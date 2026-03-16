Затесался один россиянин, зато с каким выступлением. Рейтинг героев в Единой лиге

Главным героем 20-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл. Прошедшие семь дней в турнире подарили нам уйму ярких выступлений. Какое из них вам приглянулось больше всего?
Джален Адамс — «Бетсити Парма»: самый результативный матч в карьере
«Парма» начинала неделю в Питере, где уступила «Зениту» (64:74). Адамс был одним из лучших на паркете в составе своей команды: 11 очков, четыре подбора, пять передач и один перехват. Но это его выступление меркнет на фоне того, что Джален сотворил в игре с «Уралмашем». Защитник оформил 36 очков, восемь подборов, две передачи и один блок-шот. 36 баллов эффективности — огромный уровень влияния. Пермяки одержали важнейшую победу во встрече с прямым конкурентом за пятую строчку (87:79).
Руслан Абдулбасиров — УНИКС: матч жизни от россиянина
Матч недели в Единой лиге получился очень насыщенным и интересным. УНИКС дома победил ЦСКА (86:80). Команду вели за собой Тайрон Брюэр и Абдулбасиров. Мы не могли пройти мимо россиянина, который провёл лучшую игру в карьере. 19 очков, 10 подборов, три передачи и два блок-шота — топ перформанс. Руслан реализовал все семь бросков с игры, лишь раз промахнувшись со штрафной линии. Эффективность (32 балла) зашкаливала — настолько полезным был центровой.
Ален Хаджибегович — «Локомотив-Кубань»: ярко проявил себя против бывшей команды
Краснодарцы встречались дома с «Автодором». Вся стартовая пятёрка команды сыграла отменно, однако ярче остальных смотрелся Хаджибегович. Новичок «Локо» в матче с бывшей командой записал на свой счёт 19 очков, девять подборов, шесть передач и один блок-шот. К тому же он набрал 28 баллов эффективности — лучший результат в противостоянии. Во многом благодаря отменному выступлению Алена кубанцы одержали уверенную победу со счётом 87:69.
Ксавьер Мун — «Зенит»: невероятный помощник со скамейки
Американец очень удачно выходит со скамейки «Зенита». В матче с «Пармой» у Муна 14 очков, четыре передачи и два перехвата, он стал одним из лучших по эффективности (19 баллов). В следующей игре с «Енисеем» Ксавьер не сбавил оборотов — 16 очков, три подбора, четыре передачи и один перехват. Сине-бело-голубые одержали две непростые победы (74:64 и 74:71). Без значительного вклада Муна это вряд ли бы удалось сделать.
Октавиус Эллис — «Уралмаш»: стабильно шикарные выступления
Эллис в последнее время невероятно стабилен и попал в наш рейтинг вторую неделю подряд. Центровой «Уралмаша» помог команде победить «Пари НН» (72:67), записав себе в актив 20 очков, пять подборов, одну передачу и один перехват. Во встрече с «Пармой» выиграть не удалось (79:87), но Октавиус был лучшим в составе клуба из Екатеринбурга — 19 очков, два подбора и пять передач. 28 и 26 баллов эффективности в двух матчах от американца.