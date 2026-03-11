УНИКС расстаётся с американским легионером. Грустный, но логичный ход

Утро 11 марта для болельщиков УНИКСа началось с новости, что клуб всё-таки покидает Си Джей Брайс. Американец, на которого в межсезонье возлагались большие надежды, не выходил на паркет с ноября прошлого года из-за травмы колена. В Казани решили не дожидаться его возвращения в строй и пошли на досрочное расторжение контракта. Чем успел запомниться защитник и какие перспективы открываются перед командой после его ухода — разберём в этом материале.

Си Джей перешёл в УНИКС летом 2025 года, уже имея за плечами опыт выступлений в европейском баскетболе. Российским болельщикам американец был хорошо знаком по выступлениям за «Парму» (сезон-2023/2024), где он был одним из ключевых легионеров. После успешного года в Перми защитник отправился в греческий АЕК (сезон-2024/2025), однако уже следующим летом вернулся в Россию, приняв предложение бронзового призёра УНИКСа.

Весной и летом 2025 года казанский клуб покинули Маркос Найт, Луи Лабери, Тони Тэйлор, Исмаэль Бако, Девон Акун-Пёрселл и Маркус Кин. Команда Велимира Перасовича готовилась к масштабной перестройке, и одним из её важнейших кирпичиков должен был стать именно Брайс. Также команду пополнили такие легионеры, как Дишон Пьерр, Маркус Бингэм и Пэрис Ли.

По первым матчам в Казани американец на общем фоне практически не выделялся — в то время всё внимание на себя забирали Пьерр, Бингэм и Джален Рейнольдс, находившиеся в невероятной форме. Тем не менее было очевидно, что ставку Перасович будет делать всё-таки на Си Джея: каждый свой матч в Единой лиге ВТБ Брайс начинал в старте. Постепенно защитник стал прибавлять и нашёл свою нишу в схемах хорватского тренера. Прежде всего впечатлял самоотдачей в обороне: крайне цепкий и неуступчивый, он брал на себя огромный объём черновой работы. Также Си Джей эффективно страховал Ли, который при всех талантах в созидании откровенно проваливался на своей половине паркета.

Си Джей Брайс Фото: Единая лига ВТБ

Впечатляли и его атакующие навыки. Брайс способен легко отклеиваться от опекунов, мастерски менять направление движения и своевременно находить свободное пространство на дуге. Стоило оппонентам оставить его без присмотра, как американец хладнокровно их наказывал. При сравнении показателей Брайса в УНИКСе с его сезоном-2023/2024 в «Парме» становится очевидно, что в Казани его атакующий функционал претерпел серьёзные изменения. Самая большая разница оказалась в реализации трёхочковых: если в Перми Си Джей атаковал с феноменальным процентом (56,6), то в составе казанцев он рухнул до 27,6. Упала и общая результативность — 13,9 очка за матч в Перми против 10,4 в Казани.

Тем не менее сухая статистика не даёт полной картины. Спад в результативности — это не столько потеря формы, сколько адаптация под нужды звёздного состава УНИКСа, где акценты в атаке смещены на Рейнольдса и Бингэма. В системе Перасовича Брайс стал более дисциплинированным игроком: его среднее количество потерь снизилось с 3,1 до 1,5 за игру. Кроме того, он стал эффективнее помогать «большим» на щитах, увеличив средний показатель подборов с 3,2 до 4,4.

Безусловно, игрока такого калибра тренерскому штабу хотелось сохранить. В УНИКСе ждали его возвращения ещё с середины ноября, понимая, что на полноценное восстановление потребуется несколько месяцев. Однако сейчас стало окончательно ясно: в нынешнем сезоне американец команде уже не поможет. Расставшись с Брайсом, казанцы освободили место под иностранца и уже приступили к поиску подходящей кандидатуры.

Велимир Перасович главный тренер УНИКСа «Мы хотим подписать ещё одного легионера. Сейчас у нас пятеро американцев (Дишон Пьерр — канадец. — Прим. «Чемпионата»), нам необходим ещё один, вернее, мы можем подписать ещё одного. Исследуем рынок, но, к сожалению, сейчас это тяжёлая задача».

В этом сезоне казанцы набрали отличный ход: всего одно поражение в последних шести матчах и лишь четыре осечки в регулярном чемпионате на данный момент. В силовом рейтинге «Чемпионата» УНИКС по-прежнему остаётся второй командой лиги с солидным запасом, даже несмотря на недавнее поражение во встрече с «Зенитом». В турнирном плане ничего критичного не произошло, хотя казанцы всё равно остаются в тени лидирующего ЦСКА. Если менеджменту клуба удастся найти удачное точечное усиление и качественную замену Брайсу, повторить триумф сезона-2022/2023 команде будет по силам.