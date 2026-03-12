Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 12 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

День дерзких поступков и смешная реакция Леонарда на стычку. Чем порадовала НБА?
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 12 марта 2026 года
Комментарии
Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл, а Деджонте Мюррэй съязвил в адрес соперника.

В ночь на 12 марта прошло всего шесть игр. После вчерашнего рекордного выступления Бэма Адебайо с 83 очками сегодня на первый план вышли эмоции и характер: Десмонд Бейн ярко праздновал, а Деджонте Мюррэй не стеснялся показывать характер. Основные моменты этого дня — в обзоре «Чемпионата».

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Орландо» — «Кливленд»

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
128 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Бейн - 35, Банкеро - 25, Да Силва - 23, Саггс - 12, Картер - 11, Картер - 9, Ховард - 8, Пенда - 4, Вагнер - 1, Айзек, Ричардсон, Битадзе
Кливленд Кавальерс: Харден - 30, Митчелл - 25, Эллис - 20, Мобли - 18, Меррилл - 13, Брайант - 12, Тайсон - 4, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Уэйд, Томлин

В самый напряжённый момент матча даже сильнейшие теряли самообладание, но в центре внимания оказались не очки, а настоящая борьба. Кеон Эллис попал три трёхочковых, Донован Митчелл взвинтил темп, и за несколько минут до конца «Кливленду» почти удалось нагнать соперника, отыграв 13 очков дефицита. До большого перерыва Джеймс Харден отметился 16 очками и четырьмя передачами, и команды были на равных, однако после этого гостям удался только один дальний бросок из 12.

Всё решил Бейн — именно его точный трёхочковый бросок за 17 секунд до конца сделал разницу в этом матче. Его победный жест Big Balls Сэма Касселла дал понять, что лидер «Орландо» он. Паоло Банкеро к этому времени уже внёс солидный вклад (25 очков, восемь подборов и семь передач), так что хозяева смогли выдержать натиск соперников.

«Мэджик» выиграли пятый матч подряд — лучший отрезок для команды в этом сезоне. Большую роль также сыграл Тристан да Силва, который во второй половине встречи набрал свои 13 очков из 23, много двигался и забивал «трёшки». У «Кливленда» же с конца февраля начался спад, и сейчас команда явно ищет причины неудач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нью-Орлеан» — «Торонто»

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
122 : 111
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 28, Мюррей - 27, Уильямсон - 19, Джонс - 16, Бей - 9, Фирс - 7, Мисси - 6, Маткович - 4, Джордан - 3, Куин - 3, Пул, Пиви, Хоукинс, Луни
Торонто Рэпторс: Куикли - 25, Ингрэм - 22, Барретт - 16, Барнс - 9, Шид - 9, Пёлтль - 8, Мамукелашвили - 8, Дик - 7, Мартин - 4, Баттл - 3, Могбо, Уолтер, Темпл, Джексон-Дэвис

Перед началом матча «Нью-Орлеан» — «Торонто» на табло показали видео в честь Брэндона Ингрэма. За шесть лет в «Пеликанс» он стал одним из лидеров команды. В этот раз Ингрэм набрал 22 очка и превысил отметку в 11 000 очков за карьеру, но его хорошая игра всё равно не помогла «Торонто» победить.

Главный переворот в матче случился в третьей четверти: благодаря игре Трея Мёрфи и Зайона Уильямсона хозяева увеличили отрыв до 18 очков. Мёрфи был особенно хорош — реализовал 8 из 12 бросков, в том числе пять — трёхочковых, и завершил игру с 28 очками. Деджонте Мюррэй тоже набрал немало (27 очков) и оказался в центре скандала: после заброшенной «трёшки» он стал выпендриваться перед соперником, из-за чего на паркете воцарилась напряжённость, и в эпизод включились обе команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Рэпторс» попытались переломить ход игры в начале последнего отрезка и почти догнали соперника. Но после мощного рывка хозяева уверенно довели матч до победы. «Торонто» плохо реализовывал трёхочковые — в отличие от «Пеликанс», которые попадали почти каждый второй бросок. Итог — 122:111 не в пользу «Рэпторс», команда снова опустилась в турнирной таблице.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Юта» — «Нью-Йорк»

