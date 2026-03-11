Взломать НБА. Один из самых эффективных бросков потребовали запретить

Современная НБА давно превратилась в место, где атака целиком доминирует над обороной. Во многом бум результативности стал возможен за счёт увеличившейся доли трёхочковых, которые команды стали бросать чаще. В сезоне-2025/2026 клубы выполняют от 30 до 45 «трёшек» за матч, что является почти половиной всех бросков с игры. Подобная тенденция стала фундаментом системы, где во главу угла ставятся поиск пространства и скорость принятия решений.
Лидеры сезона-2025/2026 среди команд по трёхочковым попыткам
|«Голден Стэйт»
|45,5
|«Бостон»
|42,5
|«Шарлотт»
|42,4
|«Портленд»
|42,3
|«Финикс»
|41,1
Лидеры сезона-2015/2016 среди команд по трёхочковым попыткам
|«Голден Стэйт»
|31,6
|«Бостон»
|30,9
|«Шарлотт»
|29,6
|«Портленд»
|29,4
|«Финикс»
|28,6
Такое положение дел устраивает далеко не всех. Парадоксально, но с жёсткой критикой системы выступил человек, который фактически её и сконструировал, — Дэрил Мори. Специалист, чья аналитическая модель в «Хьюстон Рокетс» превратила баскетбол в выверенное математическое уравнение, теперь называет игру «разбалансированной». Главной мишенью его недовольства стал один из самых эффективных инструментов современного нападения — угловой трёхочковый.
По мнению Мори, дистанция в 6,7 метра до кольца в углах площадки при сохранении ценности в три очка создаёт несправедливое преимущество, которое ломает логику защитных построений и делает игру слишком предсказуемой.
«У меня нет универсального решения. Можно было бы отодвинуть линию назад, но это ничего не исправит. Я бы просто убрал угловой трёхочковый. О чём бы ни спорили люди, но реальность такова: три очка на 50% больше, чем два. И для такого броска это слишком много. С этим нужно что-то делать. Уверен, сейчас игра разбалансирована. Нам необходимо что-то предпринять, чтобы починить игру».
В среднем команды выполняют от семи до 12 подобных «трёшек» за матч, а сразу шесть клубов реализуют их с точностью выше 40%. Смысл в том, чтобы тренировать бросок такого рода, действительно есть. Работа над этим элементом стала обязательной частью тренировочного процесса. Хотя визуально бросать сбоку может быть непривычно из-за отсутствия щита за кольцом как ориентира, близость к корзине перекрывает любые неудобства. Угловой сектор дуги находится более чем на полметра ближе к цели, чем её центральная часть, что превращает этот бросок в самый ценный и желанный ресурс в современном нападении.
Ставку на подобный стиль когда-то сделал сам Мори. Репутацию одного из главных реформаторов современной НБА Дэрил заслужил благодаря своему подходу, который получил неофициальное название Moreyball («Морибол»). Суть философии проста: атаки должны приносить максимальную математическую выгоду. Поэтому в системе Мори приоритет отдаётся трём типам бросков — броскам из-под кольца, штрафным и трёхочковым, особенно из углов. Средняя дистанция, напротив, считается наименее эффективной и по возможности исключается из атаки.
Дэрил Мори и Джеймс Харден
Фото: Getty Images
Концепция была доведена до предела в «Хьюстоне», где Мори работал генеральным менеджером во второй половине 2010-х. Команда, лидером которой был Джеймс Харден, стала одной из самых результативных в лиге и фактически задала новый тренд. Теперь же Мори признаёт: распространение этой философии могло зайти слишком далеко.
Реакция баскетбольного сообщества не заставила себя ждать слишком долго, и на слова Мори живо отреагировал Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт».
«Дэрил Мори строил команду специально, чтобы побить «Голден Стэйт». Он заявлял об этом во всеуслышание. Его «Рокетс» жили одной целью — выбрасывать как можно больше «трёшек». Средние броски были не в почёте. Признавались только дальние попытки и штрафные. Когда ты так громко заявляешь о своей теории, а потом терпишь неудачу, это бьёт по самолюбию. Видимо, настолько сильно, что теперь он хочет, чтобы трёхочковый вообще перестал быть трёхочковым».
Дрэймонд назвал предложение Мори «абсурдным», подчеркнув, что нынешняя результативность — не поломка игры, а её закономерная эволюция. Баскетболисты годами адаптировались к требованиям системы, оттачивая мастерство, и попытка отменить угловые броски сейчас выглядела бы максимально странно.
«Пытаться изменить основы баскетбола просто потому, что парни стали слишком хороши в определённых вещах, было бы нелепо. Хватит переписывать игру только из-за того, что теория Дэрила Мори в конечном счёте не принесла ему успеха. Как человек, который выходит на паркет, скажу: бросать издали тяжело и физически, и ментально. Да, сейчас «трёшки» бросают чаще, чем когда-либо. Но это эволюция. Избавьте меня от этого. Это худшая чушь, которую я слышал в своей жизни».
НБА действительно ищет решение по повышению привлекательности матчей, но вероятность радикальных изменений пока выглядит небольшой. Нападение сегодня строится именно вокруг трёхочковых, а угловые броски стали одним из ключевых элементов атакующих схем. Пока лига и сами баскетболисты не готовы к столь резким переменам, тренд, запущенный когда-то самим Мори, продолжит определять лицо баскетбола — хочет того его создатель или нет.