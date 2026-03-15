УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 15 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Мощная концовка в матче «Лейкерс» — «Денвер» и 209-й трипл-дабл Уэстбрука. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 15 марта 2026 года
«Бруклин» продолжает проигрывать, а у Виктора Вембаньямы 30+ очков.

В НБА прошёл ещё один игровой день. Он начался рано — что обычно для матчей в выходные. Всё стартовало игрой «Филадельфии» с «Бруклином», а завершилось встречей «Клипперс» — «Сакраменто». Как всё прошло — рассказываем в обзоре «Чемпионата».

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Филадельфия» — «Бруклин»

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 97
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Граймс - 28, Эдвардс - 19, Эджкомб - 16, Уотфорд - 10, Барлоу - 10, Бона - 9, Пэйн - 6, Терри - 3, Боучэмп - 3, Лоури, Мартин
Бруклин Нетс: Вульф - 15, Майнотт - 14, Сараф - 12, Этьенн - 11, Лидделл - 10, Уильямс - 9, Джонсон - 6, Траоре - 6, Мэнн - 5, Клауни - 5, Смит - 4, Уилсон, Агбаджи

Главные звёзды команд не смогли сыграть, и тренеры вынуждены были поэкспериментировать с составами. Это сразу сказалось на быстром темпе. В составе «Сиксерс» лидером был Квентин Гримс с 28 очками и важными подборами, а Джастин Эдвардс помогал ему как в нападении, так и в обороне. В итоге к большому перерыву хозяева вели с комфортным преимуществом.

После небольшой остановки «Нетс» смогли изменить ход матча: они постепенно сокращали отставание и начали играть в свой баскетбол. Особенно хорошо себя проявили Дэнни Вульф, который был полезен и в защите, и в нападении, и Джош Майнотт, активно включавшийся в быстрые атаки. Тем не менее благодаря настойчивости гости даже вышли вперёд в четвёртой четверти, однако концовку всё равно выиграли хозяева.

Процент попаданий оказался одним из ключевых факторов встречи: у «Филадельфии» он был 46,3%, а у «Бруклина» — только 36%. В решающий момент Адем Бона забил оба штрафных за три минуты до конца, и после этого преимущество окончательно перешло к хозяевам. Итог встречи — 104:97 в пользу «Сиксерс».

«Атланта» — «Милуоки»

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Макколлум - 30, Джонсон - 23, Александер-Уолкер - 20, Кисперт - 13, Ландейл - 10, Дэниэлс - 8, Рисашер - 7, Оконгву - 4, Винсент - 3, Уоллес - 2, Колоко - 2, Деннис, Хилд, Гуйе, Хьюстан
Милуоки Бакс: Роллинз - 22, Портер - 18, Портис - 14, Кузма - 11, Грин - 9, Тёрнер - 8, Симс - 7, Трент-мл. - 5, Нэнс - 3, Джексон - 2, Харрис, Принс, Томас, Адетокунбо

Самое важное случилось для «Атланты» в третьей четверти. В этот отрезок команда Куина Снайдера наконец-то заиграла увереннее — и в атаке, и в обороне. Это позволило им оторваться в счёте. Джален Джонсон провёл матч на высшем уровне, собрав свой очередной трипл-дабл, а Си Джей Макколлум был на высоте за счёт дальних бросков и крупного количества очков.

У «Милуоки» не принимал участия Яннис Адетокунбо, что сразу сказалось на командной игре — особенно в нападении. Самыми заметными на площадке были Райан Роллинз и Кевин Портер-младший, но одних их стараний оказалось мало: гости допускали ошибки, слабо защищались и так и не смогли наладить слаженную игру.

Даже без Жонатана Куминги «Атланта» не испытала проблем — остальные игроки отлично справились с его отсутствием. Команда несколько раз уступала в счёте до большого перерыва, однако потом уверенно взяла инициативу и выиграла 122:99, добавив в копилку девятую победу подряд.

