Это случилось. В НБА пал невероятный рекорд Уилта Чемберлена, державшийся 63 года!

В НБА всегда было много достижений, которые со временем превращались в легенду. Серия Уилта Чемберлена — 126 матчей с 20+ очками подряд — десятилетиями оставалась недосягаемой высотой. Но теперь и этот грандиозный рубеж преодолён.

Шей Гилджес-Александер стал рекордсменом лиги по сериям игр с 20 и более очками — их у него теперь 127 подряд. Это произошло во время матча с «Бостоном». Рекорд прежнего держателя Чемберлена не могли побить с 1963 года. При этом Шей показывает такую игру уже около полутора лет, независимо от того, кто рядом с ним на площадке и насколько сильные соперники.

Чемберлен долго держал рекорд по играм подряд — сначала сыграл 126 раз, потом набрал ещё впечатляющую серию из 92 матчей. Но всё закончилось мгновенно: самого уже бывшего рекордсмена удалили за то, что он нагрубил судье ещё в самом начале игры. Серия, которая казалась вечной, закончилась на ровном месте — и тем больше к ней внимания.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для Гилджес-Александера это очередной шаг наверх — карьера набирает обороты. «Оклахома» принесла ему титул чемпиона, он стал MVP финала и сезона и лидировал среди снайперов в регулярном чемпионате.

Этот сезон у него складывается примерно так же, как и прошлый. До конца регулярки осталось около месяца, и Гилджес-Александер снова считается одним из фаворитов на MVP. Его серия отлично показывает, насколько он стабилен. Несколько дней назад защитник повторил рекорд Чемберлена, набрав 35 очков против «Денвера» и забив решающий трёхочковый. В сегодняшнем матче он уже поставил новый рекорд.

Шей Гилджес-Александер не стал делать сенсацию из своего рекорда: во время сезона он больше думает о командной игре, а не о личной статистике — об этом канадец не раз упоминал в многочисленных интервью. Но отметка всё равно впечатляет: теперь именно его серия из 127 игр подряд с минимум 20 очками записана в историю. В таблице рекордов НБА на месте, где больше 60 лет был Уилт Чемберлен, теперь стоит имя Шея.