Виртус Болонья — Партизан Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 11 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Легендарный матч Бэма Адебайо и превосходство Вембаньямы. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 11 марта 2026 года
Комментарии
Лука Дончич оформил 89-й трипл-дабл, а «Бруклин» без Егора Дёмина крупно проиграл «Детройту».

В НБА прошло сразу 11 матчей — это был очень насыщенный день. Самое яркое событие случилось в игре «Майами» — «Вашингтон», где центровой Бэм Адебайо набрал 83 очка — это второй результат в истории лиги и рекорд XXI века. Как прошли остальные встречи — в обзоре «Чемпионата».

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Филадельфия» — «Мемфис»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
139 : 129
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Пэйн - 32, Убре - 30, Граймс - 23, Эджкомб - 21, Уотфорд - 11, Барлоу - 11, Терри - 5, Бона - 4, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Боучэмп, Мартин
Мемфис Гриззлиз: Джером - 26, Джексон - 15, Рупер - 14, Кауард - 13, Смолл - 12, Спенсер - 12, Уэллс - 11, Проспер - 11, Хендрикс - 8, Джамай - 7, Клейтон-мл, Кларк

«Сиксерс» из-за отсутствия Тайриза Макси и Джоэла Эмбиида пришлось прибегнуть к перестановкам — больше времени на паркете получили игроки со скамейки. Матч лучше начали баскетболисты «Мемфиса» благодаря броскам Тая Джерома. Однако по ходу игры «Филадельфия» добавляла в защите, а Кэмерон Пэйн, которого поддержали Келли Убре-младший и вернувшийся Эй Джей Эджкомб, поймал кураж. Сначала пошли попадания, потом — важные подборы, и инициатива перешла к «Сиксерс».

Проблемы «Мемфиса» проявились не только в том, что на замену почти некому выйти, но и в том, что к концу встречи команда устала как физически, так и морально. Гости начали ошибаться, спорить с судьями и хватать технические фолы — Джером в итоге вообще был удалён. Играть с таким количеством потерь было сложно: скорость игры не упала, но стало сложнее справляться с каждой атакой. В таких условиях побеждает команда, которая дольше сохраняет самообладание — так и получилось.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Майами» — «Вашингтон»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

В НБА такие потрясающие индивидуальные выступления бывают нечасто. Но Бэм Адебайо устроил настоящую сенсацию, набрав 83 очка за «Майами». До абсолютного рекорда Уилта Чемберлена — 17 очков. По ходу игры он превзошёл результат Коби Брайанта и установил новые рекорды клуба — и даже стал лучшим по количеству реализованных штрафных за матч — 36 из 43.

Интересно, что «Хит» играли без своих основных снайперов — Нормана Пауэлла, Тайлера Хирроу, Николы Йовича и Эндрю Уиггинса — все они пропускали матч из-за травм. Несмотря на потери, команда не растерялась и одержала шестую победу подряд. Отлично сыграл Симоне Фонтеккио, набравший 18 очков. А вот у «Вашингтона» дела не складываются: это уже девятое поражение подряд, ситуация осложняется травмами и отсутствием Трея Янга. Даже 28 очков Алекса Сарра и 22 очка Уилла Райли не спасли.

Достижение, до которого вряд ли кто-то дотянется в ближайшие десятилетия — именно это подарил лиге «Майами», для команды же это новая точка отсчёта.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта» — «Даллас»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 112
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 29, Джонсон - 27, Оконгву - 18, Дэниэлс - 14, Макколлум - 13, Гуйе - 9, Винсент - 8, Рисашер - 4, Кисперт - 2, Уоллес, Хилд, Ландейл, Хьюстан, Колоко
Даллас Маверикс: Томпсон - 21, Миддлтон - 16, Маршалл - 14, Гэффорд - 14, Флэгг - 14, Уильямс - 13, Вашингтон - 7, Багли III - 7, Кристи - 6, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Мартин

«Атланта» поймала свою волну — семь побед подряд. В матче с «Далласом» команда уверенно лидировала и в итоге победила. Гости боролись почти до конца, но под занавес встрече Никил Александер-Уокер положил две тяжёлые «трёшки», всего у него 29 очков. Джейлен Джонсон почти не уступил — 27 очков. Оньека Оконгву записал на свой счёт 18 очков и девять подборов.

В «Далласе» сейчас явно делают ставку на эксперименты: задействуют больше молодых и постоянно меняют состав на площадке. Купер Флэгг столкнулся с сильной защитой от Дайсона Дэниэлса и набрал всего 14 очков. При этом у самого Дэниэлса получилась хорошая игра: 14 очков и 10 ассистов.

