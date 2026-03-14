Репетиция битвы за золото Единой лиги? Матч УНИКСа и ЦСКА — из тех, что пропустить нельзя

В воскресенье состоится матч недели, а возможно, всего сезона в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС примет на своём паркете московский ЦСКА: это с запасом две лучшие команды лиги, и данная встреча станет последней между ними в рамках регулярки.

ЦСКА и УНИКС — первая и вторая команды турнирной таблицы соответственно. У армейцев матч в запасе, а казанцы уже потерпели на два поражения больше. Если побеждает ЦСКА, то с большой долей вероятности в итоге заберёт регулярный чемпионат. Если же победит УНИКС — де-юре в таблице всё останется на своих местах — у ЦСКА будет на поражение меньше и встреча в запасе.

В рамках Единой лиги в этом сезоне ЦСКА и УНИКС провели три матча, два из которых остались на столичной командой. С их последней встречи на самом деле мало что поменялось: составы те же, да и расклады сил такие же. Однако стоит отметить, что то самое поражение от УНИКСа армейцы потерпели именно в Казани, где и пройдёт предстоящая встреча этих топов.

Как прошли предыдущие три встречи? УНИКС начал сезон с шести побед подряд, и именно ЦСКА первым огорчил казанцев. А ведь это был лучший старт сезона для казанцев с 2022 года. В той встрече УНИКС допустил 18 потерь, что на тот момент для них стало худшим показателем сезона. Лучшим в той встрече у армейцев стал Мело Тримбл, набравший 25 очков. Во второй игре УНИКС взял реванш благодаря 46 очкам от Джалена Рейнольдса и Маркуса Бингэма. ЦСКА же не помогли 33 очка от всё того же Мело Тримбла.

Третья встреча началась с доминирования УНИКСа — казанцы ушли на большой перерыв с преимуществом в 13 очков, и казалось, что они дожмут красно-синих, но в итоге клуб из столицы Татарстана буквально встал во второй половине. Фактор трёхочковых стал ключевым для УНИКСа в этой встрече. В первой половине казанцы реализовали 7 из 16 дальних бросков (43,8%) и набрали 50 очков. После большого перерыва процент реализации трёхочковых у них упал более чем вдвое (19% — 4 из 21), что очень больно ударило по эффективности нападения (30 очков).

А вот ЦСКА, наоборот, нашёл свою игру, смог перевернуть встречу и в итоге одержать волевую победу. Как и в первой встрече, лучшим у армейцев стал Мело Тримбл — 34 очка и итоговый 41 балл эффективности. После матча и Андреас Пистиолис, и Велимир Перасович в первую очередь отмечали высокий уровень контакта и жёсткости, что в итоге оказалось на руку именно армейцам.

Прямо сейчас победная серия ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги насчитывает 18 матчей! Очевидно, действующие чемпионы и к предстоящей встрече подходят в качестве фаворитов. Далеко не секрет, что в таких встречах зачастую исход зависит от двух факторов: командной защиты и индивидуальных действий в атаке. Безусловно, можно победить и командным нападением, но, как правило, многое зависит от того, как один клуб сумеет построить оборону от лидеров соперника.

И наоборот: насколько хорошо лидеры одной команды смогут разбивать защиту другой. Нас ждут яркие дуэли, как тренерская между Пистиолисом и Перасовичем, так и прямо на паркете. Битва задних линий, где с одной стороны — Пэрис Ли и Алексей Швед, а с другой — Мело Тримбл и Каспер Уэйр. Не забываем и про монструозные фронт-корты: казанская парочка Рейнольдс и Бингэм против Ливио Жан-Шарля.

Очевидно, нас ждёт яркая битва не на жизнь, а на смерть, в которой очень многое решат именно детали. УНИКС вполне способен огорчить ЦСКА и попытаться ещё зацепиться на первую строчку в турнирной таблице Единой лиги. Но, в свою очередь, армейцам как раз, можно сказать, остался последний марш-бросок — в Казани, и в случае удачного исхода почти наверняка москвичи решат все вопросы о победителе регулярки сезона-2025/2026.