Итоги выступлений наших за рубежом: обидный конец для Елатонцева, яркие Панов и Рудовский

Настало время подводить итоги выступлений российских талантов в студенческой лиге NCAA. Конечно, если у кого-то из оставшихся наших за рубежом, таких как, например, Голдин, Лахин, Амосов, Фролов, Савков, будут яркие матчи или достижения, то «Чемпионат» расскажет вам об этом, но еженедельная рубрика в этом сезоне подошла к концу. Подведём черту.

Владислав Голдин и Виктор Лахин

По традиции начнём с Лиги развития НБА. Владислав Голдин на прошедшей неделе не играл за «Су-Фолс Скайфорс», зато появился на паркете в легендарной игре имени Бэма Адебайо, в которой тот оформил 83 очка. Россиянин провёл одну минуту в матче с «Вашингтоном», оформив один подбор. В следующей встрече с «Детройтом» Голдин отыграл две минуты, записав на свой счёт два подбора. Как вы уже поняли, Влад задействован в основном составе «Майами», поэтому не выступает в G-лиге. Надеемся, у нашего таланта будет больше шансов проявить себя.

Виктор Лахин после травмы только набирает форму, начиная игры со скамейки. В матче с «Делавер Блю Коутс» россиянин оформил шесть очков, пять подборов, три передачи и столько же блок-шотов. За 15 минут — хорошие цифры. Его «Оклахома-Сити Блю» одержала победу со счётом 135:129. Однако закончить неделю без поражений не удалось — команда Лахина уступила «Гранд-Рапидс Голд» (125:131), а у нашего центрового девять очков, два подбора и одна передача за 13 минут на площадке. Хорошая неделя от Виктора с учётом того, что до этого был провал.

Виктор Панов и Александр Молофеев

В своём третьем сезоне в NCAA Панов продемонстрировал скачок по всем статистическим показателям. Его игровое время выросло с 23 до 29 минут, реализация трёхочковых — с 24,4% до 37,3%. В прошлом сезоне он набирал 6,3 очка, делал 4,1 подбора, отдавал 1,2 передачи, совершал 0,3 перехвата и 0,4 блок-шота, в этом цифры заметно лучше — 9,9 очка, 4,9 подбора, 1,6 передачи, 1,0 перехвата и 0,6 блок-шота. Причём Виктор является вторым по результативности в команде и третьим — по подборам. Получается, в университете Дрекселя в него верят. Ждём ещё более впечатляющего прорыва от Панова в следующем сезоне?!

Для первого сезона в США Молофеев показал не самые плохие цифры: 5,0 очка, 2,6 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру. Да, реализация трёхочковых пока хромает (26,4%), но есть над чем работать. Потенциал у Александра точно присутствует, осталось продолжать работать и становиться лучше.

Кирилл Елатонцев и Тимофей Рудовский

Университет Оклахомы с Елатонцевым в составе начинал турнир конференции SEC с первого раунда, где обыграл университет Южной Каролины (86:74). Кирилл провёл одну минуту на паркете, сделав один подбор. Во втором раунде «Сунерз» предстояло сыграть с Техасским университетом A&M, которому россиянин и Ко дважды проиграли по ходу сезона. Правда, в самый ответственный момент учебное заведение россиянина собралось и буквально уничтожило соперника со счётом 83:63. Елатонцев показал себя отлично: шесть очков, шесть подборов и один перехват.

В четвертьфинале Оклахому поджидал университет Арканзаса с 17-й строчки в национальном рейтинге NCAA. Команда Елатонцева билась до последнего, уступив со счётом 79:82. У Кирилла четыре очка, три подбора, одна передача и один блок-шот. «Сунерз» могли попасть в «Мартовское безумие». ESPN оценивал шансы команды в 26%, однако комиссия по отбору не включила заведение россиянина в число 68 лучших. Оклахома оказалась на 69-м месте, не попав в главный турнир NCAA. Очень жаль, потому что впервые за долгое время в «Мартовском безумии» не будет россиян. Елатонцев закончил сезон с 4,3 очка, 2,4 подбора, 0,6 передачи и 0,6 перехвата в среднем за матч.

