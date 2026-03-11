«Детройт» — фейк-контендер? И да, и нет

«Детройт Пистонс» эры Кейда Каннингема пережили разные этапы: от танкинга и антирекордных 68 поражений за сезон до абсолютно заслуженного первого места в турнирной таблице Восточной конференции. Да, сейчас «поршни» на ходу и достаточно справедливо считаются контендерами и претендентами на титул. Но всё ли так однозначно и радужно относительно перспектив «Пистонс» в постсезоне? Не совсем.

Ещё два года назад «Детройт» провёл свой худший сезон в истории — 68 поражений и отсутствие каких-либо перспектив на будущее. Прямо как нынешние «Сакраменто» или «Бруклин». Но перед сезоном-2024/2025 произошло событие, которое, очевидно, дало положительный толчок — приход Джей Би Бикерстаффа на пост главного тренера команды. В его первый же сезон команда не только вышла на положительный баланс побед и поражений, но и попала в плей-офф, где в достаточно упорной борьбе уступила «Нью-Йорку» в первом раунде. Стоит всё же сказать, что этот успех зависит не целиком и полностью от Биккерстаффа, но и от серьёзного прогресса Кейда Каннингема. Он прилично поднял свою статистику, впервые в карьере поехал на Матч всех звёзд, был в гонке за MVP и попал в третью символическую сборную по итогам сезона.

И казалось: в нынешнем сезоне Кейд показывает практически идентичные цифры, Джейлен Дюрен мощно спрогрессировал, а сама команда стала лучше как в нападении, так и особенно в защите (вторая оборона лиги прямо сейчас). Но при этом нет уверенности, что этот «Детройт» может сделать шаг вперёд в плей-офф. Он конечно имеет на это ресурсы, но есть нюансы, которые смущают.

Джей Би Бикерстафф, сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

Джей Би Бикерстафф. Да, изначально его хвалили в этом материале, но всё же есть вопросы к его решениям, особенно в концовках. Он далеко не всегда подстраивается под обстоятельства матча, а как правило требует от команды придерживаться изначального плана, даже если определённые решения очень напрашиваются в зависимости от происходящего на паркете.

Ограниченность атаки без Кейда Каннингема. С одной стороны у «Детройта» есть система, но всё равно команда Каннингемацентрична. Без него организация атаки просто встаёт, Джейлен Дюрен не очень-то и охотно берёт на себя роль лидера в отсутствие Кейда, что, кстати, вызывает беспокойство во фронт-офисе «Пистонс». Кейд раздаёт почти 10 передач за матч, второй игрок по этому показателю — меньше «трёх». И это очень бросается в глаза. Ладно движение мяча, но в команде нет чистого скорера и айзо-игрока, способного стабильно разбираться один в один.

Передняя линия. Дюрен хорош, он олл-стар и так далее. Его выносим за скобки. Но кроме него на самом деле в передней линии перекати-поле. Айзея Стюарт и Тобиас Харрис? Это конечно здорово, и даже лучше, чем у «Бостона», но явно этот фронт-корт не соответствует чемпионской команде.

«Детройт Пистонс», сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

«Детройт» до дедлайна/Матча всех звёзд предлагал достаточно силовой и атлетичный баскетбол, но сейчас команда банально выдохлась, устала, и далеко не факт, что сможет вернуть былые кондиции перед плей-офф. Ненароком закрадывается мысль, что «Детройт» может в постсезоне сыграть в «Кливленд» образца прошлого сезона: показать ударную регулярку, но провалиться в плей-офф. Да, у «Кавальерс» были потери, но доступные лидеры всё равно не дали того импакта, который должны были.

«Пистонс» как будто тоже в некотором роде ограниченные, хоть и действительно сделали шаг вперёд. Конечно, его ждут и в постсезоне, и, безусловно, они могут его дать. Но при этом складывается ощущение, что если «Детройт» вылетит в первом или втором раунде — это не станет большой сенсацией, а даже в некотором роде ожидаемым событием.

«Нью-Йорк» и «Бостон» имеют явно системы не хуже, «Кливленд» должен стать лучше, и в частности Джеймс Харден. А что «Детройт»? Откуда черпать те самые дополнительные силы, которые как будто так и останутся в регулярке? «Пистонс» могут как преподнести сюрприз, например выйдя в финал Восточной конференции, так и вылететь на ранних стадиях в постсезоне. Много будет зависеть от жизнеспособности целой системы, а не отдельных игроков.