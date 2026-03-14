Неожиданное появление 40-летнего ветерана и великолепная точность Дюранта. Итоги дня в НБА

В ночь на 14 марта в НБА прошло немало встреч, но чего-то невероятного вроде недавних 83 очков Бэма Адебайо или рекордной серии Шея Гилджес-Александера на этот раз не было. Обо всём главном — в обзоре «Чемпионата».

«Даллас» — «Кливленд»

С самого начала матча было понятно, кто здесь фаворит: к первому перерыву «Кливленд» вёл с большим запасом, реализовывая больше 60% всех бросков, включая дальние. Команда отлично взаимодействовала, свободно делилась мячом, так что атаковать было легко, и почти каждую атаку завершали из выгодной позиции.

Эван Мобли не так долго был на площадке, но это не помешало ему показать лучшую игру в сезоне — 29 очков и семь подборов. Скамейка «Кавальерс» не подводила, Джеймс Харден был хорош сразу во многих аспектах, а Донован Митчелл особенно выручал команду во второй половине, когда «Даллас» сократил разрыв.

После очередного поражения от «Кливленда» дела у «Маверикс» стали совсем плохи — в самом конце команда перестала сопротивляться, а обычная помощь Купера Флэгга и Наджи Маршалла уже не спасала положение.

«Детройт» — «Мемфис»

«Мемфис» выбрал агрессивную защиту — они плотно опекали Кейда Каннингема и постоянно сдваивались. Это сбило его с толку и стало причиной его ошибок, напряжение заметно усилилось. Но «Мемфис» при этом оставлял другим игрокам «Детройта» больше свободы, и соперник этим воспользовался. Первая половина матча шла в равной борьбе с яркими атаками, а потом «Детройт» вырвался вперёд за счёт силы и точности.

Джейлен Дюрен уверенно контролировал игру и в защите, и в нападении — он подбирал мяч под щитом и легко набирал очки с близкой и средней дистанции, став лучшим снайпером встречи — 30 очков. На трёхочковой линии ему помогали Данкан Робинсон и Маркус Сассер. «Детройт» смог воспользоваться слабой игрой «Мемфиса» на подборе и ошибками при быстрых атаках, поэтому уже в третьей четверти разница в счёте стала комфортной для хозяев. Даже активность Джевона Смолла и редкие промахи баскетболистов «Детройта» не повлияли на исход — победитель был очевиден задолго до финального свистка.

Появление 40-летнего Таджа Гибсона на площадке не изменило ход матча — «Гриззлиз» проиграли снова, а «Детройт» выглядел более сыгранной командой и постепенно набирает ход. Недавно Гибсон подписал с «мишками» контракт на два года — это его 17-й сезон. Бигмен официально стал 35-м баскетболистом в истории, кто сыграл в 40 лет.

«Индиана» — «Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» в сложном гостевом матче победил «Индиану» с обновлённым составом — 101:92. Хотя у хозяев уже нет шансов на выход в плей-офф и поражений набралось 12 подряд, они всё равно боролись до конца. Лучшими у «Пэйсерс» был Джарэйс Уокер — 18 очков и девять подборов. За несколько секунд до конца третьей четверти Аарон Несмит вывел свою команду вперёд метким броском, но после видеопросмотра три очка Джордана Кларксона снова сделали «Нью-Йорк» лидером.

У «Индианы» по-прежнему не хватает важных игроков, поэтому тренерам приходится пробовать разные варианты состава. Ивица Зубац во втором матче после перехода набрал 11 очков и сделал восемь подборов. Рик Карлайл продолжает гнуть свою линию: даже в тяжёлой ситуации команда старается брать физикой.

Особенно хорош у «Никс» был Митчелл Робинсон — он взял 22 подбора, что стало для него рекордом. Джейлен Брансон набрал 29 очков и сделал девять ассистов, а О Джи Ануноби прибавил 25 очков и восемь подборов — и все вместе помогли «Нью-Йорку» выиграть второй матч подряд. Хотя с трёхочковыми у гостей не задалось, в концовке они выдали рывок на семь очков — после этого исход был ясен. «Никс» по-прежнему крепко держатся в верхней части турнирной таблицы, и у их шанс начать плей-офф дома.

«Торонто» — «Финикс»

Всё шло к тому, что «Финикс» спокойно доведёт матч до победы, но «Торонто» неожиданно взял инициативу в финальной четверти. Отрыв «Санз» был 10 очков, однако потом последовала серия успешных атак от Брэндона Ингрэма и Ар Джея Барретта — и игра пошла по другому сценарию. Решающий момент — точный трёхочковый Барретта за 3.35 до конца: именно после него «Торонто» окончательно перехватил инициативу.

Джейлен Грин выдал свой максимум по трёхочковым — попал 8 из 16. У него 34 очка, у Девина Букера — 31, но «Санз» после удачной серии «Рэпторс» смогли полагаться только на редкие попадания Грейсона Аллена и Ройса О'Нила. Вернуть контроль над игрой не удалось: Скотти Барнс в конце оформил решающий блок-шот, а Барретт довёл дело до победы своей команды.

