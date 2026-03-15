Трамп «рассекретил» архивы. Драка Коби Брайанта в лифте, о которой молчали почти 30 лет

Главная Баскетбол Статьи

История драки Коби Брайанта и Джейсона Уильямса на Матче всех звёзд НБА — 1998: какие подробности подтвердил Дональд Трамп

Артемий Берстенев
Дональд Трамп — о драке Коби Брайанта в лифте
Байка, которая оказалась правдой.

Некоторые истории годами живут среди любителей баскетбола, хотя никто до конца не уверен, что они произошли на самом деле. Их повторяют в интервью и книгах, про них говорят инсайдеры, но никто так и не предъявил конкретных фактов.

Коби Брайант Подробнее

Один из таких слухов связан с тем, как на Матче всех звёзд НБА в 1998 году в Нью-Йорке Дональд Трамп зашёл в лифт вместе с Джейсоном Уильямсом (не Белый Шоколад) и Чарльзом Оукли. Именно так этот момент описывал журналист Джефф Перлман.

К ним присоединился молодой Коби Брайант — ему было всего 19, но про него уже много говорили в лиге. Между игроками сразу возникло напряжение. Уильямсу из «Нью-Джерси» не понравилось, как новичок его поприветствовал — он посчитал это невежливым. После короткой перепалки их разговор быстро перешёл в конфликт.

Коби Брайант и Шакил О'Нил, 1998 год

Фото: Getty Images

В лифте было несколько обычных людей, не связанных с баскетболом, когда вдруг началась потасовка — её, по словам очевидцев, устроил Уильямс. Среди пассажиров оказался и Дональд Трамп, который приехал в Нью-Йорк на мероприятия по случаю Матча звёзд.

Долгое время его участие в истории оставалось на уровне слухов: пересказываемые версии ходили по медиапространству, однако никто из очевидцев не стал официально подтверждать детали. Журналисты часто вспоминали эту историю, но из-за отсутствия прямых свидетельств она так и осталась забавной байкой из конца 1990-х.

Недавно Трамп подтвердил, что это действительно было. В интервью блогеру Джейку Полу он рассказал, что находился рядом во время ссоры и вмешался, чтобы её остановить. По его словам, ему пришлось разнимать спорящих.

— Вы когда-нибудь участвовали в драке? До меня дошли слухи, что однажды вы помогли Коби.
— Я разнимал драку… Коби пришлось нелегко с одним парнем, но всё закончилось хорошо, да, я их разнял.

Сам Трамп указал, что такие ситуации опасны для людей, которые пытаются их остановить. Действующий президент США добавил, что всегда уважал Брайанта, а в тот раз всё закончилось благополучно. Благодаря его словам давняя история наконец обрела подтверждение — почти 30 лет спустя после событий.

