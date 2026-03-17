«Голден Стэйт» добыл ценную победу, «Лейкерс» снова удивляют. Итоги дня в НБА

В рамках очередного игрового дня НБА, который прошёл в ночь на 17 марта, состоялось восемь матчей. Всё началось с игры «Вашингтон» — «Голден Стэйт» и завершилось встречей «Клипперс» с «Сан-Антонио». Кто оказался сильнее и кто удивил — читайте в нашем материале.

«Вашингтон» — «Голден Стэйт»

Обе команды подошли к игре с плохими результатами — вместе у них уже было 16 поражений подряд на двоих. Из-за травм и перестановок стартовые пятёрки были далеки от идеала. «Голден Стэйт» играл без четырёх своих лидеров и сделал ставку на скамейку. В таких условиях Кристапс Порзингис и Де'Энтони Мелтон набрали 57 очков на двоих, благодаря чему их команда сразу захватила преимущество и ушла в отрыв на 17 очков.

Гости здорово начали, но «Вашингтон» по ходу матча несколько раз сокращал разрыв и даже почти сравнял счёт во второй четверти. Но в третьем отрезке Карлтон Каррингтон получил второе техническое, и хозяевам стало тяжелее защищаться. Трей Янг играл не так много из-за травмы, но за свои минуты успел набрать 21 очко.

В последней четверти «Уорриорз» снова увеличили отрыв до 15 очков, но хозяева смогли немного сократить разницу и вроде бы вернули интригу в игру. Тем не менее гости уверенно контролировали подборы и хорошо выбрасывали «трёшки», за счёт чего и одержали победу, наконец-то прервав свою неудачную серию. Сейчас у обеих команд свои проблемы: «Голден Стэйт» ещё борется за место в зоне плей-ин, а «Уизардс» всё никак не могут найти стабильность и продолжают проигрывать.

«Атланта» — «Орландо»

Яркая игра Никила Александер-Уокера стала главным событием этой встречи — он набрал рекордные для себя 41 очко. Уже к перерыву команда хозяев опережала соперника на 17 очков, а у Александер-Уокера было 24 балла. «Орландо» не смог дать бой после перерыва, тем более что им не хватало сразу трёх важных игроков — Энтони Блэка, Джонатана Айзека и Франца Вагнера.

В первой половине третьей четверти «Атланта» увеличила отрыв до 29 очков, и исход игры стал практически ясен. За этот отрезок хозяева набрали 37 очков и окончательно закрепили преимущество. В последней четверти «Орландо» попытался вернуться, сократив разницу до 12 очков за три с половиной минуты до конца, но совершить камбэк не получилось. Джален Джонсон сделал эффектный трипл-дабл (24 очка, 15 подборов, 13 передач), Дайсон Дэниэлс набрал 15 очков и сделал 12 подборов, а Жонатан Куминга отличился семью очками и восемью подборами.

Благодаря этой победе «Атланта» снова оказалась на восьмой строчке Востока и довела свою победную серию до 10 матчей подряд. А «Орландо» впервые за долгое время проиграл и не смог продлить свою удачную серию из семи побед.

«Бруклин» — «Портленд»

Проиграв «Филадельфии», «Портленд» быстро пришёл в себя и устроил разнос следующему сопернику: с первых минут команда доминировала, закончив стартовую четверть с перевесом 35:20. Коллектив играл очень слаженно — все работали как единый механизм, и это принесло результат. Дени Авдия и Тумани Камара забросили по 18 очками, Скут Хендерсон отличился скамейки с 16 баллами, а Донован Клинган добавил дабл-дабл.

Из-за травм лидеров «Бруклин» оказался в трудном положении и пытался держаться только благодаря Николасу Клакстону, который снова оформил дабл-дабл. Но его стараний оказалось недостаточно: команда много мазала — забила лишь 38% бросков и лишь 26% «трёшек». А любая надежда хозяев на камбэк разбивалась о хорошую защиту соперников.

«Портленд» совсем не дал сопернику шансов отыграться: их отрыв всё время увеличивался, и к концу матча они вели уже на 31 очко. «Трэйл Блэйзерс» играли спокойно и уверенно, так что смогли сэкономить силы и набраться уверенности перед следующей игрой на выезде.

«Бостон» — «Финикс»

В самом конце матча с «Финиксом» игроки «Бостона» показали хладнокровие и хорошее понимание ситуации — это и помогло им победить. Джейлен Браун не сбавлял темп всю встречу и особенно выложился в ключевые минуты, и в защите, и в атаке, набрав в общей сложности 41 очко. Благодаря его правильным действиям в обороне и уверенным атакам «Бостон» смог переломить ход игры именно тогда, когда соперник начал поддавливать.

После того как Джейсон Тейтум восстановился после травмы ахилла и вернулся на площадку, игра «Селтикс» в атаке снова стала слаженной — его проходы и активное участие помогли наладить командное взаимодействие. В это же время Деррик Уайт и Пэйтон Притчард уверенно сдерживали Джейлена Грина и Девина Букера, хорошо работая как в защите, так и в нападении.

«Санз» недавно играли с «Торонто», где после хорошего начала упустили победу в концовке — им снова не хватило концентрации в решающих минутах. Против «Бостона» ситуация повторилась: хозяева собрались в конце и взяли почти все очки на финише — 12 из 13. В итоге «Селтикс» выиграли 120:112 и ещё раз доказали, что они опытная и сильная команда.

