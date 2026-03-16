Адетокунбо выбыл после падения, «Нью-Йорк» сотворил крутой камбэк. Итоги дня в НБА

«Сакраменто», кажется, в ударе и снова победил, а вот «Голден Стэйт» упустил 21-очковое преимущество.

Очередной игровой день в НБА прошёл в ночь на 16 марта, но матчей было немного — всего семь. Тем не менее день запомнился неожиданным поражением «Кливленда» от «Далласа» и очередными травмами. Обо всём подробнее — в обзоре «Чемпионата».

«Оклахома» — «Миннесота»

«Тандер» весь матч держали высокий темп и мало ошибались — потеряли всего семь раз против 22 у «Миннесоты». Плюс они отлично защищались и не дали сопернику нормально сыграть в нападении. Всё решил трёхочковый Джейлина Уильямса и парочка пасов от Айзеи Хартенштайна во второй половине — после этого хозяева окончательно ушли в отрыв.

Шей Гилджес-Александер снова сыграл очень расчётливо: большинство своих очков он оформил только в конце, и как раз тогда это было особенно важно — очередные 20 очков для канадца. Чет Холмгрен и Айзея Джо по ходу всего матча держали игру — и в старте, и в концовке. «Тандер» начали сильно, но «Миннесота» не сдавалась посередине матча, из-за чего хозяевам пришлось больше креативить.

О силе «Оклахомы» говорит их впечатляющий результат — 53 победы и 15 поражений. Даже если ведущие игроки экономят энергию в начале матча, команда быстро собирается, включает внутренние резервы и в нужный момент легко ускоряет темп, показывая, насколько они организованы.

«Кливленд» — «Даллас»

«Даллас» показал, что умеет держать себя в руках и исправлять прошлые ошибки — команда использовала матч с «Кливлендом», чтобы прийти в себя после недавнего поражения. В первой половине шла равная борьба: лидеры постоянно менялись, а разница в счёте к перерыву была минимальной.

Вторая половина стала переломной. Райан Нембард и остальные включились на полную мощность, а трёхочковые летели точно в цель. «Кавальерс» начали ошибаться, чем тут же воспользовался «Даллас», набрав 25 очков после потерь соперника. После перерыва «Маверикс» действовали гораздо увереннее. Купер Флэгг набрал 27 очков и 10 передач, а Наджи Маршалл с Пи Джеем Вашингтоном его отлично поддержали — особенно Вашингтон с дабл-даблом.

Макс Струс после долгого перерыва вернулся на площадку и сразу помог своей команде, набрав 24 очка — это один из лучших его матчей за последнее время в составе «Кливленда». Несмотря на усилия Донована Митчелла, хозяева не смогли изменить ход игры. Ключевой стала третья четверть, в которой «Кавальерс» сильно уступили, и уже не смогли догнать соперника. В итоге «Даллас», редко побеждающий в последнее время (это всего лишь их вторая победа за 11 матчей), уверенно довёл встречу до победы.

«Торонто» — «Детройт»

Всё решил третий отрезок: после большого перерыва «Детройт» стал хуже попадать, а «Торонто» добавил в защите и перестроил игру под себя. Хозяева начали чаще выигрывать подборы и задавать темп матча. Якоб Пёльтль отличился — 21 очко и рекордные в этом сезоне 18 подборов. Скотти Барнс тоже оформил дабл-дабл.

Во второй половине игру на себя взял Брэндон Ингрэм — он набрал 34 очка и стал настоящим лидером. Помогал ему Ар Джей Барретт, у которого 27 очков и шесть подборов. Всё решил момент, когда за 2,5 минуты до конца третьей четверти Ингрэм забил трёхочковый, и «Торонто» оторвался от соперника, воспользовавшись ошибками «Детройта».

У «Пистонс» не получилось найти дополнительные силы, чтобы побороться за победу. Кейд Каннингем проявил себя — он набрал 33 очка и сделал девять ассистов, но по-настоящему помочь ему смогли только Джейлен Дюрен и Тобиас Харрис, которые завершили игру с 20 и 21 очком. «Детройт» не использовал слабые стороны «Торонто» при игре на периметре, а хозяева благодаря грамотным перестроениям и позиционной игре сумели закрыть свои слабые места и остаться в верхней части Восточной конференции.

«Милуоки» — «Индиана»

У «Милуоки» особых проблем в игре с «Индианой» не возникло. Особенно хозяева прибавили в начале четвёртой четверти: серия удачных атак позволила им быстро оторваться почти на 20 очков, и шансов у гостей по сути уже не осталось. Очень помогла строгая защита — «Пэйсерс» много ошибались, потеряли мяч 19 раз, и потому большинства своих атак толком завершить не смогли. Даже 32 очка от Аарона Несмита не спасли гостей, которым удалось лишь чуть-чуть сократить отставание.