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 134
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Сенсабо - 29, Бэйли - 21, Филиповски - 15, Джордж - 14, Уильямс - 10, Кольер - 9, Garcia - 6, Лав - 6, Харклесс - 5, Чьебв - 2, Михайлюк, Бамба
Нью-Йорк Никс: Брансон - 28, Кларксон - 27, Ануноби - 22, Таунс - 21, Диавара - 10, Шамет - 7, Робинсон - 6, Бриджес - 5, Альварадо - 4, Сохан - 4, Дадье, Маккаллар, Колек, Джемисон, Хукпорти

«Юта» стартовала очень уверенно и к середине второй четверти уже вела 49:31. Хозяева были особенно хороши в трёхочковых: Брайс Сенсабо и Эйс Бэйли быстро вошли в игру, а вся команда реализовала 11 из первых 13 бросков с периметра. На этом фоне у «Нью-Йорка» были большие проблемы в защите, и команда выглядела недостаточно собранной. Однако по ходу игры «Никс» нашли свой стиль — стали чаще использовать скамейку, отошла на второй план индивидуальная игра, и к большому перерыву их отставание было уже совсем небольшим.

Ключевой момент игры — рывок «Никс» на границе третьей и четвёртой четвертей (20:4), после которого уже гости вели игру. Здесь отличился Джордан Кларксон, который в итоге набрал 27 очков. Джейлен Брансон тоже был хорош — он не стушевался под прессингом и закончил встречу с 28 очками и восемью передачами. О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс поддержали общий успех, набрав суммарно 43 очка.

«Юта» быстро приспособилась к игре, однако потеря Кейонте Джорджа из-за травмы сильно ударила по её атаке. «Никс» этим воспользовались — лучше бросали с игры и за счёт более длинной скамейки дожали соперника. Для них эта победа была важной после двух поражений: команда Майка Брауна показала, что может побеждать спокойно, когда это остро необходимо.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Хьюстон»

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Браун - 19, Джонсон - 17, Йокич - 16, Хардуэй-младший - 14, Валанчюнас - 12, Браун - 7, Строутер - 6, Пикетт - 3, Джонс - 2, Родди - 2, Ннаджи - 1, Джонс, Гордон
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 16, Окоги - 12, Дюрант - 11, Смит II - 11, Шенгюн - 10, Шеппард - 9, Капела - 9, Исон - 8, Кроуфорд - 5, Холидей - 2, Финни-Смит, Грин

В третьей четверти «Денвер» включился по полной и быстро создал разницу в 19 очков, фактически решив исход матча. У «Хьюстона» начались огромные проблемы с трёхочковыми — команда реализовала только четыре броска из 33. Пока гости никак не могли набрать очки, «Наггетс» продолжали дисциплинированно защищаться и отлично взаимодействовали в атаке.

«Денвер» впервые с осени вышел на матч основным составом — и это дало нужный импульс. Команда быстро организовала игру и держала соперника под контролем. Среди лучших был Джамал Мюррэй с 30 очками, а Никола Йокич к третьей четверти уже закрыл вопросы по 25-му трипл-даблу (16+13+12) и остался лидером по статистике и к концовке встречи.

