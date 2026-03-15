Мощная концовка в матче «Лейкерс» — «Денвер» и 209-й трипл-дабл Уэстбрука. Итоги дня в НБА

В НБА прошёл ещё один игровой день. Он начался рано — что обычно для матчей в выходные. Всё стартовало игрой «Филадельфии» с «Бруклином», а завершилось встречей «Клипперс» — «Сакраменто». Как всё прошло — рассказываем в обзоре «Чемпионата».

«Филадельфия» — «Бруклин»

Главные звёзды команд не смогли сыграть, и тренеры вынуждены были поэкспериментировать с составами. Это сразу сказалось на быстром темпе. В составе «Сиксерс» лидером был Квентин Гримс с 28 очками и важными подборами, а Джастин Эдвардс помогал ему как в нападении, так и в обороне. В итоге к большому перерыву хозяева вели с комфортным преимуществом.

После небольшой остановки «Нетс» смогли изменить ход матча: они постепенно сокращали отставание и начали играть в свой баскетбол. Особенно хорошо себя проявили Дэнни Вульф, который был полезен и в защите, и в нападении, и Джош Майнотт, активно включавшийся в быстрые атаки. Тем не менее благодаря настойчивости гости даже вышли вперёд в четвёртой четверти, однако концовку всё равно выиграли хозяева.

Процент попаданий оказался одним из ключевых факторов встречи: у «Филадельфии» он был 46,3%, а у «Бруклина» — только 36%. В решающий момент Адем Бона забил оба штрафных за три минуты до конца, и после этого преимущество окончательно перешло к хозяевам. Итог встречи — 104:97 в пользу «Сиксерс».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта» — «Милуоки»

Самое важное случилось для «Атланты» в третьей четверти. В этот отрезок команда Куина Снайдера наконец-то заиграла увереннее — и в атаке, и в обороне. Это позволило им оторваться в счёте. Джален Джонсон провёл матч на высшем уровне, собрав свой очередной трипл-дабл, а Си Джей Макколлум был на высоте за счёт дальних бросков и крупного количества очков.

У «Милуоки» не принимал участия Яннис Адетокунбо, что сразу сказалось на командной игре — особенно в нападении. Самыми заметными на площадке были Райан Роллинз и Кевин Портер-младший, но одних их стараний оказалось мало: гости допускали ошибки, слабо защищались и так и не смогли наладить слаженную игру.

Даже без Жонатана Куминги «Атланта» не испытала проблем — остальные игроки отлично справились с его отсутствием. Команда несколько раз уступала в счёте до большого перерыва, однако потом уверенно взяла инициативу и выиграла 122:99, добавив в копилку девятую победу подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сан-Антонио» — «Шарлотт»

Благодаря мощному началу — 18 очков и восемь подборов ещё до большого перерыва — Виктор Вембаньяма помог «Сан-Антонио» быстро захватить преимущество. Француз был заметен и в атаке, и в обороне, а по итогам встречи в его активе 32 очка, 12 подборов, восемь передач и четыре блок-шота. Особенно хорошо у него шли трёхочковые — реализовал половину бросков с периметра.

«Спёрс» закончили свою лучшую домашнюю серию побед, одолев «Шарлотт» и выиграв пятый раз за последние шесть встреч. Теперь они уверенно держат преимущество над «Хьюстоном» (7,5 победы), а до «Оклахомы» обходят только три матча. Майлз Бриджес и Кон Нуппель хорошо показали себя у гостей, но это никак не сказалось на исходе встречи. После точного трёхочкового Болла «Шарлотт» кратко вышли вперёд — однако уже следующей атакой «Спёрс» сравняли счёт.

После двух побед подряд «Шарлотт» уступил, а «Сан-Антонио» в очередной раз показал стабильную игру — во многом благодаря хорошей скамейке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бостон» — «Вашингтон»

Победу во многом принесла грамотная игра «Бостона» в трёхсекундной зоне — 54 очка из-под кольца и плотная защита оставили «Уизардс» без шансов. Неемиаш Кета задал тон отличным стартом и собрал 24 очка и 10 подборов, а Лука Гарза очень полезно вышел со скамейки, внеся вклад и в подборы, и в энергию команды.

