Взломать НБА. Один из самых эффективных бросков потребовали запретить

Современная НБА давно превратилась в место, где атака целиком доминирует над обороной. Во многом бум результативности стал возможен за счёт увеличившейся доли трёхочковых, которые команды стали бросать чаще. В сезоне-2025/2026 клубы выполняют от 30 до 45 «трёшек» за матч, что является почти половиной всех бросков с игры. Подобная тенденция стала фундаментом системы, где во главу угла ставятся поиск пространства и скорость принятия решений.

Лидеры сезона-2025/2026 среди команд по трёхочковым попыткам

«Голден Стэйт» 45,5 «Бостон» 42,5 «Шарлотт» 42,4 «Портленд» 42,3 «Финикс» 41,1

Лидеры сезона-2015/2016 среди команд по трёхочковым попыткам

«Голден Стэйт» 31,6 «Бостон» 30,9 «Шарлотт» 29,6 «Портленд» 29,4 «Финикс» 28,6

Такое положение дел устраивает далеко не всех. Парадоксально, но с жёсткой критикой системы выступил человек, который фактически её и сконструировал, — Дэрил Мори. Специалист, чья аналитическая модель в «Хьюстон Рокетс» превратила баскетбол в выверенное математическое уравнение, теперь называет игру «разбалансированной». Главной мишенью его недовольства стал один из самых эффективных инструментов современного нападения — угловой трёхочковый.

По мнению Мори, дистанция в 6,7 метра до кольца в углах площадки при сохранении ценности в три очка создаёт несправедливое преимущество, которое ломает логику защитных построений и делает игру слишком предсказуемой.

Дэрил Мори президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» «У меня нет универсального решения. Можно было бы отодвинуть линию назад, но это ничего не исправит. Я бы просто убрал угловой трёхочковый. О чём бы ни спорили люди, но реальность такова: три очка на 50% больше, чем два. И для такого броска это слишком много. С этим нужно что-то делать. Уверен, сейчас игра разбалансирована. Нам необходимо что-то предпринять, чтобы починить игру».

В среднем команды выполняют от семи до 12 подобных «трёшек» за матч, а сразу шесть клубов реализуют их с точностью выше 40%. Смысл в том, чтобы тренировать бросок такого рода, действительно есть. Работа над этим элементом стала обязательной частью тренировочного процесса. Хотя визуально бросать сбоку может быть непривычно из-за отсутствия щита за кольцом как ориентира, близость к корзине перекрывает любые неудобства. Угловой сектор дуги находится более чем на полметра ближе к цели, чем её центральная часть, что превращает этот бросок в самый ценный и желанный ресурс в современном нападении.

Ставку на подобный стиль когда-то сделал сам Мори. Репутацию одного из главных реформаторов современной НБА Дэрил заслужил благодаря своему подходу, который получил неофициальное название Moreyball («Морибол»). Суть философии проста: атаки должны приносить максимальную математическую выгоду. Поэтому в системе Мори приоритет отдаётся трём типам бросков — броскам из-под кольца, штрафным и трёхочковым, особенно из углов. Средняя дистанция, напротив, считается наименее эффективной и по возможности исключается из атаки.

Дэрил Мори и Джеймс Харден Фото: Getty Images

Концепция была доведена до предела в «Хьюстоне», где Мори работал генеральным менеджером во второй половине 2010-х. Команда, лидером которой был Джеймс Харден, стала одной из самых результативных в лиге и фактически задала новый тренд. Теперь же Мори признаёт: распространение этой философии могло зайти слишком далеко.

Реакция баскетбольного сообщества не заставила себя ждать слишком долго, и на слова Мори живо отреагировал Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт».

Дрэймонд Грин форвард «Голден Стэйт» «Дэрил Мори строил команду специально, чтобы побить «Голден Стэйт». Он заявлял об этом во всеуслышание. Его «Рокетс» жили одной целью — выбрасывать как можно больше «трёшек». Средние броски были не в почёте. Признавались только дальние попытки и штрафные. Когда ты так громко заявляешь о своей теории, а потом терпишь неудачу, это бьёт по самолюбию. Видимо, настолько сильно, что теперь он хочет, чтобы трёхочковый вообще перестал быть трёхочковым».

Дрэймонд назвал предложение Мори «абсурдным», подчеркнув, что нынешняя результативность — не поломка игры, а её закономерная эволюция. Баскетболисты годами адаптировались к требованиям системы, оттачивая мастерство, и попытка отменить угловые броски сейчас выглядела бы максимально странно.

Дрэймонд Грин форвард «Голден Стэйт» «Пытаться изменить основы баскетбола просто потому, что парни стали слишком хороши в определённых вещах, было бы нелепо. Хватит переписывать игру только из-за того, что теория Дэрила Мори в конечном счёте не принесла ему успеха. Как человек, который выходит на паркет, скажу: бросать издали тяжело и физически, и ментально. Да, сейчас «трёшки» бросают чаще, чем когда-либо. Но это эволюция. Избавьте меня от этого. Это худшая чушь, которую я слышал в своей жизни».

НБА действительно ищет решение по повышению привлекательности матчей, но вероятность радикальных изменений пока выглядит небольшой. Нападение сегодня строится именно вокруг трёхочковых, а угловые броски стали одним из ключевых элементов атакующих схем. Пока лига и сами баскетболисты не готовы к столь резким переменам, тренд, запущенный когда-то самим Мори, продолжит определять лицо баскетбола — хочет того его создатель или нет.