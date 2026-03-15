Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, УНИКС — ЦСКА: матч 15 марта, счёт, кто победил, Тримбл, Кулагин, Абдулбасиров, Брюэр, баскетбол

Матч жизни от россиянина. УНИКС уверенно прервал внушительную серию ЦСКА
Никита Бирюков
УНИКС прервал внушительную серию ЦСКА
Комментарии
Казанцы без двух лидеров оказались сильнее.

ЦСКА не уступал в Единой лиге ВТБ с 23 ноября 2025 года. В 18 матчах подряд победили армейцы в регулярке. УНИКС является одной из двух команд в чемпионате, которая обыгрывала москвичей. В последний раз это как раз удавалось подопечным Велимира Перасовича дома в Казани. У хозяев на этот раз не выступали два лидера — Джален Рейнольдс и Алексей Швед. Чем закончилось новое очное противостояние грандов?

Расписание всех матчей Единой лиги — смотрите здесь

Как и подобает хозяевам, УНИКС открыл счёт во встрече благодаря удачным действиям Маркуса Бингэма, но Ливио Жан-Шарль оформил два лэй-апа, а Иван Ухов набрал пять очков. ЦСКА оформил рывок 11:4, заставив Велимира Перасовича брать довольно ранний тайм-аут. И пауза помогла казанцам нащупать свою игру: Руслан Абдулбасиров хорошо действовал и в защите, и в нападении, Тайрон Брюэр вколотил смачный слэм-данк, Дишон Пьерр царил в «посте». В итоге УНИКС вплотную приблизился к сопернику — 13:14. Армейцев вёл за собой Жан-Шарль, которого «кормил» передачами Каспер Уэйр. Концовка отрезка осталась за москвичами — 19:16.

Казанцы очень сильно действовали на подборах на обоих щитах. Бингэм, Брюэр и Дмитрий Кулагин организовали рывок 11:3 для УНИКСа, особенно ярко смотрелся Тайрон, который за девять минут оформил 12 очков. Андреас Пистиолис прибегнул к паузе, чтобы вернуть свою команду в игру и немного сбить темп сопернику. Сразу после этого Бингэм положил «трёшку», а ЦСКА выглядел совсем беззубым в атаке. С какой дистанции или с каким сопротивлением не атаковали бы армейцы, у них ничего не получалось. Лишь Ухов нашёл свой бросок, реализовав два трёхочковых. Тем не менее УНИКС на невероятном уровне провёл вторую четверть — 27:11.

Мело Тримбл и Андреас Пистиолис

Мело Тримбл и Андреас Пистиолис

Фото: Единая лига ВТБ

Перерыв пошёл на пользу ЦСКА, так как после выхода на паркет армейцы отправились отыгрывать отставание. Снова роль лидеров на себя взяли Ухов и Жан-Шарль, набравшие на двоих девять очков. Впрочем, Пьерр послал в цель две «трёшки», не дав москвичам приблизиться к казанцам. Никита Курбанов оформил 2+1 с каким-то немыслимым данком в стиле Блэйка Гриффина. ЦСКА очень успешно атаковал, но и УНИКС не отставал. Разница практически на протяжении всей четверти была в районе 10 очков. Хозяева просто феноменально «поливали» издали: «трёшки» на свой счёт записали Дмитрий Кулагин и Брюэр. Абдулбасиров проводил матч жизни, центровой разбирался с соперниками под кольцом и к концу четверти набрал 17 очков! Казанцы перехватили инициативу в определённый момент и забрали отрезок со счётом 26:22.

Действующий чемпион никогда не сдаётся, даже когда команда проигрывает с разницей в 15 очков к началу заключительного отрезка. Уэйр, Ухов и Жан-Шарль повели ЦСКА за собой, оформив рывок 12:5. Почти всю встречу молчал Мело Тримбл, но в важный для команды момент лидер положил 2+1. У УНИКСа великолепно отрабатывал Абдулбасиров, стараясь помогать на двух концах площадки. Правда, это не мешало армейцам приблизиться к сопернику — 72:76. Однако Брюэр положил важнейшую «трёшку». Ухов практически сразу ответил тем же — 75:79. Казанцы старались максимально тянуть время в следующем владении, они вообще не создали внятной атаки, Кулагину пришлось на последних секундах бросать трёхочковый. И мяч достиг цели! Весь матч молчавший Пэрис Ли взял пример с капитана и сделал то же самое. УНИКС довёл дело до победы со счётом 86:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Брюэр - 23, Абдулбасиров - 19, Пьерр - 13, Д. Кулагин - 11, Ли - 11, Бингэм - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Ухов - 22, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Тримбл - 10, Антонов - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Митрович - 2, Карпенко, Чадов

Самым результативным игроком встречи стал Брюэр, на счету которого 23 очка, пять подборов и три перехвата. Лучшую игру в карьере провёл Абдулбасиров — дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов, три передачи и два блок-шота. Руслан также стал самым эффективным (32 балла). Феноменальное выступление центрового УНИКСа! У Кулагина не пошёл бросок, так как Дмитрий реализовал лишь три попытки из 13, но капитан был полезен во всём остальном, остановившись на 11 очках, восьми подборах, девяти передачах и одном перехвате. В составе ЦСКА лучшим оказался Ухов — 22 очка, шесть подборов и три перехвата. Ещё очень хорошо сыграл Жан-Шарль, записавший на свой счёт 18 очков, девять подборов, три передачи и два перехвата. У Тримбла и Уэйра были большие проблемы с броском. На двоих они реализовали лишь семь попыток из 25!

1 февраля УНИКС в Москве вёл с разницей 13 очков в матче с ЦСКА в первой половине. Сегодня такое же количество очков было в пользу казанцев, но уже на домашнем паркете. В голову заядлых фанатов нашего баскетбола могла закрасться мысль, что мы увидим повторение этого сценария. Однако подопечные Перасовича не ударили в грязь лицом и выстояли, хотя армейцы очень сильно давили в заключительной четверти. ЦСКА проиграл щит, собрав лишь 31 подбор против 45 у УНИКСа. Москвичи не оформили ни одного блок-шота за 40 минут, что, по сути, является нонсенсом. Казанцы же шесть раз заблокировали броски соперника. Во многом Пистиолис и компания проиграли из-за ужасной второй четверти. 18-матчевая серия побед канула в лету. Но в целом намного важнее подойти к плей-офф в лучшей форме.

Итоги Кубка России:
Первый трофей в истории МБА-МАИ! Судьба Кубка России решилась на последних секундах
Первый трофей в истории МБА-МАИ! Судьба Кубка России решилась на последних секундах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android