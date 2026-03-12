Скидки
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Финал четырёх Кубка России по баскетболу в 2026 году: расписание, где пройдёт, Нижний Новгород, МБА-МАИ, Динамо, ЦСКА-2, РФБ

Интересные место проведения и список участников. Что нужно знать о Кубке России — 2026
Никита Бирюков
Превью Кубка России по баскетболу — 2026
Во Владивостоке будет жарко!

Бо́льшая часть внимания фанатов баскетбола в последнее время была прикована к НБА из-за достижения Бэма Адебайо и борьбы за плей-офф между командами и Единой лиге, где всё так же движется к завершению регулярки. Но буквально завтра, 13 марта, стартует «Финал четырёх» Газпромбанк Кубка России. Давайте более детально поговорим об этом важном событии.

Итоги прошлого Кубка:
Кубок у «Уралмаша», «Нижний» — повержен! Как далеко зайдут екатеринбуржцы?
Участниками «Финала четырёх» Кубка России в 2026 году являются «Пари Нижний Новгород», «Динамо» Владивосток, МБА-МАИ и ЦСКА-2. Отдельный мини-турнир в 2026 году пройдёт в интересном месте — Владивостоке. Во многом это связано с тем, что местное «Динамо» пробилось в «Финал четырёх», а Москва и Нижний Новгород и так в последнее время слишком часто принимали заключительную стадию сезона в Кубке.

Ещё важным аспектом является то, что Единая лига ВТБ пристально наблюдает за приморским клубом, потому что он входит в число возможных претендентов на вступление в наш главный чемпионат. Поэтому «Динамо» из Владивостока необходимо показать себя в борьбе с клубами лиги и помочь РФБ с организацией в своём регионе.

Газпромбанк Кубок России . 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 10:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
ЦСКА-2
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

13 марта состоится церемония открытия, а затем — первый полуфинальный матч, в котором обладатель бронзы 2025 года в Кубке России МБА-МАИ сыграет с ЦСКА-2. Встреча намечена на 10:00 мск. Следом за ними в 13:00 мск «Динамо» будет пытаться одолеть серебряного призёра последнего турнира «Пари НН».

Газпромбанк Кубок России . 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо В
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Время начала матчей обусловлено разницей между часовыми поясами, конечно, мало кто привык к тому, что игра пройдёт утром для жителей Западной части России, однако это не должно стать причиной не наблюдать за Кубком. Примечательно, что вторая команда армейцев в прошлом сезоне впервые взяла серебряные медали Суперлиги, а в этом — пробилась в «Финал четырёх», что не удавалось ни одному фарм-клубу.

Матч «Пари НН» и МБА-МАИ

Фото: Единая лига ВТБ

14 марта команды ждёт день отдыха, однако пройдёт благотворительный матч с участием известных баскетбольных лиц. А уже 15 марта состоится встреча за третье место и финал в Кубке России, в котором будет определён чемпион турнира. Конечно, фавориты в парах очевидны — это представители Единой лиги — «Пари НН» и МБА-МАИ. Однако «Динамо», выступающее на родной земле, и напористые молодые представители ЦСКА-2 могут удивить.

Призовой фонд Кубка России составит 6 млн рублей. Победитель получит 2,5 млн рублей, обладатель второго места — 2 млн рублей, бронзовый призер — 1,5 млн рублей. Тот, кто останется без медалей, не получит ничего. Желаем всем участникам удачи, а «Чемпионат» будет следить за данным событием.

