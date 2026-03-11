Легендарный матч Бэма Адебайо и превосходство Вембаньямы. Итоги дня в НБА

В НБА прошло сразу 11 матчей — это был очень насыщенный день. Самое яркое событие случилось в игре «Майами» — «Вашингтон», где центровой Бэм Адебайо набрал 83 очка — это второй результат в истории лиги и рекорд XXI века. Как прошли остальные встречи — в обзоре «Чемпионата».

«Филадельфия» — «Мемфис»

«Сиксерс» из-за отсутствия Тайриза Макси и Джоэла Эмбиида пришлось прибегнуть к перестановкам — больше времени на паркете получили игроки со скамейки. Матч лучше начали баскетболисты «Мемфиса» благодаря броскам Тая Джерома. Однако по ходу игры «Филадельфия» добавляла в защите, а Кэмерон Пэйн, которого поддержали Келли Убре-младший и вернувшийся Эй Джей Эджкомб, поймал кураж. Сначала пошли попадания, потом — важные подборы, и инициатива перешла к «Сиксерс».

Проблемы «Мемфиса» проявились не только в том, что на замену почти некому выйти, но и в том, что к концу встречи команда устала как физически, так и морально. Гости начали ошибаться, спорить с судьями и хватать технические фолы — Джером в итоге вообще был удалён. Играть с таким количеством потерь было сложно: скорость игры не упала, но стало сложнее справляться с каждой атакой. В таких условиях побеждает команда, которая дольше сохраняет самообладание — так и получилось.

«Майами» — «Вашингтон»

В НБА такие потрясающие индивидуальные выступления бывают нечасто. Но Бэм Адебайо устроил настоящую сенсацию, набрав 83 очка за «Майами». До абсолютного рекорда Уилта Чемберлена — 17 очков. По ходу игры он превзошёл результат Коби Брайанта и установил новые рекорды клуба — и даже стал лучшим по количеству реализованных штрафных за матч — 36 из 43.

Интересно, что «Хит» играли без своих основных снайперов — Нормана Пауэлла, Тайлера Хирроу, Николы Йовича и Эндрю Уиггинса — все они пропускали матч из-за травм. Несмотря на потери, команда не растерялась и одержала шестую победу подряд. Отлично сыграл Симоне Фонтеккио, набравший 18 очков. А вот у «Вашингтона» дела не складываются: это уже девятое поражение подряд, ситуация осложняется травмами и отсутствием Трея Янга. Даже 28 очков Алекса Сарра и 22 очка Уилла Райли не спасли.

Достижение, до которого вряд ли кто-то дотянется в ближайшие десятилетия — именно это подарил лиге «Майами», для команды же это новая точка отсчёта.

«Атланта» — «Даллас»

«Атланта» поймала свою волну — семь побед подряд. В матче с «Далласом» команда уверенно лидировала и в итоге победила. Гости боролись почти до конца, но под занавес встрече Никил Александер-Уокер положил две тяжёлые «трёшки», всего у него 29 очков. Джейлен Джонсон почти не уступил — 27 очков. Оньека Оконгву записал на свой счёт 18 очков и девять подборов.

В «Далласе» сейчас явно делают ставку на эксперименты: задействуют больше молодых и постоянно меняют состав на площадке. Купер Флэгг столкнулся с сильной защитой от Дайсона Дэниэлса и набрал всего 14 очков. При этом у самого Дэниэлса получилась хорошая игра: 14 очков и 10 ассистов.

Несмотря на 21 очко Клэя Томпсона, «Маверикс» вновь проиграли — это их восьмое поражение подряд, положение в таблице стало ещё хуже. А «Атланта», наоборот, впервые с осени смогла сравнять баланс домашних побед и поражений, показывая самый удачный отрезок за два сезона.

«Милуоки» — «Финикс»

В первом выездном матче из шести «Финикс» выглядел очень собранным и дисциплинированным — команда начала турне уверенно. Ройс О'Нил, который обычно не так часто выходит на площадку, попал почти с центра и красиво завершил третью четверть, повернув ход игры в пользу гостей. В начале четвёртой четверти «Санз» набрали подряд семь очков без ответа и упрочили своё преимущество.

Игроки «Финикса» отлично сыграли на краях: мяч быстро переходил из рук в руки, команда реализовала 50+% своих бросков, а трёхочковых вышло больше, чем когда-либо в сезоне — 24. Девин Букер отметился 27 очками, Джейлен Грин добавил 25, а О'Нил поддержал команду тем самым трёхочковым и набрал 21 очко.