У «Бакс» снова интересная статистика. Райан Роллинз уже второй матч подряд забивает больше 20 очков, хорошо бросает и много двигается без мяча. Бобби Портис оформил дабл-дабл — 29 очков и 10 подборов, отлично подменив основного форварда. Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, 14 подборов и восемь передач, но из-за неудачного падения не смог доиграть матч — его после короткого осмотра отправили на восстановление. Несмотря на вынужденные изменения, команда хорошо разыгрывала мяч и не сбивалась с ритма.

«Филадельфия» — «Портленд»

Несмотря на травмы основных баскетболистов, «Филадельфия» не растерялась и поменяла тактику. Вместо привычной ротации команда принялась больше бороться в защите и под щитами. Ви Джей Эджкомб уже третий раз за сезон показал классную универсальную игру, а Джастин Эдвардс был одним из главных героев в концовке, когда всё решали мелочи.

«Портленд» долгое время вёл в счёте, но быстро растерял это преимущество. Хотя Дени Авдия набрал 25 очков, а Джереми Грант играл стабильно, гости никак не могли попасть из-за дуги: всего 17 трёхочковых из 53 попыток — этого оказалось слишком мало против крепкой обороны хозяев.

В решающие моменты Квентин Гримс набрал 14 из своих 31 очка. Он взял на себя лидерство, когда у команды не было основных снайперов, и забил несколько сложных бросков через защиту. Когда во второй половине «Трэйл Блэйзерс» почти догнали, «Сиксерс» выстояли: сыграли надёжно в обороне, и забили важные мячи, удержав преимущество до самого конца и выиграв со счётом 109:103.

«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»

У «Голден Стэйт» продолжается чехарда с составом: почти все ведущие баскетболисты пропустили матч, а стартовая пятёрка в очередной раз поменялась. Тем не менее гости выглядели собранно — после удачного броска Куинтена Поста они повели в 21 очко, и первую половину уверенно провели под своим контролем. Лидером стал Брэндин Подзиемски с 25 очками, на подхвате — Пост и Гуй Сантос, которые помогли не подпустить соперника близко ещё до решающей части игры.

Перелом в игре произошёл не сразу — «Никс» смогли навязать свою игру только после того, как сократили разрыв в счёте. Во многом это заслуга Джейлена Брансона — он не только набрал 30 очков и сделал девять передач, но и помог команде поймать нужный ритм. Карл-Энтони Таунс уверенно держал оборону под кольцом, а Джордан Кларксон и О Джи Ануноби помогали в атаке.

В самом конце матча гости растерялись: атаки не проходили, а после результативных штрафных Ануноби соперник ещё и потерял мяч за шесть секунд до сирены. Для «Никс» это уже третья победа подряд. У «Голден Стэйт» продолжается серия поражений — сказалось отсутствие Стефена Карри и других лидеров.

«Сакрамено» — «Юта»

В этой встрече играли две худшие команды Западной конференции. Несмотря на это, их уровень выглядел примерно одинаково. В начале матча удачнее была «Юта» — новичок Коди Уильямс быстро набрал 14 очков и задал темп игре. Позже «Кингз» выровняли счёт главным образом благодаря Демар Дерозану, который провёл отличный матч. Ветеран набрал 41 очко, сделал 11 ассистов и реализовал больше половины своих бросков.

В конце игры разница в очках между командами была минимальной. За пять минут до финального свистка Сакраменто» вышел вперёд с комфортным отрывом благодаря трёхочковому Дэквона Плаудена, но «Юта» быстро сократила отставание до двух атак. В напряжённой концовке Дерозан трижды точно пробил штрафные за последние четыре минуты и снял все вопросы о победителе. Самый важный бросок пришёлся на последние 15 секунд.

Кроме Дерозана у хозяев отличились Прешес Ачиува (20 очков, 11 подборов) и Киллиан Хейз (16 очков, восемь передач), с которым недавно заключили контракт. У «Юты» лучший результат показал Уильямс (34 очка), Брайс Сенсабо набрал 22, Исайя Кольер — 21. Из-за травм играли укороченными составами: у «Сакраменто» на площадку вышли только восемь игроков, у «Юты» — столько же. Для «Кингз» это четвёртая победа в последних пяти матчах, что удивительно для команды, много времени проведшей внизу турнирной таблицы.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Хьюстон» — «Денвер» «Кливленд» — «Орландо» «Лейкерс» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Торонто» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Майами» — «Филадельфия» «Голден Стэйт» — «Портленд» «Атланта» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).