Сыграв без ограничений по времени, Джейсон Тейтум набрал 20 очков и 14 подборов — уверенно и спокойно провёл матч, особенно проявив характер, когда это было нужно. Джейлен Браун был опорой для команды на протяжении всей встречи, отлично вписался в игру и не пытался тянуть одеяло на себя.

После долгого перерыва «Вашингтон» попытался переломить ход встречи. Тристан Вукчевич хорошо проявил себя в атаке, а Алекс Сарр усилил давление под конец первой половины. Однако «Бостон» спокойно удерживал комфортное преимущество. Гости сумели немного сократить отставание, но по-настоящему на исход матча повлиять не смогли. Сэм Хозер уверенно реализовал свои моменты, а действия Тейтума окончательно сняли вопросы о победителе. Хозяева грамотно использовали слабости соперника и уверенно довели матч до победы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Майами» — «Орландо»

Обновлённый календарь НБА и внутрисезонный турнир позволили командам встретиться друг с другом по пять раз за сезон. Для «Орландо» новая система оказалась удачной: выиграв у «Майами» в пятый раз подряд, они стали второй командой за десятки лет, кто не уступил «Хит» ни в одном матче сезона.

Уже с самого начала «Орландо» взял игру под контроль, и к четвёртой четверти у команды был 22-очковый запас. Под конец у «Майами» появился шанс спасти матч, однако гостям удалось сохранить преимущество благодаря уверенной защите. Лидером стал Паоло Банкеро, набравший 27 очков, а также помогли Десмонд Бейн (21) и Уэнделл Картер (15).

Благодаря своему успешному отрезку «Орландо» оказался выше «Майами» в турнирной таблице — и это хороший пример того, как новые правила сезона влияют на результаты. Несмотря на то что Тайлер Хирроу и Норман Пауэлл вернулись после травм, это не помогло хозяевам: лучшие показатели — у Джейми Жакеза (22) и дуэта Адебайо с Пауэллом (по 20).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» — «Денвер»

Весь матч команды шли практически ровно — никто явно не доминировал. Только в концовке основного времени Остин Ривз проявил хладнокровие: сначала точно реализовал штрафные, а потом взял важный подбор и помог «Лейкерс» перевести игру в овертайм. Там уже Лука Дончич взял дело в свои руки — реализовал сложный бросок почти в самом конце атаки и в итоге оформил трипл-дабл, что во многом решило исход встречи.

«Лейкерс» смогли выиграть, потому что грамотно распределяли игровое время между лидерами и ролевыми игроками, а ещё быстро переходили в атаку. В овертайме этой энергичности и сыгранности оказалось достаточно, чтобы воспользоваться проблемами «Денвера». У соперника не помогли даже отличные показатели Николы Йокича (трипл-дабл: 24+16+14) и 27 очков Гордона — им сильно не хватало Джамала Мюррэя, который выбыл из-за шести фолов и в целом провёл провальный матч.

Стоит отметить, что на фоне напряжённой борьбы за высокие места «Лейкерс» смогли обыграть прямого конкурента — «Наггетс» — и теперь претендуют на высокую позицию в Западной конференции перед стартом плей-офф. А это очень важно для «озёрников».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» — «Сакраменто»

«Сакраменто» с самого начала задавал темп и полностью контролировал игру, а «Клипперс» не смогли подстроиться под такой напор гостей. Демар Дерозан был на высоте в важных моментах и набрал 27 очков, у Расселла Уэстбрука очередной трипл-дабл — уже 209-й в карьере (12 очков, 12 подборов и 10 передач). К середине матча гости уже вели с разницей в 14 очков.

Как только игроки вернулись на площадку после перерыва, у «Клипперс» начались проблемы: Кавай Леонард, который стал лучшим по очкам (31), получил травму и не смог доиграть встречу. Для команды это было серьёзным ударом.

Дариус Гарлэнд и Беннедикт Матурин пытались сократить отставание, но «Сакраменто» не позволил им выйти вперёд. Гости удачно играли в защите и в концовке не дали сопернику шансов. Самыми заметными были Прешес Ачиува с дабл-даблом и Максим Рейно. «Клипперс» впервые за долгое время проиграли дома.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Хьюстон» — «Миннесота» «Кливленд» — «Орландо» «Лейкерс» — «Денвер» «Нью-Йорк» — «Торонто» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Майами» — «Атланта» «Голден Стэйт» — «Портленд» «Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).