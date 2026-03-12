Вембаньяма стал суперзвездой НБА, но во Франции ему не верят. Почему?

22-летний Виктор Вембаньяма стремительно превратился в суперзвезду, и у него есть все шансы стать новым лицом НБА. Француз заставил фанатов и журналистов по всему миру следить за каждым своим шагом. Но пока Америка пребывает в восторге от таланта центрового, на его родине отношение к успехам главной звезды страны остаётся неоднозначным. Журналист L'Equipe Максим Обен, освещающий для Франции игру и быт Вембаньямы в США, отметил парадоксальную ситуацию: на родине у Виктора едва ли не больше критиков, чем за океаном.

Такой скепсис объясняется спецификой местной спортивной культуры: французская аудитория привыкла измерять величие не статистикой, а числом завоёванных трофеев и самоотдачей в матчах за национальную команду. В этой системе координат коллективные достижения всегда стоят выше персональных хайлайтов. Для местных болельщиков статус Вембаньямы останется «авансом» до тех пор, пока он не подтвердит его реальным золотом Олимпиады или чемпионским титулом НБА.

Максим Обен журналист «Забавно, что он стал настолько огромной звездой, что всё, что он делает — или чего не делает — создаёт заголовки. Как журналисту мне интересно общаться с читателями: многие гордятся им, но хватает и тех, кто постоянно твердит: «Этот парень ещё ничего не сделал в баскетболе. Откуда такой хайп? Он же ничего не выиграл». Это повторяется снова и снова. Похоже, это изнанка статуса суперзвезды. Его уже возвели в ранг великих, однако далеко не все готовы признать этот статус, пока он не подкреплён реальными трофеями».

Подобное недоверие объясняется национальным менталитетом, который накладывает на выдающихся атлетов обязательство быть скромнее и не торопить события. По крайней мере, именно так считает Обен.

«В то же время это часть французской культуры: склонность к критике и установка в духе «не высовывайся, не становись звездой такого масштаба раньше времени». За этим процессом крайне любопытно наблюдать, ведь волна критики не спадает. На самом деле мне кажется, что во Франции у Виктора даже больше хейтеров, чем в США».

Такая требовательность действительно не каприз, а часть спортивной культуры. Во Франции статус легенды невозможно получить за медийный шум или рекламные контракты. Народная любовь здесь всегда была сопряжена с самопожертвованием и триумфом под государственным флагом.

Эталоном подобной самоотдачи до сих пор считается Зинедин Зидан. Его величие в глазах французов закрепила не только виртуозная техника, но и два гола в финале домашнего чемпионата мира — 1998, а позже — готовность биться за команду до самого конца, как это было на турнире в 2006 году.

Невозможно не вспомнить историю Джоэла Эмбиида. В своё время центровой получил французское гражданство и даже вёл переписку с президентом страны Эммануэлем Макроном, обещая помочь сборной на Олимпиаде в Париже. Однако в последний момент выбрал национальную команду США. Для французской публики это стало буквально предательством. Если Вембаньяму критикуют за «преждевременную» звёздность, то Эмбиида в Париже буквально освистывали при каждом касании мяча.

В баскетболе планку на недосягаемую высоту поднял Тони Паркер. На фоне его четырёх перстней НБА и золота чемпионата Европы Вембаньяма при всей его уникальности пока выглядит лишь подающим надежды новичком. В этой связи от Виктора сейчас ждут не просто яркой игры, а титулов и абсолютной преданности интересам своей страны. До тех пор его статус суперзвезды для многих будет оставаться лишь авансом.