После перерыва на Матч всех звёзд дела у «Денвера» шли не очень: «Наггетс» проиграли шесть раз за 10 игр, и это сразу сказалось на ситуации в турнирной таблице. Сегодняшний матч был шансом немного исправить положение и уменьшить отставание от соперников. Благодаря этой победе «Денвер» повёл в очных встречах в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сакраменто» — «Шарлотт»

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 117
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 39, Клиффорд - 18, Ачиува - 14, Плауден - 13, Хейз - 11, Макдермотт - 6, Юбэнкс - 4, Рейно - 4, Мюррэй, Картер, Болдуин Мл., Кардуэлл
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Бриджес - 26, Нуппель - 24, Миллер - 20, Уайт - 9, Джеймс - 4, Диабате - 2, Тиллман - 2, Грин, Колкбреннер, Эвбуомван, Коннотон, Манн

«Шарлотт» показал хороший баскетбол и выиграл у «Сакраменто», оборвав двухлетнюю серию поражений в гостях у «Кингз». После перерыва Ламело Болл и Майлз Бриджес взяли на себя ответственность, а Брэндон Миллер и Кон Нуппель обеспечили необходимый отрыв. Сам Нуппель набрал 24 очка, и его слаженная игра с Бриджесом и Миллером помогла «Хорнетс» успешно атаковать.

В первой половине хозяева держали игру под контролем, но после перерыва всё изменилось. Болл реализовал свой шестой трёхочковый, а Бриджес набрал важные очки — это и помогло «Хорнетс» переломить ход матча. После гости уверенно удерживали лидерство и не подпускали хозяев ближе чем на восемь очков в концовке. Болл отыграл очень здорово: реализовал 10 бросков, сделал шесть подборов и отдал пять передач. Бриджес добавил 26 очков и стал одним из главных героев концовки.

Демар Дерозан оказался главным скорером у «Кингз», набрав 39 очков и поднявшись на 18-е место среди самых результативных игроков лиги. У Ника Клиффорда — 18 очков и восемь передач, но повлиять на исход встречи после перерыва хозяева не смогли. «Шарлотт» чётко сыграл по своим козырям и благодаря хорошему взаимодействию снял все вопросы о победителе до концовки.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» — «Миннесота»

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
153 : 128
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 45, Матурин - 22, Гарлэнд - 21, Миллер - 14, Джонс - 12, Джексон - 9, Педулла - 6, Батюм - 6, Омир - 6, Данн - 5, Лопес - 3, Сандерс - 2, Кристи - 2, Богданович
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 18, Макдэниелс - 11, Кларк - 11, Рэндл - 11, Хиланд - 10, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Андерсон - 5, Шеннон - 4, Филлипс - 3, Инглс - 2, Зикарски - 2, Конли

Победа «Клипперс» со счётом 153:128 — результат того, что команда слаженно сыграла и кто-то показал отличную игру индивидуально. Уже с первых минут хозяева захватили инициативу, выиграли стартовую четверть (38:27) и к большому перерыву смогли ещё больше оторваться.

Главным героем встречи стал Кавай Леонард: он реализовал бóльшую часть своих бросков и набрал 45 очков. Беннедикт Матурин добавил 22, а новоиспечённый защитник «парусников» Дариус Гарлэнд отметился 21 очком и пятью трёхочковыми.

«Миннесота» пыталась бороться за счёт энергии, но выделялся, по сути, только Энтони Эдвардс с 36 очками. Остальные не особо помогали — максимум у Наза Рида набралось 18 очков, а этого мало, чтобы изменить ход игры. Команда, которая совсем недавно была выше в таблице, проиграла уже третий матч подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После финального свистка игроки не сдержали эмоций — случилась небольшая стычка в центре площадки. Благодаря быстрым действиям тренеров и арбитров ничего серьёзного не произошло. Леонард ограничился сухим комментарием: «О, драка». Выглядело это во время эфира очень забавно.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Лейкерс» — «Денвер»«Кливленд» — «Орландо»
«Хьюстон» — «Миннесота»«Нью-Йорк» — «Майами»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Голден Стэйт» — «Портленд»«Атланта» — «Шарлотт»
«Финикс» — «Клипперс»«Торонто» — «Филадельфия».

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад) и «Индиана» (Восток).

Актуальная таблица НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android