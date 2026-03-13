Огромные долги, уход тренера и стычка игроков. «Монако» на грани развала

Регулярный чемпионат в Евролиге, как и во всех лигах, стремится к своему логическому завершению. Правда, одной команде совсем не позавидуешь. Речь о «Монако», у которого огромные проблемы по всем фронтам. А ведь в прошлом розыгрыше клуб играл в финале и навязал очень серьёзную борьбу «Фенербахче». Что происходит с командой?

Под конец 2025 года начали всплывать новости о проблемах с финансированием и зарплатами у игроков в «Монако». Евролига и французский чемпионат по баскетболу наложили на монегасков штрафные санкции, из-за которых клуб не мог регистрировать новых игроков до вопроса решения с долгами. В декабре называлась сумма в районе $ 500 тыс., которую клуб должен был погасить в ближайшее время.

В новом году ситуация у клуба не менялась, а напротив — всё сильнее усугублялась. Французская лига заявила, что «Монако» будет дисквалифицирован и не попадёт в плей-офф, хотя лидировал в чемпионате, если не погасит задолженность перед лигой и игроками. Да, клуб не только долгое время не платил своим подопечным, но и не решил вопрос с налогом на роскошь. Во многом проблемное состояние монегасков связано с тем, что Алексей Федорычев, являющийся президентом и одним из главных спонсоров клуба, стал вливать меньше денег в команду в связи с проблемами в бизнесе. В феврале 2026-го терпение уже лопнуло у игроков. Свой гнев не смог сдержать лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс.

Майк Джеймс игрок «Монако», обладатель рекорда по количеству очков в истории Евролиги «Я давно в Европе и знаю, что с выплатами бывают проблемы, но не врите мне, что деньги придут, когда их нет. Не выставляйте меня дураком, это неуважение! Мои дни здесь, скорее всего, закончены. Не вижу себя в месте, где ко мне не относятся серьёзно и где мне врут. Надеюсь, персонал игроки, работники получат свои деньги. Мы сейчас работаем на чистом энтузиазме».



Ещё в феврале состоялась видеоконференция с участием игроков «Монако», главного тренера Вассилиса Спанулиса и руководства лиги. Баскетболистам были даны финансовые гарантии, что лига поможет им решить их проблему. Уже стала называться цифра в районе € 15 млн долгов и задолженностей по различным направлениям в клубе. Команда в этот момент находилась на грани краха, а Федорычев так и не нашёл дополнительных средств для финансирования. Французские издания всё больше стали говорить, что Алексей либо продаст «Монако», либо клуб и вовсе перейдёт под контроль княжества.

Затем начали появляться новости об уходе игроков из «Монако», которые устали верить «завтракам» руководства. Спанулис говорил, что невозможно выступать с 12 баскетболистами в обойме, так как у всех соперников 17-18 игроков, но это также связано и с травмами в клубе. На фоне долгих задержек зарплат и постоянного напряжения в команде вспыхнул конфликт прямо на площадке — Джеймс толкнул одноклубника Эли Окобо. Правда, Майк потом извинился на своей странице в социальных сетях, однако это явно показало то, что проблемы присутствуют на всех уровнях. Наконец-то в феврале игроки получили деньги за декабрь, правда, некоторые лица не в полном объёме, как, например, Джеймс.

Вассилис Спанулис Фото: Tolga Adanali/Getty Images

В начале марта княжество Монако приобрело минимальную долю в клубе за € 2,5 млн, благодаря этому команда заплатила игрокам всю зарплату и погасила все самые важные задолженности. «Монако» был на грани немедленного банкротства, но это спасительное вмешательство помогло организации. Видимо, это никак не повлияло на Спанулиса, который подал в отставку с поста главного тренера. Похоже, его не убедило даже то, что в скором времени клуб, скорее всего, полностью перейдёт под управление государства и проблемы с финансами должны попросту исчезнуть.

С конца января по начало марта «Монако» проиграл семь из восьми матчей Евролиги. Конечно, финансовая ситуация, уход некоторых игроков и травмы лидеров, таких как Никола Миротич и Маттье Стразель, внесли свою лепту в результаты. Впрочем, даже в такой ужасной ситуации клуб одолел одного из претендентов на попадание в «Финал четырёх» Евролиги — «Олимпиакос» (81:80). В заявке монегасков было лишь девять игроков на встречу!

Всего на сайте Евролиги в составе «Монако» указаны 11 игроков. У того же «Олимпиакоса» только защитников почти столько же — восемь, а всего 17 баскетболистов в заявке. Хочется верить, что монегаски в скором времени разрешат все свои проблемы и клуб будет сосредоточен лишь на одном — на баскетболе.