Так или иначе, из-за травм «Милуоки» остался без части важных игроков и был вынужден делать ставку на лидеров. Кайл Кузма провёл лучший матч в сезоне, набрав 33 очка. Яннис Адетокунбо и Майлз Тёрнер добавили по 22, а Усман Дженг оформил дабл-дабл. Торин Принс впервые после паузы появился на паркете — результативных действий он не совершил, но его возвращение стало важным для команды.

«Финикс» смог перехватить инициативу во второй половине и победить после равной борьбы в начале. «Милуоки» не смог порадовать болельщиков в долгой домашней серии — теперь «Бакс» предстоят тяжёлые игры на выезде. Для гостей эта победа была особенно важной, ведь команда борется за шестое место на Западе.

«Бруклин» — «Детройт»

«Детройт» с первых минут уверенно контролировал ход матча и довольно быстро оформил двузначное преимущество. Особенно выделился Джейлен Дюрен, набравший 26 очков с крутой реализацией: 9 из 10 попыток. Кейд Каннингем, вернувшийся после травмы, тоже был на высоте — 21 очко и 15 передач. Именно хорошая командная игра лидеров помогла «Пистонс» победить.

В первой четверти «Детройт» реализовал больше половины своих бросков и уверенно захватил лидерство — 38:27. Во второй двенадцатиминутке команда ещё больше добавила и забрала её с большим преимуществом — 35:13. К большому перерыву вопрос о победителе фактически был снят.

В предыдущей встрече с «Детройтом» «Бруклин» совершил впечатляющий камбэк, но сейчас команда выглядела не так собранно, особенно в защите, и уступала по всем главным показателям. Майкл Портер-младший и Джейлен Уилсон вместе набрали 33 очка, но их стараний не хватило — «Пистонс» уверенно контролировали игру, реализуя больше половины бросков.

«Хьюстон» — «Торонто»

«Хьюстон» выиграл у «Торонто» дома в первую очередь благодаря тому, что отлично боролся за подборы и уверенно реализовывал свои броски (50%). Команда Име Удоки явно превосходила соперника и под кольцом: хозяева выиграли подборы 53:30 и благодаря этому набрали 22 очка второго шанса — это стало их большим преимуществом.

У Амена Томпсона 23 очка — он отлично поработал под кольцом и реализовал 10 штрафных. Столько же очков у Джабари Смита-младшего. Кевин Дюрант реализовал 12 из 16 попыток и закончил игру с 29 очками, причём бóльшую их часть набрал уже в первой половине. Алперен Шенгюн тоже отличился, оформив дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

После равной первой четверти «Рокетс» включились на полную — перед самым перерывом они совершили рывок 14:4, ушли в отрыв на девять очков и уже не отдали инициативу. У «Торонто» солировали Ар Джей Барретт (25 очков) и Скотти Барнс (24), но гости слишком часто бросали неточно из-за дуги — всего 25%. Из-за этого «Рэпторс» не смогли зацепиться за концовку. В итоге «Хьюстон» поднялся в таблице Запада, а «Торонто» находится рядом с зоной борьбы за пятое место на Востоке.

«Сан-Антонио» — «Бостон»

С самого начала игры между «Сан-Антонио» и «Бостоном» команды жёстко боролись и часто нарушали правила. А когда Джейлен Браун быстро схватил два технических фола и ушёл с площадки, «Селтикс» это почувствовали — серия неудачных бросков из-за дуги в итоге привела к проигрышу в этом компоненте.

Даже столкновение с соперником и тяжёлое падение не помешали Виктору Вембаньяме вернуться на площадку и блистать: 39 очков, 11 подборов и восемь точных дальних бросков — впечатляющий результат от француза, который сумел выдержать давление и продемонстрировать великолепный уровень игры. Окончательно же судьбу встречи решил точный бросок Стефона Касла в концовке, после чего «Бостон» уже не смог ответить.

При всех усилиях Деррика Уайта и Джейсона Тейтума, на счету которых 34 и 24 очка соответственно, «Селтикс» не смогли выравнять игру — сказывались проблемы в составе и неудачи в атаке. «Сан-Антонио» продолжил свою удачную серию, а «Бостон» сбился с нужного ритма.

«Портленд» — «Шарлотт»

«Портленд» сразу начал агрессивно и быстро вышел вперёд, полностью контролируя матч ко второй четверти. Команда хорошо действовала и в быстрых, и в позиционных атаках. С выходом Скута Хендерсона со скамейки игра стала ещё лучше, Джерами Грант почти всё клал в корзину, набрав 24 очка, Тумани Камара с Донованом Клинганом добавили запаса прочности, Дени Авдия с 22 очками также был на высоте.

