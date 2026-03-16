$ 193 млн на скамейке. Как травмы самых дорогих звёзд ломают сезон «Голден Стэйт»

Травмы — неотъемлемая часть любого профессионального вида спорта, и баскетбол с его запредельными нагрузками и жёстким графиком не является исключением. В НБА, где интенсивность контактов растёт с каждым сезоном, повреждения баскетболистов и, что главное, лидеров команд, могут стать ключевым фактором, определяющим судьбу чемпионства. Однако порой ситуация выходит за рамки и превращается в огромную кадровую и финансовую проблему для офиса и тренерского штаба. О таком случае сегодня и поговорим.

В нынешнем регулярном чемпионате сразу несколько клубов столкнулись с эпидемией травм, но положение дел в Сан-Франциско выглядит особенно тяжёлым. «Голден Стэйт Уорриорз», который чередовал победы и поражения по ходу регулярки, в последнее время заметно просел. Команда Стива Керра проиграла пять матчей подряд, а в последних восьми одержала лишь одну победу. Как так вышло и почему всё к этому пришло? Как уже нетрудно догадаться — причиной тому травмы! В данный момент «Уорриорз» лишены игроков с суммарными зарплатами около $ 193,5 млн. Это более 93% всей платёжной ведомости команды. Такой удар мог бы сломить любого. К чести «воинов», они ещё на плаву.

Главные потери «Голден Стэйт» пришлись на самых высокооплачиваемых звёзд: вне игры остаются Стефен Карри ($ 59,6 млн), восстанавливающийся после травмы колена, и Джимми Батлер ($ 54,1 млн), который из-за разрыва связок колена пропустит остаток сезона. Серьёзно бьёт по бюджету и отсутствие Кристапса Порзингиса ($ 30,7 млн), сыгравшего всего четыре матча, а также Дрэймонда Грина ($ 25,8 млн), постоянно выбывающего из-за различных повреждений. Дополняют этот печальный список Моузес Муди ($ 11,5 млн) и ветеран Эл Хорфорд ($ 5,6 млн). Вместе с Сетом Карри и Де'Энтони Мелтоном общая сумма «замороженных» зарплат и достигает почти $ 200 млн ($ 193,5 млн).

Сам Керр, который руководит командой уже более 10 лет, не скрывает тревоги. После матча с «Миннесотой» (117:127) специалист признал, что ростер сейчас обескровлен до предела.

Стив Керр главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» «Вы видели, как упорно ребята сражались сегодня вечером. Они держались, вовлекали фанатов и выкладывались на максимум. Сейчас мы не можем требовать от них большего в плане самоотдачи и взаимодействия. Наша команда разбита сильнее, чем любая другая, которую я могу вспомнить в своей карьере».

В случае с «Голден Стэйт» ситуация действительно выглядит особенно неопределённой. Для сравнения: положение дел в «Филадельфии», которая также находится высоко в этом печальном рейтинге, выглядит не столь безнадёжно. Проблемы «Сиксерс» во многом связаны с повреждениями Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси и дисквалификацией Пола Джорджа. Однако в их случае виден свет в конце тоннеля — возвращение лидеров в строй ожидается в ближайшее время.

У «Уорриорз» же прогнозы куда более туманные. С учётом того, что Батлер и Карри по-прежнему недоступны, а другие игроки ротации постоянно выпадают из состава, команде в решающей части регулярки приходится бороться без своих главных звёзд. Если эпидемия травм в Сан-Франциско не пойдёт на спад, падение подопечных Керра на 10-ю строчку в Западной конференции станет лишь вопросом времени.

Определённый оптимизм внушает ситуация с Карри. Несмотря на то что он пропустит ещё какое-то время, лидер «Уорриорз» отправился вместе с клубом в выездное турне, что должно позитивно сказаться на командном настрое. И всё же, даже если лазарет опустеет, а команда преодолеет сито плей-ин, колоссальные ресурсы, которые были брошены на борьбу в регулярном чемпионате, могут ей обойтись слишком дорого.