«Нью-Орлеан» — «Даллас»

У «Далласа» не было Клэя Томпсона, Дэниэла Гэффорда и Калеба Мартина, из-за чего команде пришлось искать другие варианты. В результате на первый план вышли Наджи Маршалл, который набрал 32 очка, и новичок Купер Флэгг, оформивший 21 очко, восемь передач и семь подборов. Также хорошо сыграл Пи Джей Вашингтон (18 очков), а Макс Кристи реализовал четыре трёхочковых и набрал 12 очков.

Из-за того, что Деджонте Мюррэй не сыграл, у «Пеликанс» изменился стартовый состав: на задние позиции тренер Джеймс Боррего выпустил Трея Мёрфи и Херберта Джонса, а в центр поставил Ива Мисси — это уже его девятый старт в сезоне. За 28 минут Мисси набрал 10 подборов и пять блоков, а со скамейки отлично вышел Карло Маткович, оформив дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов.

Зайон Уильямсон стал главным героем матча: всего за 28 минут он набрал 27 очков, почти не промахиваясь. Его поддержали Саддик Бей, Джеремая Фирс и Мёрфи. «Пеликанс» с самого начала захватили преимущество, порой разрыв был около 20 очков. Они были сильнее на подборе и реализовали почти всё, что могли, и благодаря этому выиграли.

«Чикаго» — «Мемфис»

После перерыва «Чикаго» полностью захватил инициативу, выиграв вторую половину со счётом 71:50. Благодаря этому хозяева спокойно довели матч до победы — 132:107. Лучшим на площадке стал второй год играющий форвард Матас Бузелис, который набрал 29 очков, реализовав пять трёхочковых. Причём за последние недели он уже третий раз показывает результативные матчи, выделяясь активностью в атаке.

У «Мемфиса» и так были проблемы с составом, а на фоне сильного соперника они стали ещё заметнее. Из-за травм Джа Моранта, Зака Иди, Тая Джерома и Грегори Джексона главную роль пришлось взять на себя новичку Седрику Кауарду, который набрал 17 очков. На скамейке здорово отыграли Роб Диллингэм и Тре Джонс, благодаря которым отрыв только рос. Джош Гидди продолжает укреплять репутацию одного из лучших в лиге по трипл-даблам — в этом матче у него 16 очков, 15 подборов и 13 передач. Хотя он пропустил часть сезона из-за травмы, сейчас его показатели — лучшие в карьере.

У «Мемфиса» очередное поражение — серия неудач растянулась уже на восемь игр, а в последних 18 матчах команда всего три раза праздновала победу, из-за чего падает в таблице. «Чикаго», хоть и находится на 12-м месте, начал домашнюю серию с победы и прервал свою чёрную полосу.

«Хьюстон» — «Лейкерс»

Из-за того что Алперен Шенгюн выбыл из-за травмы спины, у «Хьюстона» появилось меньше атакующих опций. Джабари Смит-младший стал лучшим по набранным очкам (22), но количество потерь (24 за игру) не позволило «Рокетс» держать темп. Для «Лейкерс» это уже шестая победа кряду — теперь они ещё выше в турнирной таблице.

Всё самое интересное началось в последней четверти. За две минуты до конца Леброн Джеймс классно ассистировал Маркусу Смарту, и это помогло его команде удержать преимущество. Леброн набрал 18 очков, а также сделал по пять подборов и передач. У Луки Дончича тоже получалось — он набрал 36 очков (при 27 бросках), а благодаря двум его трёхочковым на исходе третьей четверти его команда перехватила инициативу, хоть и начала матч неудачно.

Амен Томпсон и Кевин Дюрант суммарно набрали 37 очков, но «Рокетс» снова не справились в обороне. В начале сезона они легко победили «Лейкерс», а сейчас матч в Техасе закончился для них неудачно. При нынешней конкуренции на Западе такие промахи могут дорого стоить.

«Клипперс» — «Сан-Антонио»

Игра сразу пошла в пользу «Клипперс»: они отлично начали, быстро отправив в корзину 17 очков против трёх у соперника, и практически не ошибались. «Сан-Антонио» попал под давление — но быстро выправились, провели безошибочный отрезок, набрали 15 очков подряд и уже во втором отрезке догнал соперника, а затем даже вышел вперёд.

После травмы Кавая Леонарда игра ушла в одно кольцо: гости добавили темп, вырвались вперёд и быстро набрали солидное преимущество — 24 очка. Хотя «Клипперс» попытались вернуться в игру благодаря отличной игре запасных и яркому выступлению Дариуса Гарлэнда, по-настоящему догнать соперника они так и не смогли. В концовке всё решили точные броски Виктора Вембаньямы и Стефона Касла — и победа осталась за «Спёрс».

В конце матча «Клипперс» едва не догнали соперника, но серия точных штрафных бросков «Сан-Антонио» решила исход встречи. Матч закончился со счётом 119:115 в пользу гостей. Для «Спёрс» это уже 50-я победа в сезоне — впервые с сезона-2016/2017.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Хьюстон» — «Денвер» «Кливленд» — «Орландо» «Лейкерс» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Торонто» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Майами» — «Атланта» «Голден Стэйт» — «Портленд» «Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).