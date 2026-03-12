Скидки
Реформа Евролиги в 2026 году: переход на конференции, расширение до 22 команд и ответ НБА

Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
Виталий Весёлый
Евролига 2.0: чего ждать от нового формата
Разбираем возможные сценарии развития турнира.

Евролига долгое время оставалась довольно консервативным турниром и не спешила с реформами. Но, похоже, время для перемен всё-таки настало. Возможное расширение лиги и стремление выйти на новые рынки заставляют руководство искать различные решения. Одним из таких вариантов, по данным BasketNews, может стать переход к системе конференций — модели, которая заметно изменила бы привычную архитектуру европейского клубного баскетбола. Если этот сценарий будет реализован, Евролига получит самое масштабное преобразование формата за последние годы.

Внедрение системы, характерной для североамериканского спорта, позволило бы лиге безболезненно расшириться до 22 команд и снять остроту логистических проблем. Если конференции всё-таки появятся, главный вопрос будет заключаться в том, как именно разделить клубы.

На первый взгляд логичным выглядит географический принцип: западные команды играют в одной конференции, восточные — в другой. Но на практике ситуация гораздо сложнее. Некоторые клубы находятся практически в центре баскетбольной карты Европы — «Жальгирис», «Бавария», «Виртус», «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Именно их распределение и может стать ключевым вопросом для формирования итогового баланса сил.

Один из рассматриваемых сценариев предполагает, что «Панатинаикос» и «Олимпиакос» окажутся в Западной конференции. Существует и противоположная модель, в которой греческие гранды отправляются на Восток.

Другой потенциальный сценарий напрямую учитывает текущую геополитическую ситуацию. С целью оптимизации календаря и минимизации организационных сложностей при проведении матчей с участием турецких, израильских команд и клуба из ОАЭ лига обсуждает вариант их развода по разным конференциям. В таком случае «Анадолу Эфес» и «Фенербахче» могут отправиться на Запад, тогда как израильские клубы окажутся на Востоке. Это позволит механически сократить количество матчей, требующих особых мер безопасности.

Ждём реформ в Евролиге

Фото: Claus Bergmann/IMAGO/ТАСС

В обсуждаемой системе команды будут играть по два матча с каждым соперником внутри своей конференции и по одному — с клубами из другой. Таким образом, лига сможет сохранить баланс между количеством игр и логистикой. Домашние и выездные встречи между конференциями планируется распределять на основе итоговой таблицы сезона-2025/2026. В последующие годы порядок будет меняться, чтобы каждая команда приезжала на каждую арену хотя бы раз в два сезона.

Отдельная дискуссия идёт вокруг системы турнирной таблицы. Вариантов на данный момент два: единая таблица для всей Евролиги (в таком случае команды будут играть в конференциях, но итоговый рейтинг останется общим — как сейчас) и две независимые таблицы (каждая конференция получит собственный зачёт — по модели Еврокубка).

Несмотря на активные обсуждения, финального решения пока нет, и на ситуацию могут повлиять сразу несколько факторов: возможное возвращение российских клубов, вопрос с участием некоторых нынешних команд, появление новых рынков. Однако действовать, судя по всему, Евролиге придётся. НБА продолжает заниматься подготовкой проекта в Европе, запустить который планируется до 2028 года. Американская экспансия создаёт реальную угрозу существующей монополии Евролиги. В такой ситуации очевидно одно: сидеть на месте и надеяться, что всё будет как раньше, не получится. Кажется, в руководстве главного клубного турнира Европы это прекрасно понимают.

Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
