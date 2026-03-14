Неловко вышло. Во время матча НБА судьи допустили обидную оплошность?

Судейская оплошность во время матча НБА сезона-2025/2026: Даллас Маверикс — Кливленд Кавальерс, видео

Артемий Берстенев
Игроки «Далласа» начали атаковать… собственное кольцо!

Если на площадке случается что-то из ряда вон выходящее, сам матч уходит на второй план. Во встрече между «Далласом» и «Кливлендом» главной темой стала не интрига (а её и не было, к слову), а цепочка промахов обеих команд и судейских промахов. Потому многие говорят именно об этом моменте.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
105 : 138
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Флэгг - 25, Маршалл - 17, Кристи - 12, Уильямс - 12, Пауэлл - 11, Нембард - 8, Томпсон - 6, Мартин - 4, Миддлтон - 4, Багли III - 4, Джонсон - 2, Смит
Кливленд Кавальерс: Мобли - 29, Митчелл - 24, Харден - 17, Эллис - 13, Брайант - 11, Шрёдер - 8, Тайсон - 8, Томлин - 8, Нэнс - 6, Портер - 5, Миникс - 4, Уэйд - 3, Энаруна - 2

За две с небольшим минуты до конца третьей четверти Крис Миддлтон потерял мяч, и «Кливленд» взял тайм-аут. После паузы судьи почему-то передали мяч «Далласу» вместо гостей, которым он по правилам должен был остаться. Всё стало ещё запутаннее, когда Калеб Мартин должен был ввести мяч из-за лицевой под кольцом, которое до этого атаковали «Маверикс». Мартин отдал пас Брэндону Уильямсу — и тот стал гнать мяч… к своему кольцу. Игроки «Далласа» несколько секунд атаковали не в ту сторону, пока тренеры «Кливленда» не подсказали им, что что-то не так.

Кенни Аткинсон, главный тренер гостей, молниеносно показал арбитрам, что они допустили глупую ошибку, и матч тут же остановили. Промахнулись все: судьи с самого начала перепутали, кому принадлежит владение, игроки «Далласа» не разобрались, в какую сторону играть, а защитник Крэйг Портер тоже не сразу сориентировался, хотя было очевидно, что мяч должен быть у «Кливленда».

Когда на табло загорелись 99:77 в пользу «Кливленда», уже было ясно — гости полностью контролируют игру. В оставшееся время они только увеличили отрыв, завершив встречу со счётом 138:105. Среди лучших игроков отметился Эван Мобли (29 очков, семь подборов, 12 из 15 с игры), а Донован Митчелл набрал 24 очка и отдал восемь передач. Благодаря этой победе «Кавальерс» довели свой сезонный результат до 41 победы при 26 поражениях.

У «Маверикс» лучше всех себя показал Купер Флэгг: на его счету 25 очков, четыре подбора и пять передач. В предыдущей игре команда наконец-то прервала серию из восьми поражений, обыграв «Мемфис», однако закрепить успех пока не получилось — у них теперь 22 победы и 45 поражений. Следующая игра с этими же соперниками будет в воскресенье. Если интересно узнать о других встречах дня — читайте обзор ниже.

Неожиданное появление 40-летнего ветерана и великолепная точность Дюранта. Итоги дня в НБА
