момент».

Во время трансляции Кейдж утверждал, что удара по лицу не было, и просил показать повтор. Но на замедленном повторе видно, что Дорт, обходя заслон, задел Йокича по лицу — это было заметно даже без крупного плана. Комментатор Крис Фишер отметил, что у Дорта был завышен локоть, поэтому и случился контакт. Многие зрители это заметили сразу, без повтора.

Хотя момент пересматривали несколько раз, Кейдж настаивал, что столкновение произошло случайно и судьи обратили внимание на эпизод только из-за падения Йокича. Однако арбитры посчитали иначе — они признали фол Дорта ненужным и дали ему фол первой степени. Для Дорта это уже не первый подобный конфликт с сербским центровым.

После матча главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман отдельно выделил этот момент. Дорт сам признал свою ошибку: он объяснил, что слишком увлёкся борьбой, а после игры подошёл к Йокичу, пожал ему руку и извинился. Это уже второй неспортивный фол Дорта на Йокиче, и его извинения подтвердили то, что контакт действительно был, хотя аналитик «Оклахомы» в эфире сначала это отрицал.

О спорах насчёт симуляций со стороны Йокича говорили и раньше. Например, в начале марта, когда «Денвер» играл с «Ютой», комментаторы «Джаз» Крейг Болерджек и Тёрл Бэйли не раз замечали, что судьи часто свистят в пользу Николы. Позже в интернете появился ролик с нарезкой похожих моментов: в одном из них защитник «Юты» Элайджа Харклесс получил фол едва ли не за формальный контакт, а Бэйли с иронией заметил, что падение Йокича было таким, будто его кто-то подстрелил.

На фоне предыдущих спорных моментов ситуация с «Оклахомой» выглядела намного яснее: повтор показал, что Дорт коснулся лица Йокича, поэтому судьи дали фол. Игроки после матча только подтвердили это.