«Парме» не по силам лишь один клуб в этом сезоне — «Зенит», который на высоте

«Зенит» набрал очень приличный ход в Единой лиге ВТБ, выиграв семь матчей подряд. При Деяне Радоньиче команда выглядела слаженнее и отменно работала в обороне, ни разу в этом отрезке не позволив сопернику оформить более 79 очков. «Бетсити Парма» удивляла в этом сезоне, но при этом ей ещё не удавалось одолеть сине-бело-голубых. Что-то изменилось?

На первых минутах «Зенит» очень удачно находил моменты для входа в «краску». Георгий Жбанов, Андрей Мартюк и Лука Шаманич записали по «двушке» на свой счёт. «Парму» держал в игре Террелл Картер, набравший семь очков кряду для команды. Когда произошли первые замены в составе хозяев, у сине-бело-голубых наступил неудачный отрезок: клуб дважды потерял мяч, и Деяну Радоньичу пришлось брать тайм-аут, так как гости перехватили инициативу благодаря удачным действиям Джалена Адамса. Ближе к концу отрезка «Зенит» подтянулся, однако всё равно отдал четверть со счётом 16:18.

Молодые таланты «Пармы» Лев Свинин и Глеб Фирсов на старте второй десятиминутки выделялись своими взаимодействиями и набрали на двоих пять очков. «Зенит» держался поблизости благодаря Ксавьеру Муну и Дмитрию Узинскому. Всё изменилось после точной «трёшки» от Джалена Адамса и шести очков от Виктора Сандерса. Гости оформили для себя комфортное преимущество — 34:26. Казалось бы, всё идёт под диктовку пермяков, но питерцы под конец четверти включили экстраобороты: Жбанов попал издали, Владислав Емченко оказался дважды точен со штрафной линии и оформил «двушку» в проходе. В итоге от перевеса «Пармы» не осталось и следа — отрезок за «Зенитом» 19:18.

Виктор Сандерс Фото: Единая лига ВТБ

Защита вышла на первый план после большого перерыва. Команды буквально бились в обороне за каждый мяч, не позволяя спокойно заходить в трёхсекундную зону. Соперники за половину третьей четверти набрали всего лишь девять очков на двоих, что говорит о невероятной борьбе. «Парма» в такой силовой манере проявляла себя лучше, выйдя вперёд — 43:39. Правда, в очередной раз ближе к концовке отрезка «Зенит» заметно прибавил (51:46). Великолепно себя проявили Андре Роберсон и Мун, набравшие на двоих 12 очков. Первый из них также отвечал за оборону, сдерживая Картера, а второй — за розыгрыш и построение атак. Во многом благодаря этому дуэту хозяева оставили четверть за собой, выиграв её со счётом 16:10.

К началу заключительной четверти у «Пармы» все очки набрали игроки стартовой пятёрки, что практически является нонсенсом. Пермяки неплохо вошли в игру, записав на свой счёт четыре очка, однако питерцы не собирались отдавать своё преимущество, моментально отыграв всё. У «Зенита» наконец-то стабильно полетело из-за дуги — «трёшки» на свой счёт записали Жбанов, Трент Фрейзер и Андрей Воронцевич. В итоге хозяева улетели вперёд на «+10». Нападение гостей в определённый момент просто встало, а хозяева воспользовались этим моментом, доведя дело до уверенной победы с результатом 74:64.

Наибольшей результативностью в матче отметился Сандерс — 18 очков, три подбора, шесть передач и четыре перехвата. Виктор добавил к этому 26 баллов эффективности, став лучшим и по этому показателю. Отменная игра от одного из лидеров «Пармы». Картер записал на свой счёт 16 очков, три подбора, две передачи и три перехвата, а Джален Адамс — 11 очков, четыре подбора и столько же передач. У «Зенита» под кольцами царил Роберсон, оформивший дабл-дабл: 13 очков, 13 подборов, одна передача и один блок-шот. Мун, который великолепно действовал со скамейки, остановился на показателях в 14 очков, четыре передачи и два перехвата. Все игроки сине-бело-голубых, за исключением Щербенёва, набрали как минимум два очка.

Вплоть до последней атаки во встрече у «Пармы» ни один из игроков скамейки не набрал очков. Лишь Иван Егоров своей точной «трёшкой» не дал случиться какому-то практически невероятному исходу событий в баскетболе. «Зенит» сильно улучшил игру во второй половине, положившись на Муна и Роберсона. Именно эта парочка сделала результат сегодня. Причём уже не в первый раз, потому что в игре с УНИКСом именно они раз за разом огорчали казанцев. Новый звёздный дуэт в Единой лиге? Будем наблюдать за ними дальше, а пока питерцы выиграли восьмой матч кряду. У подопечных Евгения Пашутина неудачный отрезок в чемпионате — лишь одна победа в последних шести играх и 18-е поражение подряд от сине-бело-голубых в лиге.