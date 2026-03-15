УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
МБА-МАИ выиграла Кубок России по баскетболу — 2026: финал, счёт, Пари Нижний Новгород, кто победил, ЦСКА-2, Динамо Владивосток

Первый трофей в истории МБА-МАИ! Судьба Кубка России решилась на последних секундах
Никита Бирюков
МБА-МАИ — обладатель Кубка России — 2026
Комментарии
«Пари Нижний Новгород» боролся до последнего, но уступил.

Сегодня, 15 марта, финальный день Газпромбанк Кубка России — 2026. Во Владивостоке сначала вышли на паркет местное «Динамо» и ЦСКА-2, которые боролись за бронзу, а уже МБА-МАИ и «Пари Нижний Новгород» бились за трофей. Чем завершился турнир для всех команд?

Подробнее о полуфиналах:
Первая половина стала определяющей в матче за бронзу. Если в стартовой четверти ЦСКА-2 ещё удавалось навязать борьбу сопернику (18:20), то во второй всё пошло совсем не по плану. «Динамо» лучше двигало мяч, а Айзея Кроули, Дакуан Смит и Александр Ершов создали отличный задел для клуба из Владивостока, выиграв отрезок со счётом 19:10. После большого перерыва армейцы заметно прибавили в обороне, не позволяя подопечным Эдуарда Сандлера разгуляться в нападении. Артём Орешников и Ярослав Никонов вели за собой ЦСКА-2, в заключительной десятиминутке москвичи навязывали серьёзную борьбу фавориту. В один из моментов они уступали с разницей в одно очко (59:60), но затем «Динамо» усилиями лидеров забрало концовку под свой контроль. В итоге победа и бронза за командой из Владивостока (74:68).

Газпромбанк Кубок России . За 3-е место
15 марта 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
74 : 68
ЦСКА-2
Москва
Динамо В: Кроули - 19, Смит - 18, Ершов - 13, Аксёнов - 13, Захаров - 4, Десятников - 4, Денисов - 2, Гинько - 1, Садиков, Грачёв, Кипкеев
ЦСКА-2: Орешников - 16, Никонов - 13, Тюлюбаев - 9, Новиков - 8, Петухов - 7, Лавренов - 6, Григорий - 5, Покинко - 4, Князев, Бондаренко, Бухалов, Абрамов

Начало в финальном матче получилось равным — ни одной из команд не удалось быстро завладеть преимуществом. Александр Гудумак набрал пять очков и позволил МБА-МАИ немного выйти вперёд — 8:7. Однако у «Пари НН» два данка забил Кирилл Попов и дал команде некий эмоциональный всплеск. Москвичи лучше действовали вдали от кольца, а нижегородцы — внутри «краски». Хорошо включился в игру Александр Хоменко: защитник не только сам удачно атаковал, но и раздавал передачи партнёрам. Правда, у МБА-МАИ нашёлся ответ — Павел Савков и Евгений Воронов на двоих набрали 11 очков. Всё шло к победе в четверти подопечных Василия Карасёва, однако «трёшка» от Сергея Зоткина позволила «Пари НН» взять верх с минимальным преимуществом — 24:23.

Во втором отрезке результативность сильно упала. Нельзя сказать, что команды не создавали хороших моментов для броска, но в кольцо ничего не залетало. Клубы за пять минут на паркете набрали на двоих девять очков. Попов продолжил вести за собой «Пари НН», на счету Кирилла 12 очков. Впрочем, МБА-МАИ контролировала ход отрезка: Паша Исмаилов забил издали, Андрей Зубков включился в обороне и разбирался с соперниками вблизи кольца. 16:10 — четверть за москвичами.

Павел Савков и Тимофей Якушин

Фото: mbabasket.pro

Особо картина не поменялась и после большого перерыва — команды максимально отрабатывали в защите, не давая ни сантиметра свободного пространства. МБА-МАИ за четыре минуты набрала четыре фола. Подопечные Сергея Козина постепенно отдавали игру в руки москвичей, которые повели со счётом 47:38. Правда, «Пари НН» благодаря хорошей игре Норберта Лукача, Дмитрия Хвостова и всё того же Попова немного сократил отставание, уступив в четверти со счётом 12:15.

Заключительный отрезок не стал исключением ввиду того, что команды продолжили отдавать всех себя в защите. Но одно изменение всё же было — «Пари НН» оформил рывок 10:3 и сравнял счёт во встрече (57:57). За четыре минуты до конца интрига вновь вернулась! В тайм-ауте Карасёв сказал своим игрокам: «Не проигрывайте сами себе». И сразу после этого МБА-МАИ прибавила прежде всего в атаке: «трёшку» забил Савков, Исмаилов оформил лэй-ап, а Зубков положил два штрафных. Хоменко держал «Пари НН» на плаву, набрав пять очков кряду.

Москвичи вели «+4» после удачного прохода Зайцева, однако Илья Карпенков реализовал трёхочковый за 19 секунд до финальной сирены. Нижегородцы сократили отставание до минимума — 67:68. МБА-МАИ выводила мяч из-за лицевой, все игроки «Пари НН» прессинговали соперника, и Зубков не сумел комфортно выловить передачу, которая улетела в аут от его руки. Козин взял тайм-аут и отлично расписал комбинацию под «трёшку» Лукача. Норберт был открыт, но промахнулся из выгодной позиции. Москвичи одержали победу со счётом 68:67.

Газпромбанк Кубок России . Финал
15 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 68
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Карпенков - 14, Хоменко - 9, Хвостов - 8, Якушин - 6, Бабурин - 5, Ключенков - 4, Лукач - 3, Зоткин - 3, Шендеров, Хякли, Самойленко
МБА-МАИ: Зубков - 14, Савков - 10, Зайцев - 10, Гудумак - 9, Воронов - 9, Исмаилов - 8, Трушкин - 5, Личутин - 2, Балашов - 1, Барашков, Платунов, Певнев

МБА-МАИ выиграла первый трофей в истории клуба! Ранее москвичи трижды добирались до «Финала четырёх» Кубка России, однако до решающего матча не доходили. В этот раз финал — и сразу победа. «Пари НН» сражался до последнего, немного не хватило…

В символическую пятёрку турнира вошли Хоменко («Пари НН»), Никонов (ЦСКА-2), Савков (МБА-МАИ), Кроули («Динамо») и Попов («Пари НН»). MVP Кубка России в 2026 году стал Зубков, оформивший дабл-дабл в финале: 14 очков, 11 подборов и четыре перехвата. Финал получился хоть не самым эффектным с точки зрения хайлайтов, но очень содержательным и боевым. Никто не собирался уступать до последнего. За это мы и благодарим команды, подарившие нам накал и эмоции от начала и до конца.

