Исторический рекорд Гилджес-Александера и 50+ очков от Луки Дончича. Огненный день в НБА

Каждый игровой день этой недели приносит что-то невероятное. Недавно Бэм Адебайо отметился 83 очками за матч, а теперь Шей Гилджес-Александер выдал рекордную серию — уже 127 игр подряд с 20+ очками. Как прошёл очередной яркий день в НБА — читайте в обзоре «Чемпионата».

«Индиана» — «Финикс»

«Индиана» не справилась с темпом, который задали гости. Уже в начале матча Девин Букер начал набирать очки: хорошо шли дальние броски, штрафные он тоже попадал, а из-под кольца почти не промахивался. Благодаря высокой точности и минимальному количеству ошибок «Санз» быстро захватили инициативу. Джейлен Грин ловко использовал свободные зоны и был полезен в атаке, тем самым выравнивая игру.

Эндрю Нембард хорошо играл в первой половине, несмотря на то что у него есть повреждение. После перерыва его почти не замечали в обороне. Кроме этого, стоит отметить, что вернулся Ивица Зубац — он пока выходит редко и аккуратно, но сразу помогает команде под кольцом.

«Финикс» уверенно держался на равных в первой четверти, а во второй половине включил свою главную силу — игроков со скамейки, которые точно бросали издали. «Пэйсерс» же стали играть хуже и не смогли защититься на периметре. В итоге «Индиана» снова уступила из-за своих старых проблем, а «Финикс» показал, что играть стабильно у него получается гораздо лучше. У Букера — 43 очка.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Детройт» — «Филадельфия»

Яркая победа «Детройта» в матче с «Филадельфией» стала заметным событием богато насыщенного баскетбольного дня на Востоке. Команда хозяев быстро захватила инициативу во второй четверти — этому помогли крепкая оборона и грамотное ведение игры.

Кейду Каннингему приходилось постоянно работать под давлением, из-за чего он совершал меньше бросков, зато часто находил партнёров и отдавал точные передачи. Благодаря этому Данкан Робинсон и Джавонт Грин получали возможность свободно открываться и успешно завершать атаки. На подборах в атаке Джейлен Дюрен надёжно мешал «Сиксерс» бороться за мячи и не давал им дополнительных шансов во второй половине игры. Прессинг гостей иногда приносил им успех, однако серьёзно на исход встречи не повлиял.

По ходу матча стало понятно, что «Пистонс» уже в хорошей форме, несмотря на недавние провалы, — они легко контролировали игру, а у «Филадельфии» были только редкие удачные эпизоды, но в целом команде не хватило стабильности.

«Орландо» — «Вашингтон»

Главным эпизодом матча стал бросок Джейлена Саггса из-за дуги за минуту с небольшим до конца овертайма — он вывел «Орландо» вперёд и снял напряжение в концовке. До этого «Вашингтон» несколько раз возвращался в игру, а особенно отличился Билаль Кулибали — он набрал 29 очков и дважды спасал команду в концовках четверти и овертайма. Но после точного броска Паоло Банкеро в начале дополнительного времени хозяева быстро перевернули ход встречи, а Саггс не только реализовал штрафные, но и не дал оппоненту развернуться в нападении.

Когда Джонатан Айзек рано покинул матч из-за травмы, оборонительные задачи «Орландо» на себя взял Тристан да Силва. Он отлично сыграл и в защите, и в нападении: 26 очков, семь подборов, четыре перехвата и важный блок в овертайме — именно его старания помогли хозяевам удержать преимущество. Самыми результативным у «Мэджик» также был Десмонд Бейн (22 очка), а Уэнделл Картер-младший (19+11) и Банкеро (18+10) достойно его поддержали. Правда, из-за промаха Банкеро в концовке основного времени игра ушла в овертайм.

«Орландо» почти весь матч держал игру под контролем и уверенно вёл в счёте — после перехвата и быстрой атаки Саггса в начале четвёртой четверти отрыв достиг 17 очков. У гостей старался Алекс Сарр (16 очков), полезную роль сыграл и Трей Янг. Для «Вашингтона» это уже 10-е поражение подряд, а «Орландо» одержал шестую подряд победу во многом благодаря грамотной концовке.

«Майами» — «Милуоки»

Яннис Адетокумбо имел шанс перевести игру в овертайм, однако его бросок из-за дуги в концовке не попал в цель — несмотря на 31 очко греческого форварда, «Милуоки» проиграл. А вот Пелле Ларссон был на высоте: набрал 28 очков (лучший результат в карьере) и по-настоящему вытащил свою команду.

Серия поражений «Бакс» продолжается, хотя на этот раз команде удалось выйти на матч почти оптимальным составом. Не играл только Усман Дженг, но его дальнейшее отсутствие из-за болезни особо не повлияло. Лучшие показатели были у Бобби Портиса-младшего (19 очков) и Райана Роллинза (16 очков и 10 ассистов).

У «Майами» были проблемы с составом, однако глубокий резерв позволил компенсировать потери. Бэм Адебайо оформил 21 очков и восемь подборов и в решающей четверти был особенно полезен. Каспарас Якуционис набрал 18 очков, у Кел'эла Уэра — 13 подборов. Теперь у команды семь побед подряд — это её лучший отрезок в сезоне, и «Хит» почти добрались до пятой строчки в конференции.