Несмотря на 21 очко Клэя Томпсона, «Маверикс» вновь проиграли — это их восьмое поражение подряд, положение в таблице стало ещё хуже. А «Атланта», наоборот, впервые с осени смогла сравнять баланс домашних побед и поражений, показывая самый удачный отрезок за два сезона.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Милуоки» — «Финикс»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 129
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Кузма - 33, Тёрнер - 22, Адетокунбо - 22, Роллинз - 14, Дженг - 12, Томас - 8, Грин - 3, Трент-мл., Харрис, Принс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Финикс Санз: Букер - 27, Грин - 25, О'Нил - 21, Аллен - 12, Гиллеспи - 12, Малуач - 8, Игодаро - 8, Хайсмит - 6, Гудвин - 6, Флеминг - 4, Данн, Коффи, Буей

В первом выездном матче из шести «Финикс» выглядел очень собранным и дисциплинированным — команда начала турне уверенно. Ройс О'Нил, который обычно не так часто выходит на площадку, попал почти с центра и красиво завершил третью четверть, повернув ход игры в пользу гостей. В начале четвёртой четверти «Санз» набрали подряд семь очков без ответа и упрочили своё преимущество.

Игроки «Финикса» отлично сыграли на краях: мяч быстро переходил из рук в руки, команда реализовала 50+% своих бросков, а трёхочковых вышло больше, чем когда-либо в сезоне — 24. Девин Букер отметился 27 очками, Джейлен Грин добавил 25, а О'Нил поддержал команду тем самым трёхочковым и набрал 21 очко.

Так или иначе, из-за травм «Милуоки» остался без части важных игроков и был вынужден делать ставку на лидеров. Кайл Кузма провёл лучший матч в сезоне, набрав 33 очка. Яннис Адетокунбо и Майлз Тёрнер добавили по 22, а Усман Дженг оформил дабл-дабл. Торин Принс впервые после паузы появился на паркете — результативных действий он не совершил, но его возвращение стало важным для команды.

«Финикс» смог перехватить инициативу во второй половине и победить после равной борьбы в начале. «Милуоки» не смог порадовать болельщиков в долгой домашней серии — теперь «Бакс» предстоят тяжёлые игры на выезде. Для гостей эта победа была особенно важной, ведь команда борется за шестое место на Западе.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин» — «Детройт»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 138
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 19, Уилсон - 14, Вульф - 13, Пауэлл - 10, Сараф - 10, Майнотт - 9, Клауни - 9, Этьенн - 7, Джонсон - 5, Клэкстон - 2, Траоре - 2, Лидделл, Мэнн, Агбаджи
Детройт Пистонс: Дюрен - 26, Каннингем - 21, Холланд - 16, Робинсон - 15, Дженкинс - 14, Сассер - 14, Рид - 8, Грин - 8, Хаертер - 7, Стюарт - 4, Ланир - 3, Харрис - 2

«Детройт» с первых минут уверенно контролировал ход матча и довольно быстро оформил двузначное преимущество. Особенно выделился Джейлен Дюрен, набравший 26 очков с крутой реализацией: 9 из 10 попыток. Кейд Каннингем, вернувшийся после травмы, тоже был на высоте — 21 очко и 15 передач. Именно хорошая командная игра лидеров помогла «Пистонс» победить.

В первой четверти «Детройт» реализовал больше половины своих бросков и уверенно захватил лидерство — 38:27. Во второй двенадцатиминутке команда ещё больше добавила и забрала её с большим преимуществом — 35:13. К большому перерыву вопрос о победителе фактически был снят.

В предыдущей встрече с «Детройтом» «Бруклин» совершил впечатляющий камбэк, но сейчас команда выглядела не так собранно, особенно в защите, и уступала по всем главным показателям. Майкл Портер-младший и Джейлен Уилсон вместе набрали 33 очка, но их стараний не хватило — «Пистонс» уверенно контролировали игру, реализуя больше половины бросков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хьюстон» — «Торонто»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
113 : 99
Торонто Рэпторс
Торонто
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 29, Томпсон - 23, Смит II - 23, Шенгюн - 14, Исон - 8, Шеппард - 7, Капела - 4, Финни-Смит - 3, Холидей - 2, Окоги, Кроуфорд, Грин
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Барнс - 24, Куикли - 12, Ингрэм - 9, Мамукелашвили - 8, Дик - 6, Уолтер - 6, Баттл - 3, Могбо - 2, Шид - 2, Мартин - 2, Темпл

«Хьюстон» выиграл у «Торонто» дома в первую очередь благодаря тому, что отлично боролся за подборы и уверенно реализовывал свои броски (50%). Команда Име Удоки явно превосходила соперника и под кольцом: хозяева выиграли подборы 53:30 и благодаря этому набрали 22 очка второго шанса — это стало их большим преимуществом.