В концовке игра резко изменилась: инициативу перехватил «Шарлотт». Гостевая команда стала действовать собраннее и поймала «Портленд» на слабости — хозяева начали мазать один бросок за другим и набрали всего 19 очков за четверть.

Самым результативным у «Хорнетс» стал Брэндон Миллер — он набрал 23 очка и сделал девять подборов. Хорошо поддержали команду Кон Нуппель (15 очков и четыре подбора) и Райан Колкбреннер, который вышел со скамейки и принёс ещё 13 очков. Ламело Болл был не особо заметен в первых трёх четвертях, но в концовке взял игру на себя — 12 из 14 своих очков он набрал именно тогда. «Шершни» здорово сыграли в защите, благодаря чему выравняли баланс побед и поражений — 33-33.

«Сакраменто» — «Индиана»

«Индиана» отлично начала матч и к большому перерыву вела уже с преимуществом в 17 очков. Во многом это заслуга Аарона Несмита — он набрал 24 очка из своих 29 как раз в первой половине. Кэм Джонс (14 очков, девять передач) и Оби Топпин (17 очков, пять подборов) тоже здорово поддерживали темп игры, но отсутствие Паскаля Сиакама и Эндрю Нембарда создавало «Пэйсерс» определённые трудности.

Весь матч «Сакраменто» действовал довольно спокойно, но в концовке всё изменилось за счёт Девина Картера. За последние 12 минут он набрал 22 очка из своих 24, а его серия бросков помогла «Кингз» отыграться и повести в счёте впервые с начала встречи.

Максим Рейно стал героем концовки — он забил с фолом за 17 секунд до сирены и помог команде вырвать победу. У него очередной дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов. Хорошо сыграли и другие: Расселл Уэстбрук едва не оформил трипл-дабл (16 очков, девять подборов, семь передач), у Демара Дерозана и Ника Клиффорда — по 12 очков. Хотя «Кингз» по ходу матча уступали 20 очков, они собрались и наконец-то обыграли «Индиану» — 114:109. Между прочим, для «королей» это вторая победа кряду.

«Голден Стэйт» — «Чикаго»

Болельщики «Чикаго» точно остались довольны этим матчем — Матас Бузелис набрал 41 очко и затащил команду в нервной концовке. Джош Гидди отметился трипл-даблом (21+17+11). У «Голден Стэйт» же не играли многие основные игроки, среди которых был и Стефен Карри.

Кристапс Порзингис и Пэт Спенсер пытались не дать «Чикаго» сильно оторваться. Порзингис хорошо бросал, уверенно действовал под кольцом и здорово защищался. Но у хозяев было мало замен, поэтому им оказалось тяжело держать высокий темп против свежих игроков соперника. Самые важные очки для команды приносили Гуй Сантос и Эл Джей Крайер — они до последних минут позволяли удерживать минимальное преимущество, но в концовке Джейлен Смит реализовал штрафные, и игра ушла в овертайм.

В овертайме гости были эффективнее — они хорошо попадали, здорово действовали на дуге и не уступали в борьбе за подборы. Поэтому им удалось закрепить преимущество и победить — 130:124. А для «Голден Стэйт» это поражение стало третьим кряду.

«Лейкерс» — «Миннесота»

В первой половине матча защита была на первом плане — команды бросали хуже обычного и очков набирали мало: «Лейкерс» в стартовой четверти — всего 16. После большого перерыва Остин Ривз поймал кураж: он набрал 29 очков во второй части игры, не промахивался из-за дуги и даже дважды реализовал трёхочковый с фолом.

У «Миннесоты» по-прежнему не ладилось с нападением: Энтони Эдвардс реализовал всего два броска из 15. Когда у звёзд не шла игра, инициативу на себя брали запасные, что помогало команде держаться рядом с соперником до самой концовки. Но «Лейкерс» потихоньку наращивали отрыв благодаря уверенным действиям своих защитников. Из-за отсутствия Леброна Джеймса, который уже третью игру не выходил на паркет, основная нагрузка в атаке легла на Луку Дончича и того же Ривза.

Дончич снова сыграл блестяще: у него 31 очко, 11 подборов и 11 передач — это его седьмой трипл-дабл в этом сезоне и 89-й в карьере. Деандре Эйтон тоже помог своей команде, хорошо проявив себя под кольцом в отсутствие основных игроков. Благодаря победе «Лейкерс» догнали «Миннесоту» по количеству побед и выиграли третий матч подряд у команды, что выбила их из плей-офф в прошлом году.