«Рэпторс» прервали серию из двух поражений, выиграв матч у стойкого соперника благодаря классной концовке.

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан»

«Хьюстон» начал серию домашних игр с победы — команда выиграла у «Нью-Орлеана» со счётом 107:105 после напряжённой концовки. Деджонте Мюррэй провёл отличный матч, реализовал 14 из 18 бросков и набрал 35 очков, но потеря мяча за 13 секунд до финала позволила «Рокетс» взять верх в решающий момент.

На последних минутах игры соперники много мазали, однако Кевин Дюрант не дрогнул — забил решающий мидрейндж, а затем — оба штрафных. В итоге на его счету 32 очка, шесть подборов, пять передач и классный процент попаданий. Амен Томпсон добавил 23 очка, а Рид Шеппард — ещё 18 со скамейки.

Несмотря на хорошие результаты в последних играх, «Пеликанс» провалили концовку в игре с «Хьюстоном». Зайон Уильямсон был лидером по очкам, но его промах с передачей в конце стоил команде шанса на камбэк. Благодаря победе «Хьюстон» поднялся на третью строку в конференции и начал домашний отрезок очень уверенно.

«Портленд» — «Юта»

К середине второй четверти у «Трэйл Блэйзерс» получилось развернуть игру в свою пользу: они оформили рывок из 14 очков подряд. Сиди Сиссоко реализовал два важных трёхочковых, и вскоре Джру Холидэй впервые вывел команду вперёд. Начнём, пожалуй, так.

После этого хозяева полностью завладели инициативой. Донован Клинган уверенно контролировал игру под кольцом, записав на свой счёт 21 очко и 15 подборов. Скут Хендерсон и Холидэй тоже сыграли ровно, набрав одинаковое количество очков — 25. «Юта» пыталась переломить ситуацию во второй половине, где особенно выделился Брайс Сенсабо, обновив свой личный рекорд — 31 очко. Но партнёры его почти не поддержали, и даже их усилий в концовке, увы, не хватило для успеха.

Положение гостей стало хуже после того, как Эйс Бэйли покинул площадку из-за подозрения на сотрясение мозга, что добавило хлопот тренерам. Зато победа помогла «Портленду» сократить отставание от «Голден Стэйт» и укрепиться в борьбе за девятое место на Западе.

«Голден Стэйт» — «Миннесота»

Энтони Эдвардс провёл лучший матч — 42 очка и высокая эффективность на обеих сторонах площадки. Рядом отлично сыграл Руди Гобер: он записал на свой счёт 18 очков, девять подборов и сделал защиту крепче. Такой настрой обеспечил «Миннесоте» стабильную игру в защите после трёх поражений и не дал сопернику много забивать с близкой дистанции — что и стало решающим.

Сразу несколько лидеров не смогли сыграть — Стефен Карри и Эл Хорфорд травмированы, Дрэймонд Грин неожиданно выбыл в день игры. Из-за этого тренеры «Голден Стэйт» были вынуждены в спешке менять стартовую пятёрку и дать возможность Кристапсу Порзингису. Он набрал 20 очков, но хозяева много проигрывали уже к середине второго периода, и никаких шансов переломить ход игры не было.

Главная проблема «Уорриорз» — не в том, что они ошибаются, а в том, что у команды слишком мало сильных игроков. Это хорошо видно по их четвёртому подряд поражению. Хотя Брэндин Подзиемски и Гуй Сантос старались исправить ситуацию, сделать настоящий камбэк у команды не получилось.

«Клипперс» — «Чикаго»

В Лос-Анджелесе «Чикаго» потерпел ещё одно поражение — второй раз подряд у команды не было точности: только 29,3% трёхочковых. Ни старания Джоша Гидди, у которого, к слову, 11-й трипл-дабл в сезоне, ни энергия Тре Джонса и Матаса Бузелиса не помогли гостям удержать темп во второй половине матча.

«Клипперс» смогли хорошо сыграть за счёт глубины состава и большого выбора сильных игроков в атаке. Кавай Леонард набрал 28 очков и повторил клубный рекорд по серии матчей с 20+ баллами, который держался почти полвека. Ему помогли Бенедикт Матурин (26 очков) и Джордан Миллер (14), благодаря которым хозяева уверенно держали игру после перерыва.

«Лос-Анджелес» явно вышел из кризиса: команда выиграла седьмой матч из восьми подряд и теперь уверенно держится в зоне плей-ин. А вот Дариус Гарлэнд, которого выменяли перед дедлайном НБА, не играл — он травмирован.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Лейкерс» — «Денвер» «Кливленд» — «Орландо» «Хьюстон» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Майами» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Торонто» — «Атланта» «Голден Стэйт» — «Портленд» «Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).