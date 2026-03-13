«Россия превзошла мои ожидания». Большое интервью с американцем Майклом Муром

По ходу нынешнего сезона в «Локомотиве-Кубань» было достаточно много изменений. Причём не только на тренерском мостике, но и в составе. Одним из игроков, которые перебрались в Краснодар, стал американский легионер Майкл Мур. Он впервые оказался в Единой лиге, хотя утверждает, что давно мечтал поиграть в России. «Чемпионат» взял интервью у игрока кубанцев.

— Мог ли ты раньше оказаться в Единой лиге ВТБ?

— Нет, приглашение из Краснодара было для меня первым. Конечно, я много слышал о Единой лиге. Такие команды, как «Локо», ЦСКА, УНИКС, «Зенит», были известны мне задолго до того, как здесь оказался. И сейчас я наслаждаюсь высоким уровнем соперничества и отличной поддержкой трибун. Матчи чемпионата хорошо освещаются в медиа, отличную работу в этом плане проводит не только лига, но и «Локомотив». Друзья и близкие пишут, что смотреть игры и яркие моменты Единой лиги очень удобно — и это, конечно, большое преимущество. Так что с момента переезда мне всё здесь нравится.

— Как шли переговоры? По ходу сезона это ведь непросто.

— Да, всё зависело от нескольких факторов, много деталей должно было сойтись воедино. Думаю, меня впервые заметили на предсезонке, когда «Каршияка», за которую я тогда играл, встречалась с «Локомотивом» (Мур в той встрече набрал 17 очков. — Прим. «Чемпионата»). Потом я провёл ещё несколько успешных матчей в турецком чемпионате, и мне пришло предложение из Краснодара. На протяжении нескольких недель, может, месяца, мы улаживали детали, и, наконец, в декабре я прибыл в новую команду.

— Советовался ли ты с кем-то перед переговорами? У тебя есть знакомые, кто раньше играл в Единой лиге?

— Да. В «Каршияке» вместе со мной играли Чарльз Мэннинг, который провёл предыдущий сезон в «Автодоре», и Кэмерон Янг — он пару лет назад выступал за «Руну». Они наговорили мне много хорошего про Единую лигу ВТБ, про «Локо» и посоветовали соглашаться на переезд.

— Как руководство команды описало твою роль? Какие от тебя ожидания?

— Первый тренер просил, чтобы я был собой и делал то, что умею. По моим ощущениям, я даю разнообразие каждой команде, к которой присоединяюсь. Скорость и атлетизм позволяют мне активно участвовать в быстрых переходах. В защите я могу действовать на нескольких позициях, а в атаке опасен не только дальними бросками, но и проходами под кольцо. Вот этой агрессии и динамики от меня и ждали.

— Какое у тебя впечатление осталось об Антоне Юдине?

— Трудно судить, мы проработали вместе всего месяц. Насколько я понял, это был переходный период в команде. Одни игроки только-только вернулись после травм, другие, как я, недавно пришли в команду. Все пытались поскорее привыкнуть друг к другу и показать результат. Иногда это получалось, иногда – нет. Но каждый из нас точно старался показать свой максимум.

— Как тебе Томислав Томович? Какая у него философия?

— По моим ощущениям, он очень внимателен к деталям, любит, чтобы всё было структурированно, делалось с определённой целью. И я это ценю: всегда полезно знать, что конкретно от тебя требуется в том или ином эпизоде, в какой точке площадки тебе следует находиться и что делать.

Майкл Мур Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Сильно ли изменилась твоя роль в команде при новом тренере?

— Не сказал бы. Он также требует от меня агрессивной игры, знает, что я способен дать команде, и даёт мне определённую свободу действий. Когда ты чётко понимаешь структуру игры, знаешь, где окажутся твои партнёры через секунду-другую, то можешь действовать более раскованно и уверенно.

— Ранее ты играл в Италии, Греции, Испании, Турции. Можешь сравнить эти национальные чемпионаты с Единой лигой?

— Я бы сравнил Единую лигу ВТБ с турецким чемпионатом. Оба турнира во многом зависят от сильных легионеров, которые подтягивают остальных за собой. В Италии и Испании больше системных команд, которые из года в год играют плюс-минус одинаково, кто бы к ним ни пришёл. В Лиге ВТБ такие команды тоже есть, но всё равно всё в основном строится вокруг игроков.

— Ты сыграл уже достаточное количество матчей в Единой лиге. Можешь выделить команду, против которой сложнее всего играть?

— Очевидно, прямо сейчас в чемпионате нет соперника сложнее, чем ЦСКА. Как я уже говорил, хорошо, когда в команде каждый чётко знает свою роль, и у них знание своих ролей доведено до очень высокого уровня. Плюс глубокий и качественный состав. Каждый использует свои сильные стороны по максимуму, так что победить их непросто. Ещё отмечу УНИКС, особенно их переднюю линию. Против настолько габаритных соперников всегда сложно. Вот эти две команды я бы отметил. Думаю, в плей-офф у нас с ними получатся классные противостояния.

— А если говорить об отдельных игроках?

