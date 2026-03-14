Прощальный тур, который всех озолотит. Сыграет ли Леброн Джеймс за все 30 команд НБА?

Будущее Леброна Джеймса остаётся одной из главных загадок межсезонья-2026. В свои 41 ветеран по-прежнему удерживает планку, которая кажется недосягаемой для большинства. Возрастной спортсмен не просто доигрывает, а остаётся чуть ли не первой скрипкой в нападении «Лос-Анджелеса», стабильно выдавая 20+ очков за матч. Но биологические часы диктуют свои условия. На фоне непрерывных разговоров, что трон вот-вот единолично займёт Лука Дончич, Леброну предстоит сделать выбор — остаться в «Лейкерс», примерить джерси нового клуба или всё же поставить точку? Мнения о «прощальном туре» звучали не раз и недавно вспыхнули с новой силой после того, как аналитик Билл Симмонс в своём подкасте озвучил почти безумный, но финансово безупречный план.

Билл Симмонс журналист «Каждая команда получает один домашний матч с Леброном — он выходит в старте, играет, а клуб продаёт тысячи лимитированных джерси. «Нью-Йорк» наконец увидит Леброна в форме «Никс», «Миннесота» — дуэт Энтони Эдвардса и Леброна, «Майами» — своего рода воссоединение с героем прошлых лет. Куда бы он ни пошёл, за титул побороться уже не удастся. Так почему бы не взорвать инфополе на каждом локальном рынке?»



С точки зрения маркетинга это стало бы беспрецедентным событием: каждый город получил бы один домашний матч Короля, а лига — колоссальные продажи эксклюзивного мерча в каждом локальном маркете по всей территории США. Однако существует ряд моментов, которые этой интересной идее могут помешать. В отличие от классических прощальных сезонов (как у Коби Брайанта или Дирка Новицки), где легенды доигрывали в одном клубе, предложение Симмонса сталкивается с жёстким регламентом CBA (Коллективного соглашения).

Прежде всего следует понимать, что понятия «недельный контракт» в НБА не существует. Максимально близкий формат — 10-дневное соглашение. Согласно правилам лиги, подписывать контракты такого рода можно начиная лишь с 5 января. Теоретически Леброн мог бы подписать 10-дневные контракты с каждой из 30 команд. Проблема в том, что до конца регулярного чемпионата Джеймсу просто не хватит времени, чтобы заключить их со всеми. Впрочем, если НБА и сам Джеймс всерьёз загорятся этой идеей, лига вполне могла бы пойти на беспрецедентное исключение.

История НБА знает примеры, когда прощание с легендами превращалось в настоящий экономический феномен. Самым ярким остаётся сезон-2015/2016, когда уходил Коби. После того как Мамба объявил о завершении карьеры, средняя цена билетов на домашние матчи «Лейкерс» взлетела на 33%, а на выездные — на 26%. К финальной игре с «Ютой» ажиотаж достиг пика: средняя цена перепродажи билетов превысила $ 900, а места у самой площадки уходили на вторичном рынке за $ 27 500. В тот вечер только на продаже сувениров калифорнийский клуб заработал рекордные $ 1,2 млн.

Яркими и насыщенными стали и туры Дирка Новицки и Дуэйна Уэйда в 2019 году. На аренах их встречали стоячими овациями, а комиссионер лиги Адам Сильвер даже сделал для обоих исключение, включив ветеранов в ростеры Матча всех звёзд в качестве специальных участников. Сейчас остаётся только представлять, что за ажиотаж возникнет вокруг Леброна. Гипотетический тур Короля по всем командам стал бы уникальным маркетинговым проектом, а появление Джеймса в форме каждой из 30 франшиз гарантировало бы аншлаги, всплеск продаж атрибутики и колоссальный медийный интерес.

Самое главное сейчас, что Леброн в свои 41 всё ещё в деле. Последнее слово остаётся за ним. Как сказал сам Джеймс на звёздном уикенде-2026: «Когда я буду знать, узнаете и вы».