Чьё достижение круче — 83 очка Бэма Адебайо или 81 очко Коби Брайанта?

Сегодня индивидуальные баскетбольные достижения чаще всего быстро теряются в массе новостей. Но результат Бэма Адебайо сложно не заметить — 83 очка в одном матче! Для него это рекорд, и теперь он на втором месте по набранным очкам в истории НБА после Уилта Чемберлена, опередив Коби Брайанта (у того — 81).

«Майами» легко победил «Вашингтон» — интрига в матче исчезла почти сразу. Уже в первой четверти Адебайо набрал 31 очко, а к большому перерыву у него было 43, и «Хит» уверенно лидировали. «Уизардс» часто фолили на нём в трёхсекундной зоне, поэтому он снова и снова получал право на штрафные. Именно так он и набрал бóльшую часть своих очков.

За 42 минуты Бэм набрал 20 попаданий с игры, семь раз забил трёхочковый и выполнил 43 штрафных — из них 36 реализовал. Это новый рекорд НБА. Предыдущий был у Чемберлена и Дэнтли — по 28 попаданий. Бэм также побил рекорд по количеству самих попыток, который раньше принадлежал Дуайту Ховарду (39).

83 очка — это второй результат в истории лиги. Больше набрал только Чемберлен — 100. Но все сразу начали сравнивать не с ним, а с 81 очком Брайанта, который набрал их против «Торонто» в 2006 году. И правда, сравнение напрашивается, но сами матчи были совсем разными. Брайант набрал свои 81 очко за счёт невероятной результативности — 28 попаданий из 46 бросков, семь трёхочковых и 18 из 20 штрафных. Самым важным стал его рывок после перерыва, когда он забил 55 очков и буквально вытащил «Лейкерс» с «-14».

С «Вашингтоном» всё сложилось по-другому. «Майами» сразу захватил инициативу, выиграв первую четверть 40:29, и дальше не отпускал соперника. Адебайо постоянно получал мяч под кольцом, лез в борьбу и зарабатывал кучу штрафных — большинство его очков пришло именно со штрафной линии. При этом у Брайанта основными были сложные броски, а Адебайо бóльшую часть набрал за счёт попаданий со штрафных, потому что соперник много фолил.

Игроки пересекали отметку в 70 очков всего 16 раз на всю лигу. Теперь и Адебайо вошёл в этот список легенд, но если копнуть глубже — в каждом случае причина успеха разная: где-то всё решила удачная бросковая серия, в других — всё решил поток штрафных из-за постоянных фолов. Итог одинаково редкий, но обстоятельства разные. Такие дела.