У Амена Томпсона 23 очка — он отлично поработал под кольцом и реализовал 10 штрафных. Столько же очков у Джабари Смита-младшего. Кевин Дюрант реализовал 12 из 16 попыток и закончил игру с 29 очками, причём бóльшую их часть набрал уже в первой половине. Алперен Шенгюн тоже отличился, оформив дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

После равной первой четверти «Рокетс» включились на полную — перед самым перерывом они совершили рывок 14:4, ушли в отрыв на девять очков и уже не отдали инициативу. У «Торонто» солировали Ар Джей Барретт (25 очков) и Скотти Барнс (24), но гости слишком часто бросали неточно из-за дуги — всего 25%. Из-за этого «Рэпторс» не смогли зацепиться за концовку. В итоге «Хьюстон» поднялся в таблице Запада, а «Торонто» находится рядом с зоной борьбы за пятое место на Востоке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сан-Антонио» — «Бостон»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
125 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 25, Касл - 18, Васселл - 14, Харпер - 9, Джонсон - 8, Брайант - 8, Корнет - 4, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Шампани
Бостон Селтикс: Уайт - 34, Тейтум - 24, Харпер Мл. - 22, Хозер - 11, Браун - 8, Шейерман - 6, Кета - 5, Гарза - 3, Гонсалес - 2, Уолш - 1, Шульга, Уильямс

С самого начала игры между «Сан-Антонио» и «Бостоном» команды жёстко боролись и часто нарушали правила. А когда Джейлен Браун быстро схватил два технических фола и ушёл с площадки, «Селтикс» это почувствовали — серия неудачных бросков из-за дуги в итоге привела к проигрышу в этом компоненте.

Даже столкновение с соперником и тяжёлое падение не помешали Виктору Вембаньяме вернуться на площадку и блистать: 39 очков, 11 подборов и восемь точных дальних бросков — впечатляющий результат от француза, который сумел выдержать давление и продемонстрировать великолепный уровень игры. Окончательно же судьбу встречи решил точный бросок Стефона Касла в концовке, после чего «Бостон» уже не смог ответить.

При всех усилиях Деррика Уайта и Джейсона Тейтума, на счету которых 34 и 24 очка соответственно, «Селтикс» не смогли выравнять игру — сказывались проблемы в составе и неудачи в атаке. «Сан-Антонио» продолжил свою удачную серию, а «Бостон» сбился с нужного ритма.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Портленд» — «Шарлотт»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
101 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Авдия - 22, Хендерсон - 17, Клингэн - 11, Камара - 11, Уильямс - 6, Холидэй - 4, Тибулл - 3, Крейчи - 3, Уэсли, Лиллард, Янгблад, Мюррэй, Сиссоко
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 23, Нуппель - 15, Болл - 14, Колкбреннер - 13, Бриджес - 11, Джеймс - 11, Диабате - 7, Уильямс - 3, Грин - 3, Коннотон - 3, Манн, Тиллман

«Портленд» сразу начал агрессивно и быстро вышел вперёд, полностью контролируя матч ко второй четверти. Команда хорошо действовала и в быстрых, и в позиционных атаках. С выходом Скута Хендерсона со скамейки игра стала ещё лучше, Джерами Грант почти всё клал в корзину, набрав 24 очка, Тумани Камара с Донованом Клинганом добавили запаса прочности, Дени Авдия с 22 очками также был на высоте.

В концовке игра резко изменилась: инициативу перехватил «Шарлотт». Гостевая команда стала действовать собраннее и поймала «Портленд» на слабости — хозяева начали мазать один бросок за другим и набрали всего 19 очков за четверть.

Самым результативным у «Хорнетс» стал Брэндон Миллер — он набрал 23 очка и сделал девять подборов. Хорошо поддержали команду Кон Нуппель (15 очков и четыре подбора) и Райан Колкбреннер, который вышел со скамейки и принёс ещё 13 очков. Ламело Болл был не особо заметен в первых трёх четвертях, но в концовке взял игру на себя — 12 из 14 своих очков он набрал именно тогда. «Шершни» здорово сыграли в защите, благодаря чему выравняли баланс побед и поражений — 33-33.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сакраменто» — «Индиана»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
114 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сакраменто Кингз: Картер - 24, Рейно - 18, Уэстбрук - 16, Клиффорд - 12, Дерозан - 12, Плауден - 10, Хейз - 8, Ачиува - 6, Монк - 4, Юбэнкс - 4, Макдермотт, Кардуэлл
Индиана Пэйсерс: Несмит - 29, Топпин - 17, Джонс - 14, Хафф - 12, Поттер - 11, Шеппард - 9, Уокер - 8, Браун - 5, Джексон - 4, Нембард, Питер, Макконнелл, Слоусон, Сиакам

«Индиана» отлично начала матч и к большому перерыву вела уже с преимуществом в 17 очков. Во многом это заслуга Аарона Несмита — он набрал 24 очка из своих 29 как раз в первой половине. Кэм Джонс (14 очков, девять передач) и Оби Топпин (17 очков, пять подборов) тоже здорово поддерживали темп игры, но отсутствие Паскаля Сиакама и Эндрю Нембарда создавало «Пэйсерс» определённые трудности.

