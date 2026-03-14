«Это жертва». Леброн Джеймс делает шаг назад — чтобы «Лейкерс» шагнули вперёд

Леброн Джеймс вернулся после травмы именно в тот момент, когда в «Лейкерс» обсуждают, кто должен чаще владеть мячом — ведь всё заметнее роли Луки Дончича и Остина Ривза. Недавний матч с «Чикаго» дал чёткий ответ. Леброн в своей первой встрече после паузы не стал забирать прежнюю долю атакующих решений — меньше брал игру на себя, больше подключался к командным атакам и действовал вторым темпом. В итоге — 18 очков, семь подборов и семь передач. Это скорее показатели организатора. Но никак не главной суперзвезды команды.

Остин Ривз стал играть гораздо ярче, когда получил больше пространства — он активно атаковал, набрал 30 очков и был заметен по ходу матча. Благодаря более равномерному распределению ролей и тому, что Лука Дончич вёл команду вперёд, атака «Лейкерс» стала непредсказуемее. Леброн сказал после игры, что не переживает из-за уменьшения своей роли — для него главное успех команды.

Леброн Джеймс форвард «Лейкерс» «Если это приносит пользу другим — значит, это приносит пользу всей команде. А команда — превыше всего. Когда мы побеждаем, успешны все. Так что да, это определённая жертва. Я знаю, на что по-прежнему способен как отдельный игрок, но самое главное — это то, что нужно команде. Я умею подстроиться под эти задачи. В итоге это единственное, что действительно имеет значение. Победа — вот что важно».

Для Леброна это не формальность. Всю карьеру он был главным игроком с большим числом атак, а теперь ему приходится делить роль лидера с другими и подстраиваться под команду. Внутри коллектива считают, что такая перемена необходима. После встречи Ривз отметил, что Леброн умеет быстро подстраиваться под любую игру и менять стиль. Такой настрой со стороны звезды задаёт правильный тон всей команде.

Остин Ривз защитник «Лейкерс» «Он один из самых умных игроков, когда-либо выходивших на баскетбольную площадку. Его способность приспосабливаться и мгновенно чувствовать, что нужно команде, действительно уникальна. Когда у тебя есть игрок такого уровня, который готов делать всё, что требует игра, это показывает, насколько он самоотвержен и как он ведёт за собой, подавая пример каждому в этой раздевалке».

Джеймс раньше всегда тянул на себе всю ответственность, однако теперь готов делить роль лидера на площадке с Дончичем и Ривзом. По мнению тренера Джей Джей Реддика, это очень важно для правильного нападения. Когда Дончич и Ривз выходят в паре, команда стабильно играет на высоком уровне. А универсальность Леброна помогает команде именно тогда, когда это нужнее всего. При этом сам Леброн по-прежнему хорош: в среднем набирает 21,4 очка, 5,7 подбора и семь передач за игру.

У «Лейкерс» сейчас идёт серия из четырёх побед, они на четвёртом месте, и команда явно добавляет к концу регулярного сезона. В матче с «Чикаго» было видно: ответственность за построение атаки делят несколько человек, а Леброн чаще направляет игру и выручает тогда, когда это действительно нужно. Он так же полезен, только не играет всё время с мячом. Для такого состава это, кажется, идеальное решение.