«Сан-Антонио» — «Шарлотт»

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 102
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Фокс - 17, Касл - 15, Джонсон - 13, Корнет - 10, Васселл - 9, Шампани - 9, Брайант - 8, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Нуппель - 20, Уайт - 18, Болл - 17, Уильямс - 6, Грин - 6, Миллер - 6, Диабате - 4, Колкбреннер - 3, Джеймс, Эвбуомван, Коннотон, Манн, Тиллман

Благодаря мощному началу — 18 очков и восемь подборов ещё до большого перерыва — Виктор Вембаньяма помог «Сан-Антонио» быстро захватить преимущество. Француз был заметен и в атаке, и в обороне, а по итогам встречи в его активе 32 очка, 12 подборов, восемь передач и четыре блок-шота. Особенно хорошо у него шли трёхочковые — реализовал половину бросков с периметра.

«Спёрс» закончили свою лучшую домашнюю серию побед, одолев «Шарлотт» и выиграв пятый раз за последние шесть встреч. Теперь они уверенно держат преимущество над «Хьюстоном» (7,5 победы), а до «Оклахомы» обходят только три матча. Майлз Бриджес и Кон Нуппель хорошо показали себя у гостей, но это никак не сказалось на исходе встречи. После точного трёхочкового Болла «Шарлотт» кратко вышли вперёд — однако уже следующей атакой «Спёрс» сравняли счёт.

После двух побед подряд «Шарлотт» уступил, а «Сан-Антонио» в очередной раз показал стабильную игру — во многом благодаря хорошей скамейке.

«Бостон» — «Вашингтон»

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 100
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Кета - 24, Тейтум - 20, Браун - 16, Уайт - 15, Гарза - 15, Хозер - 12, Притчард - 4, Шейерман - 3, Уильямс - 2, Тонже, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга
Вашингтон Уизардс: Вукчевич - 22, Уоткинс - 15, Кулибали - 12, Харди - 12, Янг - 11, Шампани - 10, Джонсон - 7, Райли - 5, Сарр - 4, Каррингтон - 2, Купер, Гилл

Победу во многом принесла грамотная игра «Бостона» в трёхсекундной зоне — 54 очка из-под кольца и плотная защита оставили «Уизардс» без шансов. Неемиаш Кета задал тон отличным стартом и собрал 24 очка и 10 подборов, а Лука Гарза очень полезно вышел со скамейки, внеся вклад и в подборы, и в энергию команды.

Сыграв без ограничений по времени, Джейсон Тейтум набрал 20 очков и 14 подборов — уверенно и спокойно провёл матч, особенно проявив характер, когда это было нужно. Джейлен Браун был опорой для команды на протяжении всей встречи, отлично вписался в игру и не пытался тянуть одеяло на себя.

После долгого перерыва «Вашингтон» попытался переломить ход встречи. Тристан Вукчевич хорошо проявил себя в атаке, а Алекс Сарр усилил давление под конец первой половины. Однако «Бостон» спокойно удерживал комфортное преимущество. Гости сумели немного сократить отставание, но по-настоящему на исход матча повлиять не смогли. Сэм Хозер уверенно реализовал свои моменты, а действия Тейтума окончательно сняли вопросы о победителе. Хозяева грамотно использовали слабости соперника и уверенно довели матч до победы.

«Майами» — «Орландо»

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 121
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Жакез-мл. - 22, Адебайо - 20, Пауэлл - 20, Ларссон - 15, Митчелл - 14, Уэр - 13, Хирроу - 10, Якуционис - 3, Фонтеккио, Килс, Смит, Гарднер, Джонсон, Янг, Голдин
Орландо Мэджик: Банкеро - 27, Бейн - 21, Картер - 15, Саггс - 14, Кэйн - 12, Да Силва - 11, Картер - 7, Вагнер - 7, Пенда - 7, Ричардсон, Ховард, Битадзе

Обновлённый календарь НБА и внутрисезонный турнир позволили командам встретиться друг с другом по пять раз за сезон. Для «Орландо» новая система оказалась удачной: выиграв у «Майами» в пятый раз подряд, они стали второй командой за десятки лет, кто не уступил «Хит» ни в одном матче сезона.