Весь матч «Сакраменто» действовал довольно спокойно, но в концовке всё изменилось за счёт Девина Картера. За последние 12 минут он набрал 22 очка из своих 24, а его серия бросков помогла «Кингз» отыграться и повести в счёте впервые с начала встречи.

Максим Рейно стал героем концовки — он забил с фолом за 17 секунд до сирены и помог команде вырвать победу. У него очередной дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов. Хорошо сыграли и другие: Расселл Уэстбрук едва не оформил трипл-дабл (16 очков, девять подборов, семь передач), у Демара Дерозана и Ника Клиффорда — по 12 очков. Хотя «Кингз» по ходу матча уступали 20 очков, они собрались и наконец-то обыграли «Индиану» — 114:109. Между прочим, для «королей» это вторая победа кряду.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт» — «Чикаго»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 130
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Порзингис - 17, Сантос - 17, Крайер - 17, Спенсер - 17, Хорфорд - 13, Пэйтон II - 12, Грин - 12, Подзиемски - 9, Ричард - 8, Уильямс - 2, Муди, Мелтон, Пост, Леонс
Чикаго Буллз: Бузелис - 41, Джонс - 22, Гидди - 21, Миллер - 17, Смит - 12, Ричардс - 10, Диллингэм - 5, Ябуселе - 2, Секстон, Кавамура, Окоро, Уильямс

Болельщики «Чикаго» точно остались довольны этим матчем — Матас Бузелис набрал 41 очко и затащил команду в нервной концовке. Джош Гидди отметился трипл-даблом (21+17+11). У «Голден Стэйт» же не играли многие основные игроки, среди которых был и Стефен Карри.

Кристапс Порзингис и Пэт Спенсер пытались не дать «Чикаго» сильно оторваться. Порзингис хорошо бросал, уверенно действовал под кольцом и здорово защищался. Но у хозяев было мало замен, поэтому им оказалось тяжело держать высокий темп против свежих игроков соперника. Самые важные очки для команды приносили Гуй Сантос и Эл Джей Крайер — они до последних минут позволяли удерживать минимальное преимущество, но в концовке Джейлен Смит реализовал штрафные, и игра ушла в овертайм.

В овертайме гости были эффективнее — они хорошо попадали, здорово действовали на дуге и не уступали в борьбе за подборы. Поэтому им удалось закрепить преимущество и победить — 130:124. А для «Голден Стэйт» это поражение стало третьим кряду.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» — «Миннесота»

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Дончич - 31, Эйтон - 14, Кеннард - 10, Хатимура - 9, Ларэвиа - 8, Смарт - 8, Вандербилт - 4, Тимме - 3, Бафкин - 2, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Хэйс, Клебер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 14, Рэндл - 14, Рид - 13, Досунму - 13, Шеннон - 12, Хиланд - 11, Дивинченцо - 8, Макдэниелс - 6, Андерсон - 5, Кларк - 5, Гобер - 3, Филлипс - 2, Инглс, Конли, Беранже

В первой половине матча защита была на первом плане — команды бросали хуже обычного и очков набирали мало: «Лейкерс» в стартовой четверти — всего 16. После большого перерыва Остин Ривз поймал кураж: он набрал 29 очков во второй части игры, не промахивался из-за дуги и даже дважды реализовал трёхочковый с фолом.

У «Миннесоты» по-прежнему не ладилось с нападением: Энтони Эдвардс реализовал всего два броска из 15. Когда у звёзд не шла игра, инициативу на себя брали запасные, что помогало команде держаться рядом с соперником до самой концовки. Но «Лейкерс» потихоньку наращивали отрыв благодаря уверенным действиям своих защитников. Из-за отсутствия Леброна Джеймса, который уже третью игру не выходил на паркет, основная нагрузка в атаке легла на Луку Дончича и того же Ривза.

Дончич снова сыграл блестяще: у него 31 очко, 11 подборов и 11 передач — это его седьмой трипл-дабл в этом сезоне и 89-й в карьере. Деандре Эйтон тоже помог своей команде, хорошо проявив себя под кольцом в отсутствие основных игроков. Благодаря победе «Лейкерс» догнали «Миннесоту» по количеству побед и выиграли третий матч подряд у команды, что выбила их из плей-офф в прошлом году.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Актуальная таблица НБА — смотрите здесь
