Матч жизни от россиянина. УНИКС уверенно прервал внушительную серию ЦСКА

ЦСКА не уступал в Единой лиге ВТБ с 23 ноября 2025 года. В 18 матчах подряд победили армейцы в регулярке. УНИКС является одной из двух команд в чемпионате, которая обыгрывала москвичей. В последний раз это как раз удавалось подопечным Велимира Перасовича дома в Казани. У хозяев на этот раз не выступали два лидера — Джален Рейнольдс и Алексей Швед. Чем закончилось новое очное противостояние грандов?

Как и подобает хозяевам, УНИКС открыл счёт во встрече благодаря удачным действиям Маркуса Бингэма, но Ливио Жан-Шарль оформил два лэй-апа, а Иван Ухов набрал пять очков. ЦСКА оформил рывок 11:4, заставив Велимира Перасовича брать довольно ранний тайм-аут. И пауза помогла казанцам нащупать свою игру: Руслан Абдулбасиров хорошо действовал и в защите, и в нападении, Тайрон Брюэр вколотил смачный слэм-данк, Дишон Пьерр царил в «посте». В итоге УНИКС вплотную приблизился к сопернику — 13:14. Армейцев вёл за собой Жан-Шарль, которого «кормил» передачами Каспер Уэйр. Концовка отрезка осталась за москвичами — 19:16.

Казанцы очень сильно действовали на подборах на обоих щитах. Бингэм, Брюэр и Дмитрий Кулагин организовали рывок 11:3 для УНИКСа, особенно ярко смотрелся Тайрон, который за девять минут оформил 12 очков. Андреас Пистиолис прибегнул к паузе, чтобы вернуть свою команду в игру и немного сбить темп сопернику. Сразу после этого Бингэм положил «трёшку», а ЦСКА выглядел совсем беззубым в атаке. С какой дистанции или с каким сопротивлением не атаковали бы армейцы, у них ничего не получалось. Лишь Ухов нашёл свой бросок, реализовав два трёхочковых. Тем не менее УНИКС на невероятном уровне провёл вторую четверть — 27:11.

Мело Тримбл и Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

Перерыв пошёл на пользу ЦСКА, так как после выхода на паркет армейцы отправились отыгрывать отставание. Снова роль лидеров на себя взяли Ухов и Жан-Шарль, набравшие на двоих девять очков. Впрочем, Пьерр послал в цель две «трёшки», не дав москвичам приблизиться к казанцам. Никита Курбанов оформил 2+1 с каким-то немыслимым данком в стиле Блэйка Гриффина. ЦСКА очень успешно атаковал, но и УНИКС не отставал. Разница практически на протяжении всей четверти была в районе 10 очков. Хозяева просто феноменально «поливали» издали: «трёшки» на свой счёт записали Дмитрий Кулагин и Брюэр. Абдулбасиров проводил матч жизни, центровой разбирался с соперниками под кольцом и к концу четверти набрал 17 очков! Казанцы перехватили инициативу в определённый момент и забрали отрезок со счётом 26:22.

Действующий чемпион никогда не сдаётся, даже когда команда проигрывает с разницей в 15 очков к началу заключительного отрезка. Уэйр, Ухов и Жан-Шарль повели ЦСКА за собой, оформив рывок 12:5. Почти всю встречу молчал Мело Тримбл, но в важный для команды момент лидер положил 2+1. У УНИКСа великолепно отрабатывал Абдулбасиров, стараясь помогать на двух концах площадки. Правда, это не мешало армейцам приблизиться к сопернику — 72:76. Однако Брюэр положил важнейшую «трёшку». Ухов практически сразу ответил тем же — 75:79. Казанцы старались максимально тянуть время в следующем владении, они вообще не создали внятной атаки, Кулагину пришлось на последних секундах бросать трёхочковый. И мяч достиг цели! Весь матч молчавший Пэрис Ли взял пример с капитана и сделал то же самое. УНИКС довёл дело до победы со счётом 86:80.

Самым результативным игроком встречи стал Брюэр, на счету которого 23 очка, пять подборов и три перехвата. Лучшую игру в карьере провёл Абдулбасиров — дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов, три передачи и два блок-шота. Руслан также стал самым эффективным (32 балла). Феноменальное выступление центрового УНИКСа! У Кулагина не пошёл бросок, так как Дмитрий реализовал лишь три попытки из 13, но капитан был полезен во всём остальном, остановившись на 11 очках, восьми подборах, девяти передачах и одном перехвате. В составе ЦСКА лучшим оказался Ухов — 22 очка, шесть подборов и три перехвата. Ещё очень хорошо сыграл Жан-Шарль, записавший на свой счёт 18 очков, девять подборов, три передачи и два перехвата. У Тримбла и Уэйра были большие проблемы с броском. На двоих они реализовали лишь семь попыток из 25!

1 февраля УНИКС в Москве вёл с разницей 13 очков в матче с ЦСКА в первой половине. Сегодня такое же количество очков было в пользу казанцев, но уже на домашнем паркете. В голову заядлых фанатов нашего баскетбола могла закрасться мысль, что мы увидим повторение этого сценария. Однако подопечные Перасовича не ударили в грязь лицом и выстояли, хотя армейцы очень сильно давили в заключительной четверти. ЦСКА проиграл щит, собрав лишь 31 подбор против 45 у УНИКСа. Москвичи не оформили ни одного блок-шота за 40 минут, что, по сути, является нонсенсом. Казанцы же шесть раз заблокировали броски соперника. Во многом Пистиолис и компания проиграли из-за ужасной второй четверти. 18-матчевая серия побед канула в лету. Но в целом намного важнее подойти к плей-офф в лучшей форме.