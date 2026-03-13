В погоне за вечными рекордами Уилта Чемберлена. Кто способен переписать историю НБА?

С тех пор как скорости в НБА достигли чуть ли космических значений, а общая результативность начала стремительно расти, вопрос падения исторических рекордов стал фактически предрешён. Достижения, десятилетиями считавшиеся незыблемыми, сегодня всё чаще подвергаются проверке на прочность и бьются одно за другим. Однако и в наши дни в лиге остаются территории, куда не заходят даже самые амбициозные звёзды современности.

На сегодняшний день имя Уилта Чемберлена в разговорах о рекордах НБА упоминается десятки раз. Некоторые из этих достижений современные звёзды штурмуют прямо сейчас, другие продолжают оставаться ориентирами, к которым никто не сможет приблизиться, быть может, десятилетиями. Чаще всего многие вспоминают о 100 очках Чемберлена. Однако непреодолимым барьером по-прежнему выглядят и многие другие достижения именитого центрового:

средняя результативность за сезон (в чемпионате-1961/1962 Уилт набирал в среднем 50,4 очка за матч. Для сравнения: в XXI веке лучший результат составляет 36,1 очка за игру у Джеймса Хардена в сезон-2018/2019); количество матчей с 50+ очками: за карьеру Чемберлен провёл 118 таких игр. У его ближайшего преследователя, Майкла Джордана, их было 31. Из действующих игроков больше всего встреч с 50+ очками у того же Хардена (25) — он третий; игровое время: в том же легендарном сезоне-1961/1962 Уилт проводил на паркете в среднем 48,5 минуты за матч. Это стало возможным благодаря тому, что он играл без замен, включая овертаймы. В топ-10 сезонов с наибольшим средним временем на паркете все позиции занимают игроки 1950-1970-х годов, включая несколько сезонов самого Чемберлена. подборы: Чемберлену принадлежит рекорд по количеству подборов за одну игру (55) и за всю карьеру (23 924). Сегодня эти цифры кажутся действительно вечными.

И если для большинства любителей баскетбола Чемберлен остаётся лишь легендарным именем из прошлого, то в кругу его близких каждое посягательство на старый рекорд воспринимается как повод вспомнить личную историю. Недавно племянник игрока Олин Чемберлен признался, что их семейный чат мгновенно оживает, стоит кому-то из нынешних звёзд приблизиться к результатам его прославленного дяди. Для родственников Уилта все его рекорды не просто сухая статистика, а память о человеке, который когда-то изменил правила игры.

«Даже если один из рекордов падёт, проблемы в этом никакой не будет. У Уилта осталось ещё около пяти десятков достижений в НБА. Потеря одного из них никак не повлияет на общую картину. Он оставил после себя слишком великое наследие», — поделился Олин.

Один из таких рекордов пал как раз недавно. В матче с «Бостоном» лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер провёл свою 127-ю игру подряд, в которой набрал не менее 20 очков. Тем самым он превзошёл серию Чемберлена (126 встреч), державшуюся с 1963 года. Племянница легенды Мишель Смит недавно призналась, что её дядя был всегда открыт и никому не отказывал в автографе, а сейчас бы искренне радовался за Шея.

Схожее мнение и у Олина:

«Когда кто-то вплотную подбирается к рекорду или даже переписывает его, это заставляет наследие Уилта сиять с новой силой. Я не принадлежу к числу тех, кто болезненно относится к смене имён в таблицах. Не поймите меня неправильно: те же 100 очков за матч — это достижение, которое определяет целую эпоху. Но игра не стоит на месте, и нынешнее поколение тоже заслуживает того, чтобы видеть своих героев в таблице рекордов».

Безусловно, потеря достижений ничуть не стирает из истории имя Чемберлена, а, напротив, возвращает его в центр внимания. Ведь даже после успеха Гилджес-Александера в активе легендарного центрового остаются ещё десятки рекордов, многие из которых по-прежнему защищены временем и изменившимся стилем игры. Сейчас все эти отметки – как ориентир, который служит вызовом для новых поколений. Будет ли он кем-то покорён? Покажет время. Мы же все вместе за этим внимательно последим.