— Высококлассных игроков в лиге много. Но если кого-то и выделять, то, наверное, Мело Тримбла — он проводит отличный сезон. Нельзя говорить о Единой лиге и не упомянуть Мело. Его знают далеко за пределами России, сейчас именно он лицо турнира.

— Настраиваешься ли ты на кого-то по-особенному?

— Всегда интересно играть против «Пармы». В каждом матче высокий накал. И побеждать их приятно, особенно в гостях, когда весь зал тебе гудит, пытается сбить твой настрой.

— А как тебе атмосфера на домашних играх «Локо»?

— Обожаю! Вне зависимости от того, как идёт игра, нас всегда мощно поддерживают. И от фанатов никогда нет негатива, с которым мне доводилось сталкиваться во многих других чемпионатах. В краснодарском «Баскет Холле» я всегда чувствую, что болельщики за нас. И ценю это. Вся наша команда это очень ценит.

— Какую арену по атмосфере отметил бы за пределами Краснодара?

— Арена в Перми, безусловно, выделяется. Там сложно играть и, как я уже говорил, особенно приятно побеждать.

Майкл Мур Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Как тебе внутрисезонный турнир Winline Basket Cup? В нём все иначе: атмосфера, музыка на матчах и многое другое.

— Мне нравится. Это необычный и интересный опыт не только для игроков, но и для зрителей. Матчи внутрисезонного кубка очень качественно транслируют, в том числе в соцсетях. Думаю, процесс приносит много удовольствия каждому, кто к этому как-либо причастен.

— Что нужно сделать «Локо», чтобы как минимум выйти в финал Единой лиги, а в идеале — победить?

— Прежде всего нам нужно научиться быть стабильными. Очень кстати оказалась пауза на матчи сборных — мы отдохнули, перезагрузились, пересобрали фокус. С тех пор как я в «Локо», у нас ни разу не было возможности целую неделю спокойно потренироваться дома — без матчей, переездов. Да, нескольких игроков нам недоставало, однако мы всё равно с большой пользой провели это время. Надеюсь, смогли наработать стабильность, которая очень понадобится нам в решающей фазе чемпионата.

— Какие сильные стороны у «Локо»?

— С того момента, когда меня начали звать в «Локо», говорили, что команда любит играть в быстрых переходах и что я буду очень полезен в этом компоненте. Так и оказалось: темп — определённо наша сильная сторона.

— А какие слабые? Над чем нужно поработать?

— Нам нужно надёжнее играть в обороне. Это очень важно для игры в быстрых переходах. И ещё нам весь сезон не хватало одного центрового. Надеюсь, с появлением Алена [Хаджибеговича] вопрос с успешной игрой в низком посте для нас закрыт.

— В «Локо» одна из лучших академий в России, много молодых российских игроков. Как тебе они? Кого можешь выделить?

— Здорово, что у нас много молодых игроков в составе и они получают большие минуты. Они дают энергию и создают хорошую конкуренцию. В паузе с нами тренировались два совсем молодых игрока из академии [Динар Альмяшев и Андрей Маринчев] — мне понравилось, что они не волновались, смело брали инициативу на себя. Благодаря им у нас получился качественный тренировочный процесс. Не удивлюсь, если скоро увижу этих парней в основе.

— Какие у тебя были представления о России до приезда?

— Будучи американцем, ты с детства слышишь многое о России — в основном всякие вещи в историческом контексте. По ходу карьеры я начал постепенно узнавать о российском баскетболе. И в какой-то момент начал задумываться, что было бы интересно здесь поиграть — добавить новый пункт в мой чек-лист, где уже есть такие качественные турниры, как чемпионаты Испании, Турции, Греции, Италии.

— Что-то изменилось в голове после нескольких недель здесь?

— Россия превзошла мои ожидания, если честно. В новую страну я всегда стараюсь приезжать без больших ожиданий и готовым ко всему. Однако потом я познакомился с одноклубниками, сотрудниками клуба, некоторыми болельщиками, посмотрел на арену, на раздевалки, на всю инфраструктуру, которая помогает игрокам становиться лучше день ото дня. И по каждому из пунктов всё было гораздо лучше, чем я ожидал.

Майкл Мур Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— У тебя сформировалось мнение о россиянах, о нашем менталитете?

— О всех, с кем я здесь успел пообщаться, у меня сложилось очень хорошее мнение: люди открытые, дружелюбные, настроенные так или иначе помочь мне как иностранцу. Понятно, что мой круг общения ограничен баскетбольными делами, но всё же.

— Как тебе наша кухня? Удивило что-то?

— О русской кухне судить не могу, потому что я вегетарианец, а у вас блюда в основном мясные.

— Ты предпочитаешь проводить время дома или выбираться куда-нибудь?

— Когда я один, то обычно посвящаю всё свободное время восстановлению: максимум могу выйти куда-нибудь неподалёку перекусить. А так лежу, смотрю сериалы по Netflix или что-то в таком духе. Но сейчас со мной в Краснодаре живут мои жена и дочь, так что стараюсь проводить с ними как можно больше времени. Ходим в торговые центры, чтобы дочь тратила избыток энергии в детских уголках.

