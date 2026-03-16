Свисток, который всё изменил? «Лейкерс» вырвали победу после судейской ошибки

«Лейкерс» смогли вырвать победу у «Денвера» только после неоднозначного решения судей, которое потом признали ошибочным. Обычно судейские отчёты не обсуждаются в таких ситуациях, но сейчас этот момент вызвал большой резонанс.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 9,2 секунды до конца, когда «Наггетс» вели 116:113, судья дал фол после столкновения Остина Ривза со Спенсером Джонсом, Ривз забил оба штрафных, и отрыв сократился до минимума. В итоге потом матч вообще ушёл в овертайм — тоже благодаря геройству Ривза.

Судя по официальному отчёту, фола и правда не было: в НБА объяснили, что Джонс чисто выбил мяч у соперника, сыграв только по мячу, а значит, игра должна была просто продолжиться — либо аутом, либо потерей. В документе не уточняется, кому отдали бы мяч, но главное — штрафные были назначены по ошибке.

Правда, эта ошибка — не единственная причина поражения. В четвёртой четверти «Денвер» уверенно выигрывал: за четыре минуты до конца счёт был 109:102 в их пользу, они контролировали игру, однако пара неудачных атак позволила сопернику сравнять счёт.

Всё решилось за мгновение до финальной сирены: Лука Дончич с лицевой забросил победный мяч для «Лейкерс». В овертайме лидировали хозяева, а Джамал Мюррэй, который обычно спасает свою команду в таких ситуациях, почти ничего не показал — реализовал лишь один бросок из 14 и набрал пять очков.

К слову, с начала 2023 года «Денвер» стабильно обыгрывал «Лейкерс» — у них было 13 побед в 14 встречах. Эта серия включала и плей-офф. Но с появлением Дончича всё изменилось: теперь у «Лейкерс» четыре победы из шести. В отчёте НБА отдельно отметили спорный момент завершения встречи, правда, на результат это не повлияло.