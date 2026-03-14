Енисей — Зенит. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Прощальный тур Леброна Джеймса в 2026 году: контракт НБА, будущее Леброна

Прощальный тур, который всех озолотит. Сыграет ли Леброн Джеймс за все 30 команд НБА?
Виталий Весёлый
Леброн Джеймс
Предложено дерзкое решение, такого ещё никогда не было.

Будущее Леброна Джеймса остаётся одной из главных загадок межсезонья-2026. В свои 41 ветеран по-прежнему удерживает планку, которая кажется недосягаемой для большинства. Возрастной спортсмен не просто доигрывает, а остаётся чуть ли не первой скрипкой в нападении «Лос-Анджелеса», стабильно выдавая 20+ очков за матч. Но биологические часы диктуют свои условия. На фоне непрерывных разговоров, что трон вот-вот единолично займёт Лука Дончич, Леброну предстоит сделать выбор — остаться в «Лейкерс», примерить джерси нового клуба или всё же поставить точку? Мнения о «прощальном туре» звучали не раз и недавно вспыхнули с новой силой после того, как аналитик Билл Симмонс в своём подкасте озвучил почти безумный, но финансово безупречный план.

Билл Симмонс
Билл Симмонс
журналист

«Каждая команда получает один домашний матч с Леброном — он выходит в старте, играет, а клуб продаёт тысячи лимитированных джерси. «Нью-Йорк» наконец увидит Леброна в форме «Никс», «Миннесота» — дуэт Энтони Эдвардса и Леброна, «Майами» — своего рода воссоединение с героем прошлых лет. Куда бы он ни пошёл, за титул побороться уже не удастся. Так почему бы не взорвать инфополе на каждом локальном рынке?»

С точки зрения маркетинга это стало бы беспрецедентным событием: каждый город получил бы один домашний матч Короля, а лига — колоссальные продажи эксклюзивного мерча в каждом локальном маркете по всей территории США. Однако существует ряд моментов, которые этой интересной идее могут помешать. В отличие от классических прощальных сезонов (как у Коби Брайанта или Дирка Новицки), где легенды доигрывали в одном клубе, предложение Симмонса сталкивается с жёстким регламентом CBA (Коллективного соглашения).

Прежде всего следует понимать, что понятия «недельный контракт» в НБА не существует. Максимально близкий формат — 10-дневное соглашение. Согласно правилам лиги, подписывать контракты такого рода можно начиная лишь с 5 января. Теоретически Леброн мог бы подписать 10-дневные контракты с каждой из 30 команд. Проблема в том, что до конца регулярного чемпионата Джеймсу просто не хватит времени, чтобы заключить их со всеми. Впрочем, если НБА и сам Джеймс всерьёз загорятся этой идеей, лига вполне могла бы пойти на беспрецедентное исключение.

Коби Брайант

Коби Брайант

Фото: Christian Petersen/Getty Images

История НБА знает примеры, когда прощание с легендами превращалось в настоящий экономический феномен. Самым ярким остаётся сезон-2015/2016, когда уходил Коби. После того как Мамба объявил о завершении карьеры, средняя цена билетов на домашние матчи «Лейкерс» взлетела на 33%, а на выездные — на 26%. К финальной игре с «Ютой» ажиотаж достиг пика: средняя цена перепродажи билетов превысила $ 900, а места у самой площадки уходили на вторичном рынке за $ 27 500. В тот вечер только на продаже сувениров калифорнийский клуб заработал рекордные $ 1,2 млн.

Яркими и насыщенными стали и туры Дирка Новицки и Дуэйна Уэйда в 2019 году. На аренах их встречали стоячими овациями, а комиссионер лиги Адам Сильвер даже сделал для обоих исключение, включив ветеранов в ростеры Матча всех звёзд в качестве специальных участников. Сейчас остаётся только представлять, что за ажиотаж возникнет вокруг Леброна. Гипотетический тур Короля по всем командам стал бы уникальным маркетинговым проектом, а появление Джеймса в форме каждой из 30 франшиз гарантировало бы аншлаги, всплеск продаж атрибутики и колоссальный медийный интерес.

Самое главное сейчас, что Леброн в свои 41 всё ещё в деле. Последнее слово остаётся за ним. Как сказал сам Джеймс на звёздном уикенде-2026: «Когда я буду знать, узнаете и вы».