Тимофей Рудовский стал единственным россиянином в сезоне, набиравшим двузначное количество очков — 12,9. К этому форвард университета Брайанта добавил 4,7 подбора, 1,8 передачи и 1,0 перехвата. Для первого сезона в NCAA — шикарные показатели. Да, наш талант выступал не в самой сильной конференции, но это не отменяет его вклада в игру. Рудовский стал настоящим лидером «бульдогов». Возможно, в следующем сезоне мы увидим его в более серьёзной команде. В чемпионате-2025/2026 он попал в сборную новичков своей конференции и 24 раза набирал двузначное количество очков — лучший показатель для новобранца в истории университета Брайанта. Великолепный сезон!

Владимир Хряпа, Илья Ермаков и Даниил Глазков

Университет Теннесси в Мартине завершил своё выступление в NCAA ещё на прошлой неделе, дойдя до полуфинала конференции OVC. Вряд ли Владимир Хряпа хотел уйти на отдых с 0 в графе результативности в последнем матче, однако, к сожалению, так оно и вышло. Для сына легенды ЦСКА это был первый сезон за океаном, в котором он в среднем набирал 2,3 очка, делал 2,5 подбора, отдавал 0,9 передачи, совершал 1,0 перехвата и 0,6 блок-шота за 13 минут. Конечно, не самые впечатляющие цифры, правда, Владимир, как и отец, полезен не только статистически, но и своей неутомимой черновой работой, которая никак не видна в итоговом протоколе. Хряпе-младшему желаем продолжать в том же духе и ни в коем случае не останавливаться.

На Илью Ермакова российские фанаты баскетбола возлагали много надежд. Пока он их не оправдал. Скомканное начало сезона и травма, из-за которой защитник университета Святого Бонавентуры не играл с конца декабря, помешали Илье продемонстрировать свой талант. Надеемся, ему удастся преодолеть все трудности и проявить себя уже в следующем сезоне.

Чикагский университет в Лойоле, за который выступает Даниил Глазков, тоже завершил своё выступление в этом сезоне. В первом раунде команда россиянина одолела университет Ричмонда (75:67). На счету Глазкова только два подбора за пять минут. Во втором раунде путь «бродяг» в турнире конференции A-10 закончился поражением в матче с университетом Дэвидсона (59:65 ОТ), за который когда-то выступал легендарный Стефен Карри. Второй год в США для Глазкова получился заметно лучше, чем первый — 2,7 очка, 1,9 подбора и 0,5 передач в среднем за 12 минут. Но определённо есть к чему стремиться.

Наши в Испании: Егор Амосов, Илья Фролов, Александр Савков и Александр Панасюк

В молодёжном чемпионате Испании подошёл к концу очередной тур. Мадридский «Реал» победил «Бургос» — 85:80 ОТ. Илья Фролов участие в матче не принимал, поэтому Егору Амосову пришлось отдуваться за двоих. Россиянин оформил 12 очков, девять подборов, одну передачу, два перехвата и один блок-шот. Амосов провёл на паркете 43 минуты, практически без отдыха.

Другое противостояние, притягивающее наше внимание, произошло между «Гран Канарией» и «Сарагосой». Команда Александра Савкова победила соперника с Александром Панасюком в составе (81:68). Савков оказался самым результативным игроком матча — 17 очков, шесть подборов и одна передача. Панасюк ответил на выступление соотечественника лишь одним подбором, одной передачей и двумя перехватами.

Наши в Испании и Лиге развития НБА продолжают свой путь в сезоне, а с NCAA мы прощаемся до каких-то ярких инфоповодов. Всем спасибо за внимание!