Монструозный Адебайо и рекордно стабильный Гилджес-Александер. Лучшие перформансы в НБА

С 26 февраля по 5 марта лучшим выступлением в НБА, по мнению читателей «Чемпионата», стала игра защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. Минула ещё одна неделя в лиге, настало время подвести её итоги. Кажется, выбор очевиден, но, может быть, у вас другое мнение. Голосуйте!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Бэм Адебайо: центровой «Майами» обошёл Коби и стал вторым в истории по результативности
Естественно, рейтинг не мог обойтись без самого яркого достижения последних лет. Адебайо в матче с «Вашингтоном» набрал 83 очка! Это второй результат в истории НБА, выше только Уилт Чемберлен! Бэм обошёл даже великого Коби Брайанта, хотя до этого записывал на свой счёт максимум 41 очко за игру. И правильно сказал Адетокунбо: «Вряд ли кто-то через 10-20-30 лет вспомнит, сколько Бэм реализовал штрафных». Центровой «Майами» вписал своё имя в историю!
Шей Гилджес-Александер: повторение невероятного рекорда Чемберлена
Впрочем, не один Адебайо на прошедшей неделе отметился историческим достижением. Гилджес-Александер провёл 126-й матч подряд с 20+ очками. Канадец сравнялся по этому показателю с великим Уилтом Чемберленом. Во встрече с принципиальным соперником «Денвером» у Шея 35 очков, девять подборов и 15 передач — он помог своей команде победить (129:126). Это рекорд по количеству ассистов в НБА для Гилджес-Александера. Ещё один матч с 20 очками — и Шей станет единоличным обладателем, казалось, «вечного» рекорда.
Кавай Леонард: Терминатор во всей красе
Все уже очень давно привыкли к тому, что здоровый Кавай — тот ещё Терминатор без слабых мест, уничтожающий соперников на обеих сторонах площадки. Так и произошло в матче с «Миннесотой», в котором Леонард оформил 45 очков, пять подборов, пять передач и два перехвата с коэффициентом полезности (!) 50. Невероятная реализация (75%) вкупе с огромным вкладом в игру подарили нам топовое выступление лидера «Клипперс».
Матас Бузелис: такого ранее добивались лишь двое в составе «Чикаго»
Не так часто игроки «Чикаго» радуют болельщиков в последнее время. Бузелис стал исключением, потому что во встрече с «Голден Стэйт» показал себя во всей красе: 41 очко, шесть подборов, две передачи, столько же перехватов и блок-шотов. Лишь Майкл Джордан и Элтон Брэнд могли похвастаться 40+ очками в 21 год в составе «Буллз». Неплохая компания, не так ли?
Лука Дончич: личные проблемы не преграда для звезды «Лейкерс»
Про Дончича в последнее время говорят больше из-за появляющихся подробностей его личной жизни. Он разводится со своей женой, и до сих пор непонятно, с кем останутся двое детей. Но на площадке Лука — хладнокровный лидер, ведущий за собой «Лейкерс». 44 очка, девять подборов, пять передач, три перехвата и два блок-шота в матче с «Индианой» — тому подтверждение. Разыгрывающий полезен во всём и делает на паркете очень много работы.