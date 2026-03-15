УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Лука Дончич стал автором победного броска матча Лейкерс — Денвер: сезон-2025/2026, обзор матча от 15 марта 2026 года, видео

Дончич сегодня бесподобен! В овертайме против Йокича и «Денвера» хладнокровно закрыл игру
Артемий Берстенев
Важная победа для «Лейкерс».

Матч «Лейкерс» с «Наггетс» был очень напряжённым: удача переходила из рук в руки, и всё решилось только в овертайме. Хозяев спас непростой бросок Лука Дончича в самой концовке. Эта игра позволила «Лейкерс» увеличить отрыв от соперников в личных встречах этого сезона.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Окончен
127 : 125
ОТ
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

«Лейкерс» начали матч лучше. На трёхочковый Джамала Мюррэя хозяева ответили удачной серией атак: Дончич и Остин Ривз точно бросали издали, Маркус Смарт добавил ещё один трёхочковый и здорово отрабатывал в защите.

За первую четверть «Лейкерс» сделали хороший задел, а во второй даже увеличили отрыв, пока Леброн Джеймс устраивал быстрые прорывы, а у команды отлично шли броски. В какой-то момент разница в счёте стала двузначной. «Денвер» ненадолго сократил разрыв, но хозяева до большого перерыва продолжали контролировать игру.

Пауза пошла «Денверу» на пользу. Они стали быстрее двигаться, Аарон Гордон попал несколько трёхочковых, Никола Йокич набрал свои очки, и всё преимущество «Лейкерс» растаяло.

В концовке была настоящая перестрелка: сначала Гордон вывел гостей вперёд, Дончич тут же ответил, потом Смарт классно сыграл в защите и хозяева забили лёгкие два очка, но тут же получили «трёшку» в ответ. В последней атаке Ривз спас «Лейкерс» и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время никто не рисковал зря. За 15 секунд до конца Йокич забил из-под кольца и сравнял счёт. Последний шанс остался у хозяев — мяч у Дончича, он ушёл от защитника, бросил — и попал. Это и решило матч.

Словенец, в свою очередь, закончил встречу с трипл-даблом: 30 очков, 11 подборов и 13 передач. Ривз отличился 32 очками, у Смарта — 21 балл и пять перехватов.

Расписание и результаты матчей НБА — смотрите здесь
