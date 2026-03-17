Расширение НБА: что известно и когда появятся новые клубы

Вопрос расширения НБА много лет просто обсуждали, но никто не переходил от слов к делу. Теперь ситуация меняется: в скором времени владельцы команд проголосуют за то, чтобы начать изучать возможность появления новых клубов в Сиэтле и Лас-Вегасе. Этот этап вовсе не означает, что команды появятся сразу — сейчас просто хотят узнать, насколько эти города готовы принять новые франшизы. Тем не менее в медиа считают этот шаг первым настоящим продвижением за долгие годы.

Раньше стоимость новой команды была около $ 5 млрд, но сейчас ходят разговоры уже о $ 8 млрд. Всё потому, что доходы лиги стабильно растут — и от ТВ, и от бизнеса. Одновременно изменилась вся финансовая картина. Потенциальные владельцы не теряют времени: объединяются и заранее планируют, как будут финансировать новые клубы в ожидании, когда появятся свободные места.

Как только в НБА снова появятся новые команды, клубам будет разрешено защитить только по восемь своих игроков — остальных могут забрать новички . Такой механизм уже приводил к серьёзным изменениям в лигах, и сейчас все руководители команд тщательно прикидывают, как им лучше подготовиться, чтобы ничего не потерять. Для будущего лиги это крайне важный момент.

Когда команда расширяется, руководству приходится нелегко — из всех игроков нужно выбрать тех немногих, кого точно стоит оставить, и тех, кому, возможно, придётся уйти. Часто под удар попадают как молодые таланты, так и игроки с крупными контрактами. Для некоторых клубов такой драфт — удобный шанс избавиться от неудобных соглашений: если найдётся тот, кто готов взять на себя тяжёлый контракт ради опыта или баланса бюджета. Новый клуб может забрать до 14 игроков, но не больше одного из каждой команды .

Призыв о возвращении «Сиэтл Суперсоникс», 2024 год Фото: Steph Chambers/Getty Images

Если новичка команды, выбранного на драфте расширения, отчислят до начала сезона, его зарплата не будет считаться под потолок новой команды. Но для минимальной зарплатной планки она всё равно засчитается. Это даёт клубу чуть больше свободы при формировании состава к старту чемпионата. Игроки с драфта расширения станут не единственными новичками — команда сможет взять игроков и на обычном драфте НБА. Кстати, раньше новичкам лиги давали послабления: например, в 2004 году «Шарлотт» получил четвёртый выбор в драфте, а потом махнул его на второй пик.

Если в лиге появятся новые команды, коллективное соглашение, которое действует до 2030 года (с возможностью пересмотра в 2028-м), могут подкорректировать с учётом изменений. Сейчас для новичков есть особые финансовые правила: в первый сезон их потолок зарплат — это две трети обычного лимита, а минимальные расходы на зарплаты — 90% от этой суммы. Во второй год потолок увеличивается до 80%, а потом действуют стандартные лиговые нормы.

«Нью-Йорк» после финала Кубка НБА — 2025 в Лас-Вегасе Фото: Ethan Miller/Getty Images

Важный момент — когда объявят о расширении. Обычно НБА даёт новым командам примерно полтора года, чтобы подготовиться. В случае с «Бобкэтс» прошёл 21 месяц с момента одобрения владельца до первого матча. Значит, если всё будет по тому же плану, решение по новым клубам должно быть где-то весной 2027 года, тогда дебют — в сезоне-2028/2029 . При этом появление двух новых команд изменит баланс между конференциями, и, скорее всего, кому-то вроде «Миннесоты» или «Мемфиса» придётся перейти в Восточную конференцию, чтобы всё было поровну .

Сейчас для руководства НБА важно понять — оправданны ли вложения в новые франшизы и готовы ли инвесторы идти на риск. Сколько будет команд и стоит ли что-то менять, пока неизвестно. Переместить «Миннесоту» в другую конференцию — это изменило бы расклад на Западе, но подобные преобразования очень сложны: придётся менять расписание и структуру лиги. Добавление новых команд — вариант проще: это новые рабочие места, возможности роста для тренеров и менеджеров, а игроков можно будет равномернее распределить и не создавать «суперкоманды». Наблюдаем.