— Твоей семье здесь нравится?

— Да. Как и для меня, здесь всё превзошло их ожидания. Мы много времени проводим в компании одноклубников, их жён, подруг и детей. Так что общения хватает.

— Как тебе погода в России? Именно за пределами Краснодара.

— Очень холодно. Меня предупреждали об этом, но я всё же оказался не до конца готовым к таким морозам. В Краснодаре по сравнению с другими городами ещё более-менее ничего, хотя всё равно снег лежал месяц или полтора, и солнца не так много, как в Испании, Греции или Португалии.

— Ты не так часто даешь интервью. Расскажи о себе, о детстве, как попал в баскетбол?

— Мне кажется, играть в баскетбол я начал тогда же, когда и ходить. Я ведь из большой спортивной семьи: один из братьев играл в американский футбол, одна из сестёр — в софтбол и волейбол, а ещё бегала 400 м за колледж. Я среди всех детей самый младший и буквально с младенчества впитал в себя убеждение, что нужно обязательно заниматься тем или иным видом спорта. Так что мяч я взял в руки при первой возможности.

— Были альтернативы?

— В школе и колледже я параллельно играл в бейсбол и американский футбол. И был выше среднего в каждом из видов. Но в итоге из-за своего роста решил сконцентрироваться на баскетболе. Оглядываясь назад, считаю, что сделал правильный выбор.

Майкл Мур Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— После студенческого баскетбола ты сразу уехал в Европу: Италия, затем Дания, Швеция и так далее. Быстро к этому привык? Что вообще было в голове в начале карьеры вдалеке от дома?

— Это было несложное решение. Ещё до колледжа я хорошо представлял, что меня ждёт. Заниматься спортом профессионально было моей мечтой, сколько себя помню. Я хотел быть как Коби Брайант и Леброн Джеймс. Потом, когда подрос, стал ориентироваться на Кевина Дюранта — я похож на него телосложением и пытался копировать его манеру игры.

Однако при этом я играл за колледж из второго дивизиона NCAA, и больших ожиданий от меня не было. Мы с агентом прекрасно понимали, что мне придётся пробивать себе дорогу тяжёлым трудом, через Европу и — по крайней мере, поначалу — через далеко не самые престижные лиги.

— Твоей первой страной в европейской карьере стала Италия. Помнишь свои впечатления, когда впервые там оказался?

— Италия — невероятно красивая страна. Я жил в 30 минутах от Рима и постоянно там бывал. В детстве и представить не мог, что окажусь в таком удивительном месте. «Чивитавеккья» играла в Серии С, и мы все чувствовали себя частью этого маленького городка, одной большой семьёй. Мне кажется, я адаптировался там моментально, а лучшего для новичка и желать нельзя.

— А какое место из тех, где ты играл, показалось тебе самым необычным?

— Наверное, Польша. Я впервые оказался в Восточной Европе, и там всё сильно отличалось от других частей Европы, где я до этого бывал — другая культура, другие люди, другая еда, совсем непонятный язык. В итоге Польша мне тоже понравилась, но привыкал я к этой стране долго.

— У тебя есть любимая команда в НБА?

— Команда? Нет. Есть любимые игроки. В НБА сейчас многие постоянно меняют команды, а я вырос, наблюдая за поколением, которое старалось проводить всю карьеру на одном месте. Поэтому один из тех, кого я уважаю особенно, это Яннис [Адетокунбо]. Мне нравится, что он ни на что никогда не жалуется, выкладывается на полную в каждом матче, даже если играл днём ранее. Это очень круто. Ну и Кей Ди с Леброном, которых я уже упоминал. Вот эти три игрока для меня олицетворяют нынешнюю НБА.

— Сезон НБА в самом разгаре, кто сыграет в финале и кто выиграет?

— На Западе очень мощно выглядит «Оклахома». Вернулся в состав ШГА [Гилджес-Александер], и после Матча всех звёзд они снова набрали хороший ход. Но «Сан-Антонио», если продолжит двигаться тем же курсом, тоже будет претендовать на выход в финал.

На Востоке удивительно хорошо выглядит «Бостон» без Джейсона Тейтума. Очень здорово влился в состав «Кливленда» Джеймс Харден — команда заиграла совсем по-другому. «Детройт» тоже способен опровергнуть мнения скептиков и забраться в плей-офф далеко. Вообще, на Востоке сильных претендентов много, но думаю, что финал будет «Оклахома» — «Бостон».

— В этом сезоне в НБА провёл первый сезон русский парень Егор Дёмин. Слышал что-то о нем?

— Имя слышал, знаю, что он был выбран на прошлом драфте под высоким номером, однако про его игру ничего сказать не могу — особо не слежу за «Бруклином».

— Ты готов сделать что-то неординарное, если «Локомотив» станет чемпионом? Побриться налысо, сделать татуировку, связанную с Россией, ну или что-то в этом роде?

— Даже не знаю. Я ведь никогда в карьере не становился чемпионом. Но если мы выиграем и вся команда решит сделать что-то безумное — я, конечно же, тоже в деле!