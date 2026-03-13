Яркий матч с овертаймами и московское дерби. Кто вышел в финал Кубка России в 2026-м?

Во Владивостоке стартовал Газпромбанк Кубок России — 2026. В первом полуфинале между собой играли московские клубы МБА-МАИ и ЦСКА-2, во втором — «Динамо» Владивосток и «Пари Нижний Новгород». Кто оказался в финале и как проходили эти встречи — в материале «Чемпионата».

Матч начался на равных, но постепенно ЦСКА-2 перехватил инициативу. У команды отлично получалось вскрывать оборону МБА-МАИ, особенно ярко себя проявляли Егор Покинко и Демид Тюлюбаев. У подопечных Василия Карасёва не клеилась игра, из-за чего позволили армейцам захватить комфортное преимущество (21:11). Однако после выхода на паркет Сергея Балашова и Евгения Воронова ситуация на паркете изменилась — команда сократила отставание до четырёх очков. ЦСКА-2 довольно неожиданно повёл в матче с фаворитом — 23:19. Во втором отрезке уже удачно включились Павел Савков и Андрей Зубков у МБА-МАИ. Команда под руководством Карасёва заметно прибавила в обороне, однако лидер армейцев Ярослав Никонов в трудный для команды момент взял игру на себя. В итоге у Никонова 14 очков за девять минут на паркете. 24:19 — четверть за МБА-МАИ.

Результативность упала после большого перерыва. Оно и понятно, потому что на кону стоял выход в финал Кубка России. Игра проходила на равных. На каждое удачное действие МБА-МАИ ЦСКА-2 отвечал своим успешным моментом. Никонов всё так же вёл за собой армейцев, но подопечные Олега Бартунова ближе к концу четверти позволили сопернику слишком много вольностей. Команда Карасёва воспользовалась этим сполна, забрав десятиминутку со счётом 19:12. В заключительном отрезке было много контактной борьбы. ЦСКА-2 несколько раз приближался на расстояние шести очков к оппоненту. МБА-МАИ выстояла и удержала комфортное преимущество во многом благодаря Савкову и Александру Гудумаку. Победа клуба из Единой лиги ВТБ со счётом 85:77.

С первых минут «Динамо» качественно распоряжалось своими моментами, дважды послав мяч в цель из-за дуги. Александр Хоменко пытался отвечать, однако клуб из Владивостока повёл со счётом 11:6. Ярко себя проявили легионеры Айзея Кроули и Дакуан Смит. «Трёшка» Евгения Бабурина вернула «Пари НН» в борьбу, после чего команды шли вровень прямо до конца отрезка — 22:22. Динамовцы при поддержке местных болельщиков не могли упасть в грязь лицом, поэтому продолжили отчаянно бороться за каждый мяч. Всё те же Кроули и Смит активно и удачно атаковали издали и в целом вели за собой клуб. Илья Карпенков отрабатывал на обеих половинах, набирая очки и собирая подборы. Этого не хватило, чтобы оказаться сильнее — четверть за клубом из Приморья (26:20).

На вторую половину подопечные Сергея Козина вышли с совсем другим настроем. «Пари НН» не позволял «Динамо» находить свободные трёхочковые броски. Хоменко, Карпенков и подключившиеся Тимофей Якушин и Кирилл Попов сделали всё, чтобы нижегородцы перехватили инициативу. Так оно и вышло, потому что клуб из Владивостока не мог ничего поделать с нападением подопечных Козина. Лишь Иван Стребков своими удачными проходами держал «Динамо» на плаву. Со счётом 61:59 в пользу «Пари НН» начинался заключительный отрезок. В нём каждое владение было на вес золота. Даниил Ключенков ярко проявил себя, набрав пять очков за короткий отрезок. Но инициатива стала переходить в руки подопечных Эдуарда Сандлера. Стребков взял роль лидера, а Кроули и Смит уже помогали россиянину.

«Динамо» к середине четвёртого отрезка вышло вперёд (71:70), и уже затем последовало несколько смен лидера в матче. «Пари НН» отбивался от натиска противника, однако в ключевой момент сфолил на Стребкове, который положил два штрафных (75:74). Нижегородцы не смогли ответить своим попаданием, поэтому сразу фолили на сопернике в следующей атаке. Смит довёл дело до «+3». У подопечных Козина оставалось семь секунд для того, чтобы сравнять счёт. Все ждали бросок от Бабурина, но капитан клуба решил отдать находящемуся в более выгодной позиции Попову. Кирилл забил важнейшую «трёшку», после которой Сандлер на эмоциях упал на паркет. 77:77 — овертайм!

Эдуард Сандлер Фото: кадр из трансляции

В овертайме «Динамо» выглядело лучше соперника, почти всё время находясь впереди, однако Якушин своей точной «двушкой» со средней дистанции сравнял счёт, с которым команды и перешли во вторую пятиминутку (82:82). Павел Захаров своим 2+1 снова вывел клуб из Владивостока в лидеры. Попов и Хоменко не только набирали очки, но и боролись на обоих щитах. «Пари НН» перехватил инициативу — 86:85. Стребков попал издали, снова выведя «Динамо» вперёд. Хоменко ответил своей «трёшкой», но Аксёнов тоже оказался точен из-за дуги. За минуту до конца подопечные Сандлера вели «+2» благодаря удачным действиям Кроули. Правда, радость была недолгой, потому что капитан нижегородцев Бабурин реализовал трёхочковый. Это попадание стало ключевым, так как после него динамовцы не смогли ответить, и пришлось фолить. «Пари НН» довёл дело до победы — 97:93 2ОТ.

Клубам Единой лиги сегодня было очень непросто. И ЦСКА-2, и «Динамо» показали невероятный характер и оказали отличное сопротивление номинальным фаворитам. Особенно клуб из Владивостока, который даже мог победить, если бы не «трёшка» Попова почти под сирену. За эти выступления точно не стыдно! У армейцев же выделялся Никонов, возможно, этим своим перформансом с 25 очками, двумя подборами и двумя перехватами Ярослав заставил обратить на себя внимание другие клубы Единой лиги. В финале мы увидим МБА-МАИ и «Пари НН». Нижегородцев мы уже не раз видели в самом главном матче Кубка России, а вот москвичи впервые поборются за золото. Ждём 15 марта, когда и узнаем обладателей всех наград.