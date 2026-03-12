День дерзких поступков и смешная реакция Леонарда на стычку. Чем порадовала НБА?

В ночь на 12 марта прошло всего шесть игр. После вчерашнего рекордного выступления Бэма Адебайо с 83 очками сегодня на первый план вышли эмоции и характер: Десмонд Бейн ярко праздновал, а Деджонте Мюррэй не стеснялся показывать характер. Основные моменты этого дня — в обзоре «Чемпионата».

«Орландо» — «Кливленд»

В самый напряжённый момент матча даже сильнейшие теряли самообладание, но в центре внимания оказались не очки, а настоящая борьба. Кеон Эллис попал три трёхочковых, Донован Митчелл взвинтил темп, и за несколько минут до конца «Кливленду» почти удалось нагнать соперника, отыграв 13 очков дефицита. До большого перерыва Джеймс Харден отметился 16 очками и четырьмя передачами, и команды были на равных, однако после этого гостям удался только один дальний бросок из 12.

Всё решил Бейн — именно его точный трёхочковый бросок за 17 секунд до конца сделал разницу в этом матче. Его победный жест Big Balls Сэма Касселла дал понять, что лидер «Орландо» он. Паоло Банкеро к этому времени уже внёс солидный вклад (25 очков, восемь подборов и семь передач), так что хозяева смогли выдержать натиск соперников.

«Мэджик» выиграли пятый матч подряд — лучший отрезок для команды в этом сезоне. Большую роль также сыграл Тристан да Силва, который во второй половине встречи набрал свои 13 очков из 23, много двигался и забивал «трёшки». У «Кливленда» же с конца февраля начался спад, и сейчас команда явно ищет причины неудач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нью-Орлеан» — «Торонто»

Перед началом матча «Нью-Орлеан» — «Торонто» на табло показали видео в честь Брэндона Ингрэма. За шесть лет в «Пеликанс» он стал одним из лидеров команды. В этот раз Ингрэм набрал 22 очка и превысил отметку в 11 000 очков за карьеру, но его хорошая игра всё равно не помогла «Торонто» победить.

Главный переворот в матче случился в третьей четверти: благодаря игре Трея Мёрфи и Зайона Уильямсона хозяева увеличили отрыв до 18 очков. Мёрфи был особенно хорош — реализовал 8 из 12 бросков, в том числе пять — трёхочковых, и завершил игру с 28 очками. Деджонте Мюррэй тоже набрал немало (27 очков) и оказался в центре скандала: после заброшенной «трёшки» он стал выпендриваться перед соперником, из-за чего на паркете воцарилась напряжённость, и в эпизод включились обе команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Рэпторс» попытались переломить ход игры в начале последнего отрезка и почти догнали соперника. Но после мощного рывка хозяева уверенно довели матч до победы. «Торонто» плохо реализовывал трёхочковые — в отличие от «Пеликанс», которые попадали почти каждый второй бросок. Итог — 122:111 не в пользу «Рэпторс», команда снова опустилась в турнирной таблице.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Юта» — «Нью-Йорк»

«Юта» стартовала очень уверенно и к середине второй четверти уже вела 49:31. Хозяева были особенно хороши в трёхочковых: Брайс Сенсабо и Эйс Бэйли быстро вошли в игру, а вся команда реализовала 11 из первых 13 бросков с периметра. На этом фоне у «Нью-Йорка» были большие проблемы в защите, и команда выглядела недостаточно собранной. Однако по ходу игры «Никс» нашли свой стиль — стали чаще использовать скамейку, отошла на второй план индивидуальная игра, и к большому перерыву их отставание было уже совсем небольшим.

Ключевой момент игры — рывок «Никс» на границе третьей и четвёртой четвертей (20:4), после которого уже гости вели игру. Здесь отличился Джордан Кларксон, который в итоге набрал 27 очков. Джейлен Брансон тоже был хорош — он не стушевался под прессингом и закончил встречу с 28 очками и восемью передачами. О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс поддержали общий успех, набрав суммарно 43 очка.