«Атланта» — «Бруклин»

Решающим в матче стал сильный финальный отрезок «Атланты». Когда «Бруклин» ненадолго вышел вперёд, серия результативных атак в исполнении Си Джей Макколлума и его товарищей вновь помогла хозяевам вернуть инициативу и не подпустить соперника в счёте. Отсутствие лидера атаки у «Нетс» сыграло свою роль — команда не справилась с ключевыми моментами после перерыва, несмотря на отличную игру Джоша Майнотта.

«Атланта» воспользовалась сильной скамейкой: Джален Джонсон чуть не оформил трипл-дабл — у него 21 очко и по девять подборов и передач. Закари Рисашер вовремя помог в атаке, а Жонатан Куминга после возвращения хорошо сражался за подборы, даже несмотря на ограниченное время на паркете.

«Атланта» сделала хороший задел ещё до перерыва, но матч был не всегда под их контролем — «Хоукс» пару раз могли упустить преимущество. Во второй половине команда сыграла организованно и не дала себя обойти в турнирной таблице.

«Мемфис» — «Даллас»

«Даллас» сразу задал темп и быстро оформил солидное преимущество, в основном потому, что хорошо боролся за подборы в атаке и ловил вторые шансы. Дэниел Гэффорд явно был лидером под кольцом и давал команде дополнительное преимущество. «Мемфис» тем временем снова играл в неоптимальном составе: пришлось использовать и новичков, и запасных, потому что основные игроки травмированы.

«Гриззлиз» после перерыва старались навязать борьбу — этим занимались прежде всего Джейлен Уэллс и Грегори Джексон, задавшие тон атакам. Им удалось уменьшить разницу до двух очков перед финальной четвертью, однако Крис Миддлтон быстро переломил ход встречи: его результативные трёхочковые помогли «Маверикс» оторваться и победить.

Так как команды не слишком хорошо бросали из-за дуги, они сделали ставку на борьбу под кольцом и за подборы. И это сыграло на руку «Далласу» — именно за счёт этого гости и победили.

«Сан-Антонио» — «Денвер»

Без Виктора Вембаньямы, который пропускал матч из-за травмы лодыжки и смотрел за игрой со скамейки, «Сан-Антонио» быстро оторвался на 20 очков уже в начале встречи. Но к последней четверти всё изменилось: «Денвер» заиграл гораздо лучше и добавил в энергии. Джамал Мюррэй набрал 39 очков, реализовал важные броски и уверенно исполнил штрафные в концовке, обеспечив «Наггетс» победу.

Никола Йокич снова выдал отличную игру, сделав трипл-дабл с 31 очком, 20 подборами и 12 передачами, полностью контролируя матч. Стефон Касл, сыграв без Вембаньямы, в третий раз за сезон оформил трипл-дабл. Однако за 20 секунд до конца его попытка трёхочкового оказалась неудачной — и это стало переломным моментом в матче.

ДеАарон Фокс набрал 27 очков, Девин Васселл добавил ещё 18 — оба старались спасти «Спёрс», но их усилий не хватило, чтобы вернуть лидерство в упорной концовке. «Денвер» выиграл её рывком 11:0 и нанёс «Сан-Антонио» первое поражение в сезоне в матчах, когда «Спёрс» вели с преимуществом в 20 очков.

«Оклахома» — «Бостон»

В самой концовке Алекс Карузо промахнулся из-за дуги, после чего Чет Холмгрен подкараулил мяч и добавил важные очки с линии штрафных. Это и решило исход встречи: «Оклахома» выиграла у «Бостона» — времени на спасение не осталось. Гости выглядели бессильными в атаке, и даже сильная игра в исполнении Джейлена Брауна и его 34 очка не помогли — без Джейсона Тейтума шансов было мало.

Шей Гилджес-Александер вновь доказал, что он главный игрок «Тандер»: набрал 35 очков и довёл свою серию до 127 матчей — это рекорд НБА, он обошёл самого Уилта Чемберлена (кстати, оперативный материал сразу же вышел у нас). В напряжённой концовке Шей был, как обычно, спокоен и помог «Тандер» выиграть седьмую игру подряд после своего возвращения в состав.

Игра получилась очень равной — обе команды по очереди захватывали инициативу, однако никто не мог оторваться. Лишь небольшие эпизоды определили победителя.

«Лейкерс» — «Чикаго»

Лука Дончич снова напомнил о себе, став лучшим игроком встречи — у него 51 очко, 10 подборов и девять передач. Да, не хватило одной передачи до трипл-дабла, зато это его первый «полтинник» после перехода из «Далласа» зимой 2025-го. В третьей четверти «Лейкерс» включились, перехватили инициативу и достаточно уверенно довели игру до победы.

В начале матча Леброн Джеймс, только оправившийся после травмы бедра и стопы, был не очень заметен. Однако после перерыва он стал активнее и ни разу не промахнулся в третьей четверти. Остин Ривз помог команде 30 очками, а Деандре Эйтон в 20-й раз в сезоне сделал дабл-дабл — 23 очка и 10 подборов.

Несмотря на проблемы с составом, «Буллз» долго держались благодаря удачным трёхочковым броскам — Джош Гидди и Матас Бузелис вместе попали 10 раз из-за дуги, не позволяя «Лейкерс» оторваться. Однако в третьей четверти хозяева набрали нужный темп — и уже не выпустили победу из рук. Благодаря этому успеху «озёрники» теперь занимают третье место на Западе, а «Чикаго» всё ещё не входит в число претендентов на плей-офф.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Хьюстон» — «Денвер» «Кливленд» — «Орландо» «Лейкерс» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Майами» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Торонто» — «Атланта» «Голден Стэйт» — «Портленд» «Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).