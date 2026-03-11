Скидки
Бэм Адебайо набрал 83 очка и показал второй лучший результат за матч в истории НБА: сезон-2025/2026, видео, Майами — Вашингтон

Просто нет слов! Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч! Это второй результат в истории НБА
Артемий Берстенев
Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч!
Просто невероятно!

В протоколе матча «Майами» — «Вашингтон» можно не сразу увидеть, что Бэм Адебайо набрал целых 83 очка — это второй результат в истории НБА, уступающий только 100-очковому рекорду Уилта Чемберлена и теперь превышающий 81 очко Коби Брайанта.

Бэм Адебайо Подробнее

Цифра кажется особенно необычной, если вспомнить — до этого Адебайо максимум набирал 41 очко за игру. В «Майами» он занят куда бóльшим — защищается, собирает подборы, раздаёт передачи. Так что настолько яркое выступление — нечто непривычное даже по меркам лиги.

С самого начала матча центровой доминировал в нападении: он набрал 31 очко за первую четверть, используя простые, понятные приёмы. Защитники «Вашингтона» часто не успевали и пытались компенсировать это фолами. Когда это не помогло, они начали удваивать и утраивать его опеку, но грубых нарушений стало только больше. Благодаря этому Адебайо пробил кучу штрафных с высоким процентом реализации — 36 из 43.

За матч Бэм атаковал 43 раза и забил 20 мячей. В игре «Майами» стало заметно, что всё чаще партнёры отдают ему мяч и стараются разыгрывать вокруг него. Обычно они находили его в выгодных позициях на старте атаки или после быстрой смены направления. Это позволяло Адебайо получать мяч, когда защита соперника не успевала перестроиться.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Когда началась четвёртая четверть, исход матча уже почти не вызывал вопросов. Внимание переключилось на личные достижения. «Майами» играл через своего центра привычными способами — передачи в «краску», проходы к кольцу, борьба под щитом. «Вашингтон» прикрывал плотно и действовал на грани фола, из-за чего судьи постоянно останавливали игру.

Он смог набрать 83 очка за матч, потому что много играл с мячом, часто атаковал из-под кольца и хорошо забивал штрафные. Для баскетболиста, которого обычно хвалят за универсальность в защите и передачах, такой результат — большая неожиданность, даже в сегодняшней лиге.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Килс, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3