«Юта» быстро приспособилась к игре, однако потеря Кейонте Джорджа из-за травмы сильно ударила по её атаке. «Никс» этим воспользовались — лучше бросали с игры и за счёт более длинной скамейки дожали соперника. Для них эта победа была важной после двух поражений: команда Майка Брауна показала, что может побеждать спокойно, когда это остро необходимо.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Хьюстон»

В третьей четверти «Денвер» включился по полной и быстро создал разницу в 19 очков, фактически решив исход матча. У «Хьюстона» начались огромные проблемы с трёхочковыми — команда реализовала только четыре броска из 33. Пока гости никак не могли набрать очки, «Наггетс» продолжали дисциплинированно защищаться и отлично взаимодействовали в атаке.

«Денвер» впервые с осени вышел на матч основным составом — и это дало нужный импульс. Команда быстро организовала игру и держала соперника под контролем. Среди лучших был Джамал Мюррэй с 30 очками, а Никола Йокич к третьей четверти уже закрыл вопросы по 25-му трипл-даблу (16+13+12) и остался лидером по статистике и к концовке встречи.

После перерыва на Матч всех звёзд дела у «Денвера» шли не очень: «Наггетс» проиграли шесть раз за 10 игр, и это сразу сказалось на ситуации в турнирной таблице. Сегодняшний матч был шансом немного исправить положение и уменьшить отставание от соперников. Благодаря этой победе «Денвер» повёл в очных встречах в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сакраменто» — «Шарлотт»

«Шарлотт» показал хороший баскетбол и выиграл у «Сакраменто», оборвав двухлетнюю серию поражений в гостях у «Кингз». После перерыва Ламело Болл и Майлз Бриджес взяли на себя ответственность, а Брэндон Миллер и Кон Нуппель обеспечили необходимый отрыв. Сам Нуппель набрал 24 очка, и его слаженная игра с Бриджесом и Миллером помогла «Хорнетс» успешно атаковать.

В первой половине хозяева держали игру под контролем, но после перерыва всё изменилось. Болл реализовал свой шестой трёхочковый, а Бриджес набрал важные очки — это и помогло «Хорнетс» переломить ход матча. После гости уверенно удерживали лидерство и не подпускали хозяев ближе чем на восемь очков в концовке. Болл отыграл очень здорово: реализовал 10 бросков, сделал шесть подборов и отдал пять передач. Бриджес добавил 26 очков и стал одним из главных героев концовки.

Демар Дерозан оказался главным скорером у «Кингз», набрав 39 очков и поднявшись на 18-е место среди самых результативных игроков лиги. У Ника Клиффорда — 18 очков и восемь передач, но повлиять на исход встречи после перерыва хозяева не смогли. «Шарлотт» чётко сыграл по своим козырям и благодаря хорошему взаимодействию снял все вопросы о победителе до концовки.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» — «Миннесота»

Победа «Клипперс» со счётом 153:128 — результат того, что команда слаженно сыграла и кто-то показал отличную игру индивидуально. Уже с первых минут хозяева захватили инициативу, выиграли стартовую четверть (38:27) и к большому перерыву смогли ещё больше оторваться.

Главным героем встречи стал Кавай Леонард: он реализовал бóльшую часть своих бросков и набрал 45 очков. Беннедикт Матурин добавил 22, а новоиспечённый защитник «парусников» Дариус Гарлэнд отметился 21 очком и пятью трёхочковыми.

«Миннесота» пыталась бороться за счёт энергии, но выделялся, по сути, только Энтони Эдвардс с 36 очками. Остальные не особо помогали — максимум у Наза Рида набралось 18 очков, а этого мало, чтобы изменить ход игры. Команда, которая совсем недавно была выше в таблице, проиграла уже третий матч подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После финального свистка игроки не сдержали эмоций — случилась небольшая стычка в центре площадки. Благодаря быстрым действиям тренеров и арбитров ничего серьёзного не произошло. Леонард ограничился сухим комментарием: «О, драка». Выглядело это во время эфира очень забавно.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Лейкерс» — «Денвер» «Кливленд» — «Орландо» «Хьюстон» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Майами» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Голден Стэйт» — «Портленд» «Атланта» — «Шарлотт» «Финикс» — «Клипперс» «Торонто» — «Филадельфия».

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад) и «Индиана» (Восток).