Уже с самого начала «Орландо» взял игру под контроль, и к четвёртой четверти у команды был 22-очковый запас. Под конец у «Майами» появился шанс спасти матч, однако гостям удалось сохранить преимущество благодаря уверенной защите. Лидером стал Паоло Банкеро, набравший 27 очков, а также помогли Десмонд Бейн (21) и Уэнделл Картер (15).

Благодаря своему успешному отрезку «Орландо» оказался выше «Майами» в турнирной таблице — и это хороший пример того, как новые правила сезона влияют на результаты. Несмотря на то что Тайлер Хирроу и Норман Пауэлл вернулись после травм, это не помогло хозяевам: лучшие показатели — у Джейми Жакеза (22) и дуэта Адебайо с Пауэллом (по 20).

«Лейкерс» — «Денвер»

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 125
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

Весь матч команды шли практически ровно — никто явно не доминировал. Только в концовке основного времени Остин Ривз проявил хладнокровие: сначала точно реализовал штрафные, а потом взял важный подбор и помог «Лейкерс» перевести игру в овертайм. Там уже Лука Дончич взял дело в свои руки — реализовал сложный бросок почти в самом конце атаки и в итоге оформил трипл-дабл, что во многом решило исход встречи.

«Лейкерс» смогли выиграть, потому что грамотно распределяли игровое время между лидерами и ролевыми игроками, а ещё быстро переходили в атаку. В овертайме этой энергичности и сыгранности оказалось достаточно, чтобы воспользоваться проблемами «Денвера». У соперника не помогли даже отличные показатели Николы Йокича (трипл-дабл: 24+16+14) и 27 очков Гордона — им сильно не хватало Джамала Мюррэя, который выбыл из-за шести фолов и в целом провёл провальный матч.

Стоит отметить, что на фоне напряжённой борьбы за высокие места «Лейкерс» смогли обыграть прямого конкурента — «Наггетс» — и теперь претендуют на высокую позицию в Западной конференции перед стартом плей-офф. А это очень важно для «озёрников».

«Клипперс» — «Сакраменто»

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 118
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Гарлэнд - 25, Матурин - 24, Коллинз - 10, Миллер - 6, Джексон - 6, Данн - 5, Джонс - 2, Сандерс, Богданович, Лопес, Кристи, Вашингтон Мл., Омир
Сакраменто Кингз: Дерозан - 27, Ачиува - 25, Рейно - 23, Плауден - 15, Уэстбрук - 12, Клиффорд - 11, Макдермотт - 3, Хейз - 2, Монк, Юбэнкс, Картер, Кардуэлл

«Сакраменто» с самого начала задавал темп и полностью контролировал игру, а «Клипперс» не смогли подстроиться под такой напор гостей. Демар Дерозан был на высоте в важных моментах и набрал 27 очков, у Расселла Уэстбрука очередной трипл-дабл — уже 209-й в карьере (12 очков, 12 подборов и 10 передач). К середине матча гости уже вели с разницей в 14 очков.

Как только игроки вернулись на площадку после перерыва, у «Клипперс» начались проблемы: Кавай Леонард, который стал лучшим по очкам (31), получил травму и не смог доиграть встречу. Для команды это было серьёзным ударом.

Дариус Гарлэнд и Беннедикт Матурин пытались сократить отставание, но «Сакраменто» не позволил им выйти вперёд. Гости удачно играли в защите и в концовке не дали сопернику шансов. Самыми заметными были Прешес Ачиува с дабл-даблом и Максим Рейно. «Клипперс» впервые за долгое время проиграли дома.

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Хьюстон» — «Миннесота»«Кливленд» — «Орландо»
«Лейкерс» — «Денвер»«Нью-Йорк» — «Торонто»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Клипперс»«Майами» — «Атланта»
«Голден Стэйт» — «Портленд»«Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).

Актуальная таблица НБА